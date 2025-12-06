Χιλιάδες τρακτέρ σε μπλόκα αγροτών σε Εγνατία Οδό, Λαμία και Αγρίνιο, έκλεισαν και τελωνεία
Κλείνουν εθνικές οδοί και εξετάζεται επέκταση των κινητοποιήσεων
Στους δρόμους παραμένουν οι αγρότες, με χιλιάδες τρακτέρ να έχουν παραταχθεί στα μπλόκα όλης της χώρας. Κι ενώ οι αγρότες ξεκαθαρίζουν ότι δεν θα μπουν σε διάλογο χωρίς προϋποθέσεις να υπάρξουν λύσεις στα βασικά τους προβλήματα, ο πρωθυπουργός δήλωσε ανοιχτός και κάλεσε τους αγρότες να προσέλθουν συντεταγμένα, με συγκεκριμένη εκπροσώπηση και συγκεκριμένα αιτήματα.
Στο τραπέζι των αγροτών βρίσκεται η επέκταση των κινητοποιήσεων και η υιοθέτηση νέων μορφών διεκδίκησης. Καθημερινά διεξάγονται γενικές συνελεύσεις όπου οι αποφάσεις λαμβάνονται συλλογικά, με στόχο να εκφραστούν με σαφήνεια τα αιτήματα και η κατάσταση του αγροτικού κόσμου. Την ερχόμενη εβδομάδα αναμένεται ότι θα συνεδριάσει η Πανελλαδική Επιτροπή, για να υπάρξει συντονισμός των μπλόκων.
Οι αγρότες ζητούν μεταξύ άλλων ζητούν άμεση καταβολή όλων των οφειλόμενων ενισχύσεων και αποζημιώσεων, κατώτατες εγγυημένες τιμές, που θα καλύπτουν το πραγματικό κόστος παραγωγής, μείωση κόστους παραγωγής, με αφορολόγητο πετρέλαιο στην αντλία και πλαφόν 7 λεπτά/Kwh στο αγροτικό ρεύμα και ριζική αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ, προκειμένου να υπάρχει αποζημίωση στο 100% της παραγωγής και του κεφαλαίου από όλους τους κινδύνους.
Κατά τη διάρκεια των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, η κυκλοφορία όλων των οχημάτων θα πραγματοποιείται μέσω της Εθνικής Οδού Ξάνθης - Κομοτηνής, περνώντας από το Πόρτο Λάγος.
Παράλληλα, εξακολουθούν να ισχύουν οι προσωρινές ρυθμίσεις που είχαν ανακοινωθεί χθες, οι οποίες περιλαμβάνουν:
- Διακοπή της κυκλοφορίας στο σημείο χιλιομετρικής θέσης 561+500 της Εγνατίας Οδού (μεσοδιάστημα Δυτικού Κόμβου Κομοτηνής), χωρίς να επηρεάζονται οι κλάδοι εισόδου και εξόδου του κόμβου.
Εκτροπή όλων των οχημάτων που κινούνται από Αλεξανδρούπολη προς Ξάνθη στον δυτικό κόμβο εξόδου Κομοτηνής, με την κυκλοφορία προς Ξάνθη να διεξάγεται μέσω της Εθνικής Οδού Κομοτηνής - Ξάνθης.
Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης συνιστά στους οδηγούς να ακολουθούν τις σημάνσεις και τις παρακαμπτήριες διαδρομές για την ασφαλή μετακίνησή τους.
Διακοπή κυκλοφορίας στην Εγνατία ΟδόΛόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων, στις 17:00 το απόγευμα θα υπάρξει διακοπή κυκλοφορίας όλων των οχημάτων στο τμήμα της Εγνατίας Οδού από τον Ανισόπεδο Κόμβο Βαφέικων έως και τον Ανισόπεδο Κόμβο Ιάσμου, στο ρεύμα κυκλοφορίας από Ξάνθη προς Κομοτηνή, σύμφωνα με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ξάνθης, λόγω αγροτικών κινητοποιήσεων.
Μπλόκα στο Δερβένι Λαγκαδά και στη ΣιάτισταΣτην Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, τα αγροτικά μπλόκα διευρύνονται, παρά την κακοκαιρία. Νέο μπλόκο στον κόμβο Δερβενίου αναμένεται να δημιουργήσουν παραγωγή του δήμου Λαγκαδά, στη διασταύρωση της παλιάς Ε.Ο. Θεσσαλονίκης-Καβάλας με άλλες σημαντικές οδικές αρτηρίες, μεταξύ των οποίων και αυτή που οδηγεί προς τη Νέα Σάντα Κιλκίς.
Ήδη, κοντά στη Θεσσαλονίκη υπάρχουν τα μπλόκα στα Πράσινα Φανάρια, στον κόμβο της Χαλκηδόνας, όπου καθημερινά ανοίγει και κλείνει η πρόσβαση στην παλιά Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Έδεσσας και στον κόμβο των Μαλγάρων, που το ρεύμα προς Αθήνα παραμένει κλειστό από τη Δευτέρα.
Στην Ημαθία, κλειστό είναι το ρεύμα της Εγνατίας με κατεύθυνση τη Βέροια, από αγρότες της Αλεξάνδρειας που έστησαν στον κόμβο Νησελίου. Χωρίς αποκλεισμούς είναι το μπλόκο στον κόμβο Κουλούρας.
Στην Κοζάνη, νέο μπλόκο δημιουργείται σήμερα στη διασταύρωση Σιάτιστας, στην Εγνατία Οδό, όπου έχουν μπει ήδη αγρότες με τα τρακτέρ από Γρεβενά, Καστοριά, Βόΐο και Κοζάνη, Εορδαία και Φλώρινα. Σημείο συνάντησης μετά τις 12 το μεσημέρι ο κόμβος της Εγνατίας οδού στη Μπάρα Σιάτιστας, όπου έκλεισε η Εγνατία και η κίνηση ΙΧ και λεωφορείων θα επιτρέπεται μέσω παραδρόμων.
Μπλόκο υπάρχει στην είσοδο του Αιγινίου στην Πιερία, ενώ στις Σέρρες, αγρότες και κτηνοτρόφοι απέκλεισαν επ’ αόριστον την κυκλοφορία στον κόμβο Κερδυλλίων στην Εγνατία Οδό.
Λόγω του αποκλεισμού, διεκόπη η κυκλοφορία και στα δύο ρεύματα της Αθηνών Λαμίας, από Λαμία προς Άμφισσα και από Άμφισσα προς Ρίο Αντίρριο. Κλειστή είναι και η παλαιά εθνική οδός Αθηνών - Λαμίας. Έχει κλείσει επίσης, και ο Ε 65.
Παράλληλα, κλειστή επ' αόριστον θα παραμείνει ο δρόμος στο ύψος των διοδίων Αγγελοκάστρου της Ιόνιας Οδού, όπου οι αγρότες έχουν στήσει και κουβούκλιο, γεγονός που μαρτυρά τη βούλησή τους να παραμείνουν.
Τα τρακτέρ άρχισαν να συρρέουν στα διόδια το μεσημέρι.
Οι αγρότες αποφάσισαν να κλείσουν για μια ώρα τον μεθοριακό σταθμό του Προμαχώνα για όλα τα οχήματα.
Η κυβέρνηση και το ΥΠΑΑΤ είναι ανοικτοί στον διάλογο με τους αγρότες υπογράμμισε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας μιλώντας στον ΣΚΑΙ σημειώνοντας ότι για να γίνει όμως αυτό πρέπει να προσέλθει στο τραπέζι και η άλλη πλευρά.
Ο κ. Τσιάρας σημείωσε ότι ουδέποτε έχει απορριφθεί κάποιο αίτημα για συνάντηση. «Δεν υπάρχει κάποιος που ζήτησε συνάντηση και δεν έγινε» ανέφερε. Ο κ. Τσιάρας δήλωσε ότι όλο το προηγούμενο διάστημα υπήρξε «ανοιχτός σε οποιονδήποτε διάλογο», με πολλές ήδη πραγματοποιημένες συναντήσεις, ενώ επανέλαβε ότι η συζήτηση είναι ο μόνος δρόμος για την ουσιαστική επίλυση πραγματικών προβλημάτων.
Επισήμανε ότι ορισμένα αιτήματα -όπως αυτό για «εγγυημένες τιμές»- δεν υφίστανται σε καμία ευρωπαϊκή χώρα και -άρα- δεν μπορούν να υιοθετηθούν, ωστόσο, όπως είπε, η αποχή από τον διάλογο δεν μπορεί να οδηγήσει σε λύσεις.
Απαντώντας στην κριτική ότι το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δεν έκανε τίποτα το προηγούμενο διάστημα, τόνισε ότι συνολικά θα διατεθούν φέτος περισσότερα χρήματα από ποτέ στον αγροτικό κόσμο, τόσο μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ όσο και μέσω κρατικού προϋπολογισμού, ενώ την προσεχή εβδομάδα θα πληρωθεί το Μέτρο 23.
Τέλος, για τις καθυστερήσεις στις πληρωμές υπενθύμισε ότι υπήρξαν δύο επιστολές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που καθιστούσαν σαφές ότι, χωρίς αυστηρούς ελέγχους πριν από κάθε πληρωμή, κινδύνευε η ροή των ευρωπαϊκών πόρων προς την Ελλάδα.
Μπλόκο υπάρχει στην είσοδο του Αιγινίου στην Πιερία, ενώ στις Σέρρες, αγρότες και κτηνοτρόφοι απέκλεισαν επ’ αόριστον την κυκλοφορία στον κόμβο Κερδυλλίων στην Εγνατία Οδό.
Αποκλεισμός στον ΜπράλοΝωρίτερα, εκατοντάδες τρακτέρ από τη Φθιώτιδα απέκλεισαν ένα κομβικό σημείο της εθνικής οδού Αθηνών -Λαμίας, στο ύψος του Μπράλου.
Eπ’ αόριστον κλειστή η Ιόνια Οδός στα διόδια του Αγγελόκαστρου
Μπλόκα και στα τελωνείαΜπλόκα αγροτών έχουν στηθεί και στα τελωνεία Κήπων, Εξοχής, Προμαχώνα, Ευζώνων, Νίκης και στον κόμβο Καλπακίου, που οδηγεί στο Τελωνείο Κακκαβιάς. Απαγορεύεται μόνον η διέλευση των φορτηγών για λίγες ώρες ή επ’ αόριστον ανάλογα με τις αποφάσεις κατά τόπους των αγροτών. Κανονικά διεξάγεται η διέλευση φορτηγών που μεταφέρουν ελληνικά προϊόντα και οχημάτων σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.
Τσιάρας: Είμαι ανοιχτός για οποιονδήποτε διάλογο με τους αγρότες
