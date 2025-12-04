Αμετακίνητοι οι αγρότες: Έκλεισε το τελωνείο Προμαχώνα, διεκόπη η κυκλοφορία και σε τμήμα της Εγνατίας Οδού στην Κομοτηνή

Έκλεισε το τελωνείο Προμαχώνα στα σύνορα Ελλάδας - Βουλγαρίας

Τρακτέρ στον δρόμο στον Προμαχώνα

Αποφασισμένοι οι αγρότες στις Σέρρες

Μπλόκα και στην Πάτρα

Από το μπλόκο των αγροτών στον Πύργο

Συνεχίζουν οι κινητοποιήσεις και στη Λάρισα

Αγρότες στη Νίκαια Λάρισας

Ανυποχώρητοι οι αγρότες σε Τρίκαλα και Καρδίτσα

Αγροτικό μπλόκο έχει στηθεί (2/12) και, με τους αγρότες και κτηνοτρόφους στο σημείο να μην προχωρούν σε αποκλεισμούς.Αγροτοκτηνοτροφικά μπλόκα υπάρχουν ακόμη στον κόμβοεπί της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης-Έδεσσας, καθώς και στον κόμβο Φιλώτα, στον κάθετο άξονα Κοζάνης-Φλώρινας του Πανευρωπαϊκού Άξονα Χ, όπου συμμετέχουν και μελισσοκόμοι.Σε συνέχεια χθεσινοβραδινής τους συνέλευσης, αγρότες και κτηνοτρόφοι της Φλώρινας, αποφάσισαν να πραγματοποιήσουν σήμερα πορεία με τα τρακτέρ και τα αγροτικά τους οχήματα μέσα στην πόλη και να κινηθούν στο τελωνείο Νίκης, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βόρεια Μακεδονία.Στην, αγρότες τουέχουν στήσει το δικό τους αγροτικό μπλόκο στην είσοδο της κωμόπολης. Σε χθεσινοβραδινή τους συνέλευση αποφάσισαν να πραγματοποιήσουν, σήμερα το πρωί, μηχανοκίνητη πορεία μέσα στο Αιγίνιο και το μεσημέρι να αποκλείσουν συμβολικά την είσοδο και την έξοδο στην κωμόπολη.Αύριο, Παρασκευή 5/12, αγρότες και κτηνοτρόφοι από, Χαλκιδική, Γαλάτιστα και Τρίγλια, στήνουν το αγροτικό μπλόκο στα «Πράσινα Φανάρια», στο κομβικό σημείο της διασταύρωσης πριν από το αεροδρόμιο «Μακεδονία», όπως αποφάσισαν σε χθεσινοβραδινή τους σύσκεψη.Σήμερα, στις 20.00, έχουν προγραμματίσει γενική συνέλευση αγρότες και κτηνοτρόφοι τουκαι της ευρύτερης περιοχής προκειμένου να «κλειδώσουν» την ημέρα και ώρα που θα στήσουν μπλόκο στον, που βρίσκεται στη διασταύρωση της παλιάς εθνικής οδού Θεσσαλονίκης-Καβάλας με άλλες οδικές αρτηρίες, όπως η οδός που οδηγεί προς Ν. Σάντα Κιλκίς.Στη μία μετά το μεσημέρι έκλεισε το τελωνείο του Προμαχώνα, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βουλγαρία, τόσο για την είσοδο όσο και για την έξοδο. Μέχρι στιγμής δεν είναι γνωστό πότε θα ξανανοίξει, όπως ανέφερε, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, μέλος της συντονιστικής επιτροπής αγώνα.Παρά το κλείσιμο, εξακολουθεί να επιτρέπεται η διέλευση σε Ι.Χ., λεωφορεία και ασθενοφόρα, ώστε να εξασφαλίζεται η βασική κυκλοφορία και οι επείγουσες μετακινήσεις. Οι αρχές και οι εμπλεκόμενοι φορείς παρακολουθούν την κατάσταση και ενημερώνουν συνεχώς για τυχόν αλλαγές.Υπενθυμίζεται ότι το αγροκτηνοτροφικό μπλόκο στο τελωνείο του Προμαχώνα στήθηκε, χθες το απόγευμα. Στην κινητοποίηση συμμετέχουν μελισσοκόμοι και εκπρόσωποι φορέων από άλλα εργατικά σωματεία.Στα αιτήματά τους περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η άμεση καταβολή καθυστερούμενων ενισχύσεων και αποζημιώσεων, η μείωση του κόστους παραγωγής και η στήριξη των πληγέντων από την ευλογιά κτηνοτρόφων, οι οποίοι, όπως επισημαίνουν, βρίσκονται σε οριακό σημείο ως προς τη συνέχιση της δραστηριότητάς τους.Κινητοποίηση πραγματοποίησαν σήμερα αγρότες και κτηνοτρόφοι από την, με αφορμή την τελετή παράδοσης στη κυκλοφορία των τελευταίων 10 χιλιομέτρων του αυτοκινητόδρομου Πατρών - Πύργου, στο ύψος της περιοχής Μιντιλόγλι, της Πάτρας.Αρχικά οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι συγκεντρώθηκαν στην παλαιά εθνική οδόστο ύψος του κόμβου της Κάτω Αχαΐας. Στην συνέχεια κινήθηκαν με αγροτικά αυτοκίνητα επί της παλαιάς εθνικής οδού Πατρών - Πύργου, με προορισμό το Μιντολόγλι, συνοδεία αστυνομικής δύναμης.Τα αγροτικά αυτοκίνητα σταμάτησαν στον κόμβο της βιομηχανικής περιοχής, όπου υπήρχαν αστυνομικές δυνάμεις, εκφράζοντας την επιθυμία τους να παραδώσουν ψήφισμα διαμαρτυρίας με τα αιτήματά τους στον υπουργό Υποδομών, Χρίστο Δήμα.Παραμένουν στο μπλόκο τηςοι αγρότες, συνεχίζοντας για τρίτη ημέρα τις κινητοποιήσεις τους και κρατώντας κλειστή την Εθνική Οδό Αθηνών-Θεσσαλονίκης στο συγκεκριμένο σημείο.Η παρουσία τους ενισχύεται συνεχώς, καθώς νέα τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα καταφθάνουν από χωριά της Λάρισας.Η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται μέσω παρακαμπτηρίων, έπειτα από αποφάσεις της Τροχαίας.Σήμερα, Πέμπτη 4/12, αντιπροσωπεία του μπλόκου θα βρεθεί στα δικαστήρια της Λάρισας, όπου δικάζονται οι δύο συλληφθέντες για τα επεισόδια στη Νίκαια.Σε συνέλευση που πραγματοποίησαν το απόγευμα της Τετάρτης, με στόχο τον συλλογικό σχεδιασμό της συνέχειας των κινητοποιήσεων, υπογράμμισαν εκ νέου την αποφασιστικότητά τους να εντείνουν τον αγώνα.Η στήριξη προς τις κινητοποιήσεις διευρύνεται, αφού χθες στο σημείο βρέθηκαν οδηγοί ταξί, αντιπροσωπεία παραγωγών και πωλητών λαϊκών αγορών Λάρισας, δηλώνοντας ότι τα προβλήματα είναι κοινά.Χθες το απόγευμα κλιμάκιο γιατρών τουεξέφρασε επίσης αλληλεγγύη και δήλωσαν ότι οι υγειονομικοί στηρίζουν τον αγώνα των παραγωγών.Στα μπλόκα παραμένουν οι αγρότες τηςκαι των, ενώ συντονίζουν τις επόμενες κινήσεις τους. Οι αγρότες της Καρδίτσας έχουν στήσει το μπλόκο πάνω στον αυτοκινητόδρομο Ε-65 στην Καρδίτσα δηλώνοντας ότι είναι αποφασισμένοι να κλιμακώσουν τον αγώνα τους. Οι αγρότες σήμερα θα βρεθούν στα δικαστήρια της Λάρισας, ενώ αύριο θα πραγματοποιήσουν κινητοποίηση έξω από το δικαστικό μέγαρο Καρδίτσας.Από χθες το μεσημέρι οι αγρότες των Τρικάλων έστησαν μπλόκο στα διόδια του Λόγγου, λίγο έξω από το κέντρο των Τρικάλων, αφού ανέβηκαν με τρακτέρ πάνω στην Εθνική Οδό και απέκλεισαν και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Οι αγρότες των Τρικάλων δηλώνουν ότι τις επόμενες μέρες το μπλόκο θα ενισχυθεί ακόμα περισσότερο, με τρακτέρ από τα γειτονικά χωριά.