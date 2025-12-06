Η συλλογή Simplicité εκφράζει την ήσυχη πολυτέλεια, την υψηλή ποιότητα και τη μίνιμαλ αισθητική που στέκεται πάνω από τις τάσεις.
Κλειστό τμήμα της Λεωφόρου Αθηνών στην περιοχή του Χαϊδαρίου λόγω πτώσης βράχων
Κλειστό τμήμα της Λεωφόρου Αθηνών στην περιοχή του Χαϊδαρίου λόγω πτώσης βράχων
Η κυκλοφορία των οχημάτων έχει περιοριστεί στο ρεύμα προς Αθήνα στο ύψος του Δαφνιού και του ψυχιατρικού νοσοκομείου Αττικής
Σύμφωνα με την ενημέρωση από την αστυνομία, η πτώση βράχων στο οδόστρωμα της Λεωφόρου Αθηνών, στο ύψος του ψυχιατρικού νοσοκομείου Αττικής (Δαφνί), έχει προκαλέσει σοβαρές κυκλοφοριακές δυσχέρειες. Η μεσαία και η δεξιά λωρίδα στο ρεύμα προς Αθήνα παραμένουν κλειστές, ενώ η κυκλοφορία περιορίζεται στη δεξιά λωρίδα.
Οι αρχές έχουν προχωρήσει σε προσωρινή αναστολή της κυκλοφορίας των οχημάτων στις εν λόγω λωρίδες προκειμένου να αποκατασταθεί το οδόστρωμα και να διασφαλιστεί η ασφάλεια των οδηγών. Οι υπεύθυνοι της αστυνομίας ενισχύουν τις περιπολίες στην περιοχή, ενώ οι οδηγοί καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν τις υποδείξεις των τροχονόμων για την αποφυγή ατυχημάτων και της δημιουργίας μεγαλύτερης συμφόρησης.
Η πτώση βράχων προκαλεί επιπλέον δυσκολίες στην κυκλοφορία, καθώς το συγκεκριμένο σημείο της Λεωφόρου Αθηνών είναι από τα πιο πολυσύχναστα στη διαδρομή προς την πρωτεύουσα, ιδίως κατά τις ώρες αιχμής. Παράλληλα, το οδόστρωμα χρειάζεται εκτεταμένες εργασίες για να αποκατασταθεί πλήρως η ασφαλής κυκλοφορία.
Η αστυνομία προτείνει στους οδηγούς εναλλακτικές διαδρομές για να αποφύγουν την περιοχή του Χαϊδαρίου και καλεί τους πολίτες να επιδεικνύουν υπομονή, καθώς οι εργασίες αποκατάστασης της κυκλοφορίας αναμένονται να διαρκέσουν αρκετές ώρες.
Αξιοσημείωτο είναι ότι η συγκεκριμένη περιοχή έχει αντιμετωπίσει ανάλογα προβλήματα στο παρελθόν, με την επικινδυνότητα των βράχων να αποτελεί συχνά αιτία για περιοδικές διακοπές της κυκλοφορίας.
Οι αρχές προειδοποιούν ότι θα ακολουθήσουν νέες ενημερώσεις για την κατάσταση της κυκλοφορίας στην περιοχή, ενώ καλούν τους οδηγούς να παρακολουθούν τα μηνύματα και τις ειδοποιήσεις για τυχόν νέες εξελίξεις.
Οι αρχές έχουν προχωρήσει σε προσωρινή αναστολή της κυκλοφορίας των οχημάτων στις εν λόγω λωρίδες προκειμένου να αποκατασταθεί το οδόστρωμα και να διασφαλιστεί η ασφάλεια των οδηγών. Οι υπεύθυνοι της αστυνομίας ενισχύουν τις περιπολίες στην περιοχή, ενώ οι οδηγοί καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν τις υποδείξεις των τροχονόμων για την αποφυγή ατυχημάτων και της δημιουργίας μεγαλύτερης συμφόρησης.
Η πτώση βράχων προκαλεί επιπλέον δυσκολίες στην κυκλοφορία, καθώς το συγκεκριμένο σημείο της Λεωφόρου Αθηνών είναι από τα πιο πολυσύχναστα στη διαδρομή προς την πρωτεύουσα, ιδίως κατά τις ώρες αιχμής. Παράλληλα, το οδόστρωμα χρειάζεται εκτεταμένες εργασίες για να αποκατασταθεί πλήρως η ασφαλής κυκλοφορία.
Η αστυνομία προτείνει στους οδηγούς εναλλακτικές διαδρομές για να αποφύγουν την περιοχή του Χαϊδαρίου και καλεί τους πολίτες να επιδεικνύουν υπομονή, καθώς οι εργασίες αποκατάστασης της κυκλοφορίας αναμένονται να διαρκέσουν αρκετές ώρες.
Αξιοσημείωτο είναι ότι η συγκεκριμένη περιοχή έχει αντιμετωπίσει ανάλογα προβλήματα στο παρελθόν, με την επικινδυνότητα των βράχων να αποτελεί συχνά αιτία για περιοδικές διακοπές της κυκλοφορίας.
Οι αρχές προειδοποιούν ότι θα ακολουθήσουν νέες ενημερώσεις για την κατάσταση της κυκλοφορίας στην περιοχή, ενώ καλούν τους οδηγούς να παρακολουθούν τα μηνύματα και τις ειδοποιήσεις για τυχόν νέες εξελίξεις.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα