Συνελήφθησαν τρεις μαθήτριες Γυμνασίου για μπούλινγκ σε συμμαθήτριά τους στο Αγρίνιο

Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία, για σωματική βλάβη αδύναμων ατόμων, ενώ συνελήφθησαν οι γονείς των ανήλικων για παραμέληση της εποπτείας τους