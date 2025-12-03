Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους και παραμένουν στα μπλόκα οι αγρότες, ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί
Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους και παραμένουν στα μπλόκα οι αγρότες, ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί
Αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις, οι αγρότες παρατάσσουν χιλιάδες τρακτέρ από τον Λευκώνα και τον Προμαχώνα έως τη Νίκαια, τα Μάλγαρα και τον Ε65 στην Καρδίτσα
Στη συνέλευση που πραγματοποιήθηκε στην Νίκαια, οι αγρότες αποφάσισαν ότι θα συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους μέχρι την Κυριακή, ενισχύοντας τα μπλόκα και προετοιμάζοντας νέες δράσεις.
Παράλληλα, οι αγρότες που έφτασαν το απόγευμα της Τετάρτης (3/12) στο τελωνείο του Προμαχώνα αποφάσισαν να μην κλείσουν τον δρόμο και να μην στήσουν μπλόκο, παραμένοντας στο σημείο χωρίς να εμποδίζουν τη διέλευση των οχημάτων.
Στο μεταξύ, στη Θεσσαλία συνεχίζεται η μαζική κινητοποίηση των αγροτών, με μπλόκα να έχουν στηθεί σε διάφορες περιοχές. Στο μπλόκο Νίκαιας, πάνω από 1.000 τρακτέρ έχουν κλείσει τον αυτοκινητόδρομο και στα δύο ρεύματα, δημιουργώντας σοβαρές κυκλοφοριακές δυσχέρειες. Στην Καρδίτσα, στον Ε-65, τα τρακτέρ ξεπερνούν τα 2.000, σχηματίζοντας ουρά που ξεπερνά τα δύο χιλιόμετρα.
Νέο μπλόκο έχει στηθεί έξω από τον κόμβο Μεγαλοχωρίου, στα Τρίκαλα, ενώ ο συνολικός αριθμός των τρακτέρ που συμμετέχουν στην κινητοποίηση στη Θεσσαλία ξεπερνά τα 4.000, με τον αριθμό να αυξάνεται καθημερινά. Στα Τρίκαλα, οι αγρότες ετοιμάζονται να κλείσουν και τα διόδια στο Λόγγο.
Αν και από την ΕΛΑΣ είχαν τοποθετηθεί τρεις κλούβες κάθετα στο οδόστρωμα, οι αγρότες κατάφεραν να περάσουν με τα τρακτέρ τους από τα χωράφια και να βρεθούν στον δρόμο πίσω από τον αστυνομικό φραγμό.
Παράλληλα, οι αγρότες που έφτασαν το απόγευμα της Τετάρτης (3/12) στο τελωνείο του Προμαχώνα αποφάσισαν να μην κλείσουν τον δρόμο και να μην στήσουν μπλόκο, παραμένοντας στο σημείο χωρίς να εμποδίζουν τη διέλευση των οχημάτων.
Πού υπάρχουν μπλόκα - Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοίΑπροσπέλαστα θα είναι από τις 18:30 και για δύο ώρες τα διόδια Μαλγάρων, επί της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης-Αθηνών, καθώς οι αγρότες του δήμου Δέλτα θα μπλοκάρουν με τα τρακτέρ τους και το ρεύμα προς τη Θεσσαλονίκη. Το ρεύμα προς Αθήνα παραμένει κλειστό από την 1/12 στις 12 το μεσημέρι και, όπως επισημαίνουν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, δεν προτίθενται να το ανοίξουν μέχρι να ολοκληρωθεί συνολικά η κινητοποίησή τους.
Στο μεταξύ, στη Θεσσαλία συνεχίζεται η μαζική κινητοποίηση των αγροτών, με μπλόκα να έχουν στηθεί σε διάφορες περιοχές. Στο μπλόκο Νίκαιας, πάνω από 1.000 τρακτέρ έχουν κλείσει τον αυτοκινητόδρομο και στα δύο ρεύματα, δημιουργώντας σοβαρές κυκλοφοριακές δυσχέρειες. Στην Καρδίτσα, στον Ε-65, τα τρακτέρ ξεπερνούν τα 2.000, σχηματίζοντας ουρά που ξεπερνά τα δύο χιλιόμετρα.
Νέο μπλόκο έχει στηθεί έξω από τον κόμβο Μεγαλοχωρίου, στα Τρίκαλα, ενώ ο συνολικός αριθμός των τρακτέρ που συμμετέχουν στην κινητοποίηση στη Θεσσαλία ξεπερνά τα 4.000, με τον αριθμό να αυξάνεται καθημερινά. Στα Τρίκαλα, οι αγρότες ετοιμάζονται να κλείσουν και τα διόδια στο Λόγγο.
Οι αγρότες έσπασαν τον αστυνομικό φραγμό στις ΣέρρεςΈνταση σημειώθηκε νωρίτερα το μεσημέρι στις Σέρρες, αφού οι αγρότες κατάφεραν να προσπεράσουν τον φραγμό που είχε στήσει η αστυνομία στο ύψος του κόμβου Λευκώνα.
Αν και από την ΕΛΑΣ είχαν τοποθετηθεί τρεις κλούβες κάθετα στο οδόστρωμα, οι αγρότες κατάφεραν να περάσουν με τα τρακτέρ τους από τα χωράφια και να βρεθούν στον δρόμο πίσω από τον αστυνομικό φραγμό.
Φωτογραφίες και βίντεο από το μπλόκο στις Σέρρες
Ειδήσεις σήμερα
Χάρτης δείχνει πώς θα κινηθεί η κακοκαιρία με τις ισχυρές καταιγίδες, οι 8 περιοχές που είναι σε κόκκινο συναγερμό
Ο Άγγελος Λάτσιος στο Πολεμικό Ναυτικό με σύσσωμη την οικογένειά του, δείτε τις φωτογραφίες με τη Μενεγάκη, τον Λάτσιο και τον Ματέο
Πώς ο ένας κακός από το Μόνος στο Σπίτι κέρδισε εκατομμύρια από την ταινία - Η λεπτομέρεια στη συμφωνία του που αποδείχτηκε χρυσάφι
Χάρτης δείχνει πώς θα κινηθεί η κακοκαιρία με τις ισχυρές καταιγίδες, οι 8 περιοχές που είναι σε κόκκινο συναγερμό
Ο Άγγελος Λάτσιος στο Πολεμικό Ναυτικό με σύσσωμη την οικογένειά του, δείτε τις φωτογραφίες με τη Μενεγάκη, τον Λάτσιο και τον Ματέο
Πώς ο ένας κακός από το Μόνος στο Σπίτι κέρδισε εκατομμύρια από την ταινία - Η λεπτομέρεια στη συμφωνία του που αποδείχτηκε χρυσάφι
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα