Η διεθνής διάκριση iF Design Award 2024 για το ελαστικό ECSTA PS71 EV, επιβεβαιώνει τη δέσμευση της εταιρείας για λύσεις υψηλών προδιαγραφών και κορυφαίας συμπεριφοράς στον δρόμο.
Φθιώτιδα: Πατέρας έκανε δώρο στην κόρη του ένα κόκκινο κάθισμα Ferrari για το τρακτέρ της, δείτε βίντεο
Φθιώτιδα: Πατέρας έκανε δώρο στην κόρη του ένα κόκκινο κάθισμα Ferrari για το τρακτέρ της, δείτε βίντεο
Η 20χρονη κόρη του είχε εκφράσει το παράπονό της που δεν της είχε πάρει ο μπαμπάς της αυτοκίνητο και εκείνος απάντησε με τον πιο αστείο τρόπο
Ένα ασυνήθιστο περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (4/12) στα αγροτικά μπλόκα στην Ξυνιάδα Φθιώτιδας, όταν ένας αγρότης έκανε δώρο στην κόρη του ένα κόκκινο κάθισμα Ferrari για το τρακτέρ της.
Η 20χρονη Σίλια Μπακοστέργιου ασχολείται με τα χωράφια της οικογένειας στην Ομβριακή Δομοκού και σε ένα από τα βίντεο της που είχε ανεβάσει στο TikTok είχε εκφράσει το παράπονό της που δεν της είχε πάρει ο μπαμπάς της αυτοκίνητο.
Όπως φαίνεται σε βίντεο στο TikTok του lamiareport, ο πατέρας της Σίλιας άκουσε το παράπονό της και έκανε την επιθυμία της κατά κάποιον τρόπο πραγματικότητα, αγοράζοντάς της ένα κόκκινο κάθισμα Ferrari για το τρακτέρ.
Η νεαρή φοιτήτρια της Γεωπονικής μοιράζεται στο προφίλ της στο TikTok με χιούμορ και θετική ενέργεια την καθημερινότητα μιας νεαρής αγρότισσας και με κάθε της βίντεο συγκεντρώνει χιλιάδες προβολές, σχόλια και like.
Η 20χρονη Σίλια Μπακοστέργιου ασχολείται με τα χωράφια της οικογένειας στην Ομβριακή Δομοκού και σε ένα από τα βίντεο της που είχε ανεβάσει στο TikTok είχε εκφράσει το παράπονό της που δεν της είχε πάρει ο μπαμπάς της αυτοκίνητο.
Όπως φαίνεται σε βίντεο στο TikTok του lamiareport, ο πατέρας της Σίλιας άκουσε το παράπονό της και έκανε την επιθυμία της κατά κάποιον τρόπο πραγματικότητα, αγοράζοντάς της ένα κόκκινο κάθισμα Ferrari για το τρακτέρ.
@lamiareport.gr
Τρακτέρ με κάθισμα…Ferrari!!! Η έκπληξη του μπαμπά στην αγρότισσα κόρη του… #opekepe #greece #ferrari #fyp #viral @celiampako @Tzonmpak♬ πρωτότυπος ήχος - LamiaReport.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα