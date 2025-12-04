Φθιώτιδα: Πατέρας έκανε δώρο στην κόρη του ένα κόκκινο κάθισμα Ferrari για το τρακτέρ της, δείτε βίντεο
Η 20χρονη κόρη του είχε εκφράσει το παράπονό της που δεν της είχε πάρει ο μπαμπάς της αυτοκίνητο και εκείνος απάντησε με τον πιο αστείο τρόπο

Ένα ασυνήθιστο περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (4/12) στα αγροτικά μπλόκα στην Ξυνιάδα Φθιώτιδας, όταν ένας αγρότης έκανε δώρο στην κόρη του ένα κόκκινο κάθισμα Ferrari για το τρακτέρ της.

Η 20χρονη Σίλια Μπακοστέργιου ασχολείται με τα χωράφια της οικογένειας στην Ομβριακή Δομοκού και σε ένα από τα βίντεο της που είχε ανεβάσει στο TikTok είχε εκφράσει το παράπονό της που δεν της είχε πάρει ο μπαμπάς της αυτοκίνητο.

Όπως φαίνεται σε βίντεο στο TikTok του lamiareport, ο πατέρας της Σίλιας άκουσε το παράπονό της και έκανε την επιθυμία της κατά κάποιον τρόπο πραγματικότητα, αγοράζοντάς της  ένα κόκκινο κάθισμα Ferrari για το τρακτέρ.

@lamiareport.gr

Τρακτέρ με κάθισμα…Ferrari!!! Η έκπληξη του μπαμπά στην αγρότισσα κόρη του… #opekepe #greece #ferrari #fyp #viral @celiampako @Tzonmpak

♬ πρωτότυπος ήχος - LamiaReport.gr
Η νεαρή φοιτήτρια της Γεωπονικής μοιράζεται στο προφίλ της στο TikTok με χιούμορ και θετική ενέργεια την καθημερινότητα μιας νεαρής αγρότισσας και με κάθε της βίντεο συγκεντρώνει χιλιάδες προβολές, σχόλια και like.

@celiampako

#farmgirl #tractorlife #farmlife #coffee #fyy #farmers

♬ No IQ - Fy
