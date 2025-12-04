Φθιώτιδα: Πατέρας έκανε δώρο στην κόρη του ένα κόκκινο κάθισμα Ferrari για το τρακτέρ της, δείτε βίντεο

Η 20χρονη κόρη του είχε εκφράσει το παράπονό της που δεν της είχε πάρει ο μπαμπάς της αυτοκίνητο και εκείνος απάντησε με τον πιο αστείο τρόπο