«Έσωσε όλους τους συναδέλφους του»: Τι λέει ο διευθυντής του εργαζόμενου που αντέδρασε όταν ο οδηγός του λεωφορείου έπαθε ανακοπή στην Πτολεμαΐδα
«Αν δεν αντιδρούσε κατ’ αυτόν τον τρόπο πιθανόν να είχαν συμβεί πολύ χειρότερα» τονίζει ο διευθυντής της Ατμοηλεκτρικού Σταθμού Αγίου Δημητρίου, Γρηγόρης Τσαλιάνης
Για το τι έγινε μέσα στο λεωφορείο στην Πτολεμαΐδα, στο οποίο βρίσκονταν 25 εργαζόμενοι με προορισμό τον Ατμοηλεκτρικό Σταθμό της ΔΕΗ στον Άγιο Δημήτριο, όταν αυτό άρχισε να χτυπάει στις μπάρες, αφού ο οδηγός του υπέστη ανακοπή, μίλησε ο διευθυντής της ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου, Γρηγόρης Τσαλιάνης.
Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το e-ptolemeos.gr, ο κ. Τσαλιάνης ευχαρίστησε προσωπικά τον εργαζόμενο για τη σωτήρια επέμβασή του, καθώς χάρη στην αντίδρασή το λεωφορείο σταμάτησε και έσωσε τους επιβάτες: «Θέλω να τον ευχαριστήσω προσωπικά, είναι ο Πρόδρομος Χριστοφορίδης. Έσωσε όλους τους συναδέλφους του. Αν δεν αντιδρούσε κατ’ αυτόν τον τρόπο πιθανόν να είχαν συμβεί πολύ χειρότερα».
Εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη και τα συλληπητήριά του στην οικογένεια του οδηγού που έχασε τη ζωή του από ανακοπή.
Στη συνέχεια περιέγραψε το πως έγινε το περιστατικό: «Το ατύχημα συνέβη 7 παρά τέταρτο το πρωί, το λεωφορείο μετέφερε τον κόσμο, το ημερήσιο προσωπικό του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου από την Πτολεμαΐδα. Βρισκόταν καθ’ οδόν στο νέο δρόμο Πτολεμαΐδας – Κοζάνης, μετά το Μαυροδέντρι. Ο οδηγός έχασε τις αισθήσεις του.
Το λεωφορείο προσέκρουσε αριστερά και δεξιά στις προστατευτικές μπάρες. Αντέδρασε ένας συνάδελφος εργαζόμενος της ΔΕΗ, που βρισκόταν εντός του λεωφορείου και σταμάτησε ομαλά το λεωφορείο λίγο παρακάτω».
Τόνισε πως δύο εργαζόμενοι, επιβάτες στο λεωφορείο, διακομίσθηκαν στο νοσοκομείο Κοζάνης, αλλά δεν φαίνεται να έχουν κάτι σοβαρό.
Όπως προσέθεσε ο κ. Τσαλιάνης: «Είμαστε δίπλα σε όλους συναδέλφους μας, για ό,τι χρειαστούν αυτοί και οι οικογένειές τους».
Τέλος, διευκρίνισε ότι οι μεταφορές του προσωπικού γίνονται με εξωτερικούς συνεργάτες, τοπικά τουριστικά γραφεία και ο οδηγός που έχασε τη ζωή του ήταν εργαζόμενος τουριστικού γραφείου.
Επίσης, υπογραμμίζει πως πρόκειται για επαγγελματίες οδηγούς που οδηγούν καινούρια λεωφορεία και ότι τα τελευταία χρόνια δεν έχει συμβεί παρόμοιο περιστατικό.
