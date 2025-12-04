Αμετακίνητοι οι αγρότες: Έκλεισε το τελωνείο Προμαχώνα, διεκόπη η κυκλοφορία και σε τμήμα της Εγνατίας Οδού στην Κομοτηνή
Αμετακίνητοι οι αγρότες: Έκλεισε το τελωνείο Προμαχώνα, διεκόπη η κυκλοφορία και σε τμήμα της Εγνατίας Οδού στην Κομοτηνή
Συνεχίζονται οι αποκλεισμοί σε κομβικά σημεία της χώρας, ενώ νέα μπλόκα στήνονται - Στο πλευρό τους ιδιοκτήτες ταξί και γραφείων κηδειών - Αναλυτικά όλα τα μπλόκα της χώρας
Στα μπλόκα που έχουν στηθεί τα τελευταία 24ωρα σε κομβικά σημεία της χώρας παραμένουν και σήμερα αγρότες και κτηνοτρόφοι, με τις γενικές συνελεύσεις να ανοίγουν τον δρόμο για νέα σημεία κινητοποιήσεων.
Σύμφωνα με την παραπάνω απόφαση της Αστυνομικής Διεύθυνσης Μακεδονίας και Θράκης, κατά τη διάρκεια των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, η κυκλοφορία όλων των οχημάτων θα διεξάγεται από εναλλακτικές - παρακαμπτήριες διαδρομές ως ακολούθως:
- Όλα τα Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα, τα φορτηγά και τα λεωφορεία που κινούνται επί της Εγνατίας οδού με κατεύθυνση από Αλεξανδρούπολη προς Ξάνθη, θα εκτρέπονται στον ανατολικό κόμβο εξόδου Κομοτηνής και θα διέρχονται από την πόλη της Κομοτηνής κινούμενα διαδοχικά μέσω των οδών Κωνσταντινουπόλεως - Ι. Σισμάνογλου - Ζυμβρακάκη - Κουρτίδη - Κοσμίου - Πρωταγόρα - Π. Τσαλδάρη - Κακουλίδου - Συμεωνίδου - Υψηλάντου - Μακαρίου Γ. και Μεραρχίας Σερρών. Εν συνεχεία θα εισέρχονται στην Ε.Ο. Κομοτηνής - Ξάνθης και διαμέσω αυτής, θα επανεισέρχονται στην Εγνατία Οδό, ανάλογα με την επικρατούσα κατάσταση, είτε μέσω του δυτικού κόμβου εξόδου Κομοτηνής είτε:
- τα οχήματα ελαφρύτερα των 3,5 τόνων μέσω του Α/Κ Ιάσμου και
- τα οχήματα βαρύτερα των 3,5 τόνων μέσω του Α/Κ Βαφέικων - Ανατολικού Ξάνθης.
Στο μεταξύ, συνεχίζει να ενισχύεται και το μπλόκο στο τελωνείο Ευζώνων, στα σύνορα Ελλάδας-Βόρειας Μακεδονίας, το οποίο στήθηκε επίσης την 1η Δεκεμβρίου. Αγρότες του Δήμου Παιονίας και της ευρύτερης περιοχής προχωρούν σε συμβολικούς αποκλεισμούς της εισόδου και της εξόδου, επιτρέποντας τη διέλευση φορτηγών που μεταφέρουν ελληνικά προϊόντα και οχημάτων σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. Οι κινητοποιήσεις στο σημείο πραγματοποιούνται κυρίως το μεσημέρι και το βράδυ. Σήμερα αναμένονται στο σημείο επιπλέον αγρότες από τα Γιαννιτσά Πέλλας, οι οποίοι αποφάσισαν, σε συνέλευσή τους, να κινηθούν προς το τελωνείο Ευζώνων.
Παραμένει (από 1/12) το μπλόκο στην είσοδο της Χαλκηδόνας, επί της παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης-Έδεσσας, με τις κινητοποιήσεις να πραγματοποιούνται συνήθως τις μεσημβρινές ώρες.
Σε επ' αόριστον αποκλεισμό βρίσκεται από χθες το πρωί το ρεύμα με κατεύθυνση τη Βέροια επί της Εγνατίας Οδού, από αγρότες της Αλεξάνδρειας που έστησαν αγροτικό μπλόκο στον κόμβο Νησελίου. Οι αγρότες διατηρούν ανοιχτή μία δίοδο αποκλειστικά για οχήματα έκτακτης ανάγκης, ενώ στο σημείο αναμένονται, σήμερα, με τα τρακτέρ και τα αγροτικά τους οχήματα αγρότες και κτηνοτρόφοι από την Κρύα Βρύση Πέλλας.
Κλειστό τμήμα της Εγνατίας Οδού στην ΚομοτηνήΛόγω των κινητοποιήσεων, διακόπηκε από τις 10 το πρωί -και μέχρι νεωτέρας- η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στο τμήμα του αυτοκινητόδρομου «Εγνατία Οδός», από τον Ανατολικό Κόμβο Κομοτηνής (Χ.Θ. 567+500) έως και τον Δυτικό Κόμβο Κομοτηνής (Χ.Θ. 561+500) στο ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση από Αλεξανδρούπολη προς Ξάνθη.
Στο πλευρό των αγροτών ιδιοκτήτες ταξί και γραφείων κηδειών και παραγωγοί λαϊκών αγορών στα ΜάλγαραΣτα διόδια Μαλγάρων, επί της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης-Αθήνας, αγρότες του Δήμου Δέλτα και της ευρύτερης περιοχής κρατούν από την 1η Δεκεμβρίου κλειστό το ρεύμα προς Αθήνα, ενώ εκείνο προς Θεσσαλονίκη ανοίγει και κλείνει περιοδικά. Στο πλευρό τους βρίσκονται αυτοκινητιστές με τα φορτηγά τους, ενώ τη συμπαράστασή τους εξέφρασαν χθες ιδιοκτήτες ταξί και παραγωγοί λαϊκών αγορών και σήμερα ιδιοκτήτες γραφείων κηδειών που έφτασαν εκεί με νεκροφόρες.
Αγροτικό μπλόκο έχει στηθεί (2/12) και στον κόμβο Κουλούρας, με τους αγρότες και κτηνοτρόφους στο σημείο να μην προχωρούν σε αποκλεισμούς.
Αγροτοκτηνοτροφικά μπλόκα υπάρχουν ακόμη στον κόμβο Γυψοχωρίου Πέλλας επί της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης-Έδεσσας, καθώς και στον κόμβο Φιλώτα, στον κάθετο άξονα Κοζάνης-Φλώρινας του Πανευρωπαϊκού Άξονα Χ, όπου συμμετέχουν και μελισσοκόμοι.
Σε συνέχεια χθεσινοβραδινής τους συνέλευσης, αγρότες και κτηνοτρόφοι της Φλώρινας, αποφάσισαν να πραγματοποιήσουν σήμερα πορεία με τα τρακτέρ και τα αγροτικά τους οχήματα μέσα στην πόλη και να κινηθούν στο τελωνείο Νίκης, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βόρεια Μακεδονία.
Στην Πιερία, αγρότες του Αιγινίου έχουν στήσει το δικό τους αγροτικό μπλόκο στην είσοδο της κωμόπολης. Σε χθεσινοβραδινή τους συνέλευση αποφάσισαν να πραγματοποιήσουν, σήμερα το πρωί, μηχανοκίνητη πορεία μέσα στο Αιγίνιο και το μεσημέρι να αποκλείσουν συμβολικά την είσοδο και την έξοδο στην κωμόπολη.
Αύριο, Παρασκευή 5/12, αγρότες και κτηνοτρόφοι από Επανομή, Τρίλοφο, Βασιλικά, Χαλκιδική, Γαλάτιστα και Τρίγλια, στήνουν το αγροτικό μπλόκο στα «Πράσινα Φανάρια», στο κομβικό σημείο της διασταύρωσης πριν από το αεροδρόμιο «Μακεδονία», όπως αποφάσισαν σε χθεσινοβραδινή τους σύσκεψη.
Σήμερα, στις 20.00, έχουν προγραμματίσει γενική συνέλευση αγρότες και κτηνοτρόφοι του Δήμου Λαγκαδά και της ευρύτερης περιοχής προκειμένου να «κλειδώσουν» την ημέρα και ώρα που θα στήσουν μπλόκο στον κόμβο Δερβενίου, που βρίσκεται στη διασταύρωση της παλιάς εθνικής οδού Θεσσαλονίκης-Καβάλας με άλλες οδικές αρτηρίες, όπως η οδός που οδηγεί προς Ν. Σάντα Κιλκίς.
Στη μία μετά το μεσημέρι έκλεισε το τελωνείο του Προμαχώνα, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βουλγαρία, τόσο για την είσοδο όσο και για την έξοδο. Μέχρι στιγμής δεν είναι γνωστό πότε θα ξανανοίξει, όπως ανέφερε, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, μέλος της συντονιστικής επιτροπής αγώνα.
Παρά το κλείσιμο, εξακολουθεί να επιτρέπεται η διέλευση σε Ι.Χ., λεωφορεία και ασθενοφόρα, ώστε να εξασφαλίζεται η βασική κυκλοφορία και οι επείγουσες μετακινήσεις. Οι αρχές και οι εμπλεκόμενοι φορείς παρακολουθούν την κατάσταση και ενημερώνουν συνεχώς για τυχόν αλλαγές.
Υπενθυμίζεται ότι το αγροκτηνοτροφικό μπλόκο στο τελωνείο του Προμαχώνα στήθηκε, χθες το απόγευμα. Στην κινητοποίηση συμμετέχουν μελισσοκόμοι και εκπρόσωποι φορέων από άλλα εργατικά σωματεία.
Στα αιτήματά τους περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η άμεση καταβολή καθυστερούμενων ενισχύσεων και αποζημιώσεων, η μείωση του κόστους παραγωγής και η στήριξη των πληγέντων από την ευλογιά κτηνοτρόφων, οι οποίοι, όπως επισημαίνουν, βρίσκονται σε οριακό σημείο ως προς τη συνέχιση της δραστηριότητάς τους.
Αρχικά οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι συγκεντρώθηκαν στην παλαιά εθνική οδό Πατρών - Πύργου στο ύψος του κόμβου της Κάτω Αχαΐας. Στην συνέχεια κινήθηκαν με αγροτικά αυτοκίνητα επί της παλαιάς εθνικής οδού Πατρών - Πύργου, με προορισμό το Μιντολόγλι, συνοδεία αστυνομικής δύναμης.
Τα αγροτικά αυτοκίνητα σταμάτησαν στον κόμβο της βιομηχανικής περιοχής, όπου υπήρχαν αστυνομικές δυνάμεις, εκφράζοντας την επιθυμία τους να παραδώσουν ψήφισμα διαμαρτυρίας με τα αιτήματά τους στον υπουργό Υποδομών, Χρίστο Δήμα.
Η παρουσία τους ενισχύεται συνεχώς, καθώς νέα τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα καταφθάνουν από χωριά της Λάρισας.
Η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται μέσω παρακαμπτηρίων, έπειτα από αποφάσεις της Τροχαίας.
Σήμερα, Πέμπτη 4/12, αντιπροσωπεία του μπλόκου θα βρεθεί στα δικαστήρια της Λάρισας, όπου δικάζονται οι δύο συλληφθέντες για τα επεισόδια στη Νίκαια.
Σε συνέλευση που πραγματοποίησαν το απόγευμα της Τετάρτης, με στόχο τον συλλογικό σχεδιασμό της συνέχειας των κινητοποιήσεων, υπογράμμισαν εκ νέου την αποφασιστικότητά τους να εντείνουν τον αγώνα.
Η στήριξη προς τις κινητοποιήσεις διευρύνεται, αφού χθες στο σημείο βρέθηκαν οδηγοί ταξί, αντιπροσωπεία παραγωγών και πωλητών λαϊκών αγορών Λάρισας, δηλώνοντας ότι τα προβλήματα είναι κοινά.
Χθες το απόγευμα κλιμάκιο γιατρών του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας εξέφρασε επίσης αλληλεγγύη και δήλωσαν ότι οι υγειονομικοί στηρίζουν τον αγώνα των παραγωγών.
Από χθες το μεσημέρι οι αγρότες των Τρικάλων έστησαν μπλόκο στα διόδια του Λόγγου, λίγο έξω από το κέντρο των Τρικάλων, αφού ανέβηκαν με τρακτέρ πάνω στην Εθνική Οδό και απέκλεισαν και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Οι αγρότες των Τρικάλων δηλώνουν ότι τις επόμενες μέρες το μπλόκο θα ενισχυθεί ακόμα περισσότερο, με τρακτέρ από τα γειτονικά χωριά.
Μπλόκα και στην ΠάτραΚινητοποίηση πραγματοποίησαν σήμερα αγρότες και κτηνοτρόφοι από την δυτική Αχαΐα, με αφορμή την τελετή παράδοσης στη κυκλοφορία των τελευταίων 10 χιλιομέτρων του αυτοκινητόδρομου Πατρών - Πύργου, στο ύψος της περιοχής Μιντιλόγλι, της Πάτρας.
Ανυποχώρητοι οι αγρότες σε Τρίκαλα και ΚαρδίτσαΣτα μπλόκα παραμένουν οι αγρότες της Καρδίτσας και των Τρικάλων, ενώ συντονίζουν τις επόμενες κινήσεις τους. Οι αγρότες της Καρδίτσας έχουν στήσει το μπλόκο πάνω στον αυτοκινητόδρομο Ε-65 στην Καρδίτσα δηλώνοντας ότι είναι αποφασισμένοι να κλιμακώσουν τον αγώνα τους. Οι αγρότες σήμερα θα βρεθούν στα δικαστήρια της Λάρισας, ενώ αύριο θα πραγματοποιήσουν κινητοποίηση έξω από το δικαστικό μέγαρο Καρδίτσας.
Από χθες το μεσημέρι οι αγρότες των Τρικάλων έστησαν μπλόκο στα διόδια του Λόγγου, λίγο έξω από το κέντρο των Τρικάλων, αφού ανέβηκαν με τρακτέρ πάνω στην Εθνική Οδό και απέκλεισαν και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Οι αγρότες των Τρικάλων δηλώνουν ότι τις επόμενες μέρες το μπλόκο θα ενισχυθεί ακόμα περισσότερο, με τρακτέρ από τα γειτονικά χωριά.
