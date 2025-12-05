Συνελήφθησαν τρεις μαθήτριες Γυμνασίου για μπούλινγκ σε συμμαθήτριά τους στο Αγρίνιο
Συνελήφθησαν τρεις μαθήτριες Γυμνασίου για μπούλινγκ σε συμμαθήτριά τους στο Αγρίνιο

Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία, για σωματική βλάβη αδύναμων ατόμων, ενώ συνελήφθησαν οι γονείς των ανήλικων για παραμέληση της εποπτείας τους

Στη σύλληψη τριών ανήλικων μαθητριών Γυμνασίου, ηλικίας 13 ετών, για μπούλινγκ σε συμμαθήτριά τους προχώρησε το πρωί της Πέμπτης (4/12) η Αστυνομία στο Αγρίνιο.

Πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με πληροφορίες του agriniopress.gr, μία μαθήτρια Γυμνασίου φέρεται το μεσημέρι της Τετάρτης, μετά από παρότρυνση δυο συγκατηγορούμενών της, να χτύπησε τη 13χρονη συμμαθήτρια, στην οποία φέρονται να ασκούσαν μπούλινγκ εδώ και δύο εβδομάδες.

Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία, για σωματική βλάβη αδύναμων ατόμων, ενώ συνελήφθησαν οι γονείς των ανήλικων για παραμέληση της εποπτείας τους.

Η δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος των συλληφθέντων ανηλίκων (για σωματική βλάβη και εξύβριση) και των γονέων τους θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας, ενώ την προανάκριση ενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου.
