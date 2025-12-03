Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους και παραμένουν στα μπλόκα οι αγρότες, ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί





Πού υπάρχουν μπλόκα - Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί

Κλείσιμο

Οι αγρότες έσπασαν τον αστυνομικό φραγμό στις Σέρρες

Απροσπέλαστα θα είναι από τις 18:30 και για δύο ώρες τα διόδια Μαλγάρων, επί της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης-Αθηνών, καθώς οι αγρότες του δήμου Δέλτα θα μπλοκάρουν με τα τρακτέρ τους και το ρεύμα προς τη Θεσσαλονίκη. Το ρεύμα προς Αθήνα παραμένει κλειστό από την 1/12 στις 12 το μεσημέρι και, όπως επισημαίνουν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, δεν προτίθενται να το ανοίξουν μέχρι να ολοκληρωθεί συνολικά η κινητοποίησή τους.Στο μεταξύ, στη Θεσσαλία συνεχίζεται η μαζική κινητοποίηση των αγροτών, με μπλόκα να έχουν στηθεί σε διάφορες περιοχές. Στο μπλόκο Νίκαιας, πάνω από 1.000 τρακτέρ έχουν κλείσει τον αυτοκινητόδρομο και στα δύο ρεύματα, δημιουργώντας σοβαρές κυκλοφοριακές δυσχέρειες. Στην Καρδίτσα, στον Ε-65, τα τρακτέρ ξεπερνούν τα 2.000, σχηματίζοντας ουρά που ξεπερνά τα δύο χιλιόμετρα.Νέο μπλόκο έχει στηθεί έξω από τον κόμβο Μεγαλοχωρίου, στα Τρίκαλα, ενώ ο συνολικός αριθμός των τρακτέρ που συμμετέχουν στην κινητοποίηση στη Θεσσαλία ξεπερνά τα 4.000, με τον αριθμό να αυξάνεται καθημερινά. Στα Τρίκαλα, οι αγρότες ετοιμάζονται να κλείσουν και τα διόδια στο Λόγγο.Ένταση σημειώθηκε νωρίτερα το μεσημέρι στις Σέρρες, αφού οι αγρότες κατάφεραν να προσπεράσουν τον φραγμό που είχε στήσει η αστυνομία στο ύψος του κόμβου Λευκώνα.Αν και από την ΕΛΑΣ είχαν τοποθετηθεί τρεις κλούβες κάθετα στο οδόστρωμα, οι αγρότες κατάφεραν να περάσουν με τα τρακτέρ τους από τα χωράφια και να βρεθούν στον δρόμο πίσω από τον αστυνομικό φραγμό.