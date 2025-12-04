Ένοπλη ληστεία σε κοσμηματοπωλείο της Πάργας, οι πέντε δράστες απείλησαν πολίτη και του πήραν το αυτοκίνητο
ΕΛΛΑΔΑ
Ληστεία Κοσμηματοπωλείο Πάργα ληστές δράστες

Ένοπλη ληστεία σε κοσμηματοπωλείο της Πάργας, οι πέντε δράστες απείλησαν πολίτη και του πήραν το αυτοκίνητο

Στο κέντρο της Πάργας χτύπησαν οι πέντε ένοπλοι δράστες που διέφυγαν με κοσμήματα μεγάλης αξίας

Ένοπλη ληστεία σε κοσμηματοπωλείο της Πάργας, οι πέντε δράστες απείλησαν πολίτη και του πήραν το αυτοκίνητο
Στόχος ληστών έγινε το μεσημέρι της Πέμπτης κοσμηματοπωλείο στο κέντρο της Πάργας.

Σύμφωνα με το kanalakinews.gr οι δράστες που ήταν πέντε και είχαν μαζί τους βαρύ οπλισμό, αφαίρεσαν κοσμήματα μεγάλης αξίας πριν τραπούν σε φυγή.

Βγαίνοντας από το κατάστημα, οι πέντε ληστές απείλησαν με το όπλο έναν πολίτη και του πήραν το αυτοκίνητο, το οποίο χρησιμοποίησαν για τη διαφυγή τους.

Στην περιοχή βρίσκονται ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις που πραγματοποιούν επιχείρηση για τον εντοπισμό των ληστών ενώ παράλληλα εξετάζεται το υλικό από κάμερες ασφαλείας

