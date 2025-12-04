Στο μπλόκο στα Μάλγαρα ιδιοκτήτες γραφείων τελετών με τις νεκροφόρες τους, δείτε βίντεο
Στο μπλόκο των αγροτών στα Μάλγαρα έφτασαν σήμερα το πρωί ιδιοκτήτες γραφείων τελετών, μετά από μηχανοκίνητη πορεία που πραγματοποίησαν με τις νεκροφόρες τους, ξεκινώντας από τη Θέρμη Θεσσαλονίκης.
Στόχος τους, όπως λένε, είναι να εκφράσουν τη συμπαράστασή τους στους αγρότες που παραμένουν για τέταρτη ημέρα στο μπλόκο των Μαλγάρων, αλλά και να διαμαρτυρηθούν για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο δικός τους κλάδος.
«Θέλουμε να εκφράσουμε τη συμπαράστασή μας στους αγρότες, σε έναν κλάδο ο οποίος είναι η ραχοκοκαλιά της ελληνικής κοινωνίας. Συντασσόμαστε στο πλάι τους ειρηνικά και, για τον ίδιο σκοπό, θέλουμε να αναδείξουμε και τα δικά μας προβλήματα που μας απασχολούν επί δεκαετίες», ανέφερε σε δηλώσεις του ο Νέστορας Νικολόπουλος, πρόεδρος του Σωματείου Λειτουργών Γραφείων Κηδειών Μακεδονίας.
Δεκάδες νεκροφόρες συγκεντρώθηκαν νωρίτερα στα κοιμητήρια «Αναστάσεως του Κυρίου» και από εκεί κατευθύνθηκαν στα Μάλγαρα, προκειμένου να ενωθούν με τους αγρότες και να διαμαρτυρηθούν μαζί τους.
«Πλέον το θέμα δεν είναι καθαρά αγροτικό, αλλά ήταν η αφορμή για να αναδειχθούν κι άλλα κοινωνικά προβλήματα. Χθες ήρθαν οι οδηγοί ταξί και οι “λαϊκατζήδες”, σήμερα ήρθαν τα γραφεία κηδειών, αύριο έρχονται οι φορτηγατζήδες, που είναι κι αυτό ένα κομμάτι το οποίο μας αγγίζει. Όπως πολλοί λένε ότι κλείνουμε τους δρόμους, ενοχλούμε και σταματάμε την κυκλοφορία, οι φορτηγατζήδες είναι αυτοί που θα εμφανιστούν εδώ και σε όλα τα μπλόκα — και έρχονται κι άλλα επαγγέλματα», ανέφερε ο Χρήστος Γκατζάρας, πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Χαλάστρας.
Σημειώνεται ότι οι ιδιοκτήτες γραφείων κηδειών σκοπεύουν να μείνουν για τις επόμενες ώρες στο μπλόκο των Μαλγάρων. Υπενθυμίζεται ότι μπλόκο των Μαλγάρων έχουν παραταχθεί πάνω από 200 τρακτέρ από τη Δευτέρα. Οι αγρότες έχουν προχωρήσει σε αποκλεισμό του ρεύματος προς Αθηνα, στην εθνική οδό.
