Μαρινάκης: Δεν μπορεί να γίνει διάλογος με τους αγρότες με επεισόδια όπως αυτά έξω από το αεροδρόμιο «Μακεδονία»

«Η πολιτεία δεν πρόκειται να δείξει την οποιαδήποτε ανοχή σε παραβατικές συμπεριφορές. Ο νόμος θα εφαρμοστεί, χωρίς αστερίσκους» είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, κάνοντας λόγο και για έναν τραυματία αστυνομικό

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης τοποθετήθηκε για τα επεισόδια που σημειώθηκαν μεταξύ αγροτών και αστυνομικών δυνάμεων στη Θεσσαλονίκη, τονίζοντας αφενός πως η κυβέρνηση τάσσεται υπέρ του διαλόγου και έχει λάβει αποφάσεις προς όφελος της συντριπτικής πλειοψηφίας των ανθρώπων του πρωτογενούς τομέα, ωστόσο από την άλλη δεν μπορεί να υπάρξει διάλογος με εικόνες όπως αυτές που κυκλοφόρησαν έξω από το αεροδρόμιο «Μακεδονία».

Η δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου

«Από την πρώτη στιγμή έχουμε τονίσει ότι η Κυβέρνηση τάσσεται υπέρ του διαλόγου με τους αγρότες, όπως και με κάθε επαγγελματική ομάδα. Μάλιστα, έχουμε αποδείξει ότι δεν μένουμε στα λόγια, λαμβάνοντας αποφάσεις προς όφελος της συντριπτικής πλειονότητας των ανθρώπων του πρωτογενούς τομέα, δηλαδή των νόμιμων αγροτών και κτηνοτρόφων.

Διάλογος, όμως, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να γίνει τη στιγμή που λαμβάνουν χώρα σοβαρά επεισόδια, όπως αυτά που είδαμε έξω από το αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης ή επιθέσεις σε βάρος των δυνάμεων της Ελληνικής Αστυνομίας, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός αστυνομικού.

Η πολιτεία δεν πρόκειται να δείξει την οποιαδήποτε ανοχή σε παραβατικές συμπεριφορές. Ο νόμος θα εφαρμοστεί, χωρίς αστερίσκους».
