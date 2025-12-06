Η συλλογή Simplicité εκφράζει την ήσυχη πολυτέλεια, την υψηλή ποιότητα και τη μίνιμαλ αισθητική που στέκεται πάνω από τις τάσεις.
Σεισμός 4,6 Ρίχτερ στα Καλάβρυτα - Έγινε αισθητός σε Κόρινθο και Πάτρα
Το επίκεντρο εντοπίζεται 6 χιλιόμετρα δυτικά - νοτιοδυτικά των Καλαβρύτων με εστιακό βάθος 24,3 χιλιόμετρα
Σεισμός 4,6 Ρίχτερ σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στα Καλάβρυτα.
Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου το επίκεντρο του σεισμού, εντοπίζεται 6 χιλιόμετρα δυτικά - νοτιοδυτικά των Καλαβρύτων με εστιακό βάθος 24,3 χιλιόμετρα.
Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, έγινε αισθητός σε Κόρινθο, Πάτρα, Δημητσάνα και τις γύρω περιοχές.
Δείτε φωτογραφία από το επίκεντρο του σεισμού:
«Εκεί υπάρχει γνωστή φωλιά σεισμών. Προς το παρόν δε διαβλέπω ιδιαίτερο κίνδυνο» σχολίασε σε ανάρτησή του ο σεισμολόγος Γεράσιμος Παπαδόπουλος.
