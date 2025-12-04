Συνελήφθησαν πέντε Ρομά για αρπαγή και βιασμό ανήλικης στην Αργολίδα
Συνελήφθησαν πέντε Ρομά για αρπαγή και βιασμό ανήλικης στην Αργολίδα

Ανάμεσα στους συλληφθέντες και μία ανήλικη

Πέντε Ρομά, εκ των οποίων μία ανήλικη, συνελήφθησαν το απόγευμα της Τρίτης, κατηγορούμενοι για αρπαγή και βιασμό κατά συναυτουργία σε βάρος μιας ανήλικης στα Σταθείκια Αργολίδας.

Οι δράστες, δύο γυναίκες και τρεις άνδρες, μετέβησαν το απόγευμα της Τρίτης στο σπίτι συγγενή τους στο Άργος, όπου βρίσκονταν μόνη της η 17χρονη. Με τη βία την οδήγησαν εκτός της οικίας της και την επιβίβασαν σε αυτοκίνητο, μεταφέροντας την στη συνέχεια στην οικία τους.

Όπως αναφέρει η αστυνομία, στην οικία αυτή, οι δράστες την κακοποίησαν σωματικά και τη βίασαν. Η ανήλικη, μόλις έμεινε μόνη της στο δωμάτιο, κατάφερε να δραπετεύσει και ειδοποίησε τους γονείς της, οι οποίοι τη συνόδευσαν στην Αστυνομία και κατήγγειλαν το περιστατικό.

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και Υγείας (Τ.Δ.Ε.Ε.) Άργους – Μυκηνών εντόπισαν και συνέλαβαν τους πέντε δράστες. Πρόκειται για μία γυναίκα ηλικίας 41 ετών, μία ανήλικη 15 ετών και τρεις άνδρες ηλικίας 41, 19 και 18 ετών.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι παραγγέλθηκε ιατροδικαστική εξέταση για να διαπιστωθούν τα ακριβή αποτελέσματα της κακοποίησης της ανήλικης, ενώ η έρευνα για την υπόθεση συνεχίζεται.

