Ο Γενικός διευθυντής της DigiCar, Δημήτρης Δαλιάνης, μας εξηγεί πώς η εταιρεία επιταχύνει τη μετάβαση επιχειρήσεων και ιδιωτών στην ηλεκτροκίνηση, με ευέλικτες και ολοκληρωμένες υπηρεσίες leasing ηλεκτρικών οχημάτων
Συνελήφθησαν πέντε Ρομά για αρπαγή και βιασμό ανήλικης στην Αργολίδα
Συνελήφθησαν πέντε Ρομά για αρπαγή και βιασμό ανήλικης στην Αργολίδα
Ανάμεσα στους συλληφθέντες και μία ανήλικη
Πέντε Ρομά, εκ των οποίων μία ανήλικη, συνελήφθησαν το απόγευμα της Τρίτης, κατηγορούμενοι για αρπαγή και βιασμό κατά συναυτουργία σε βάρος μιας ανήλικης στα Σταθείκια Αργολίδας.
Οι δράστες, δύο γυναίκες και τρεις άνδρες, μετέβησαν το απόγευμα της Τρίτης στο σπίτι συγγενή τους στο Άργος, όπου βρίσκονταν μόνη της η 17χρονη. Με τη βία την οδήγησαν εκτός της οικίας της και την επιβίβασαν σε αυτοκίνητο, μεταφέροντας την στη συνέχεια στην οικία τους.
Όπως αναφέρει η αστυνομία, στην οικία αυτή, οι δράστες την κακοποίησαν σωματικά και τη βίασαν. Η ανήλικη, μόλις έμεινε μόνη της στο δωμάτιο, κατάφερε να δραπετεύσει και ειδοποίησε τους γονείς της, οι οποίοι τη συνόδευσαν στην Αστυνομία και κατήγγειλαν το περιστατικό.
Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και Υγείας (Τ.Δ.Ε.Ε.) Άργους – Μυκηνών εντόπισαν και συνέλαβαν τους πέντε δράστες. Πρόκειται για μία γυναίκα ηλικίας 41 ετών, μία ανήλικη 15 ετών και τρεις άνδρες ηλικίας 41, 19 και 18 ετών.
Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι παραγγέλθηκε ιατροδικαστική εξέταση για να διαπιστωθούν τα ακριβή αποτελέσματα της κακοποίησης της ανήλικης, ενώ η έρευνα για την υπόθεση συνεχίζεται.
Οι δράστες, δύο γυναίκες και τρεις άνδρες, μετέβησαν το απόγευμα της Τρίτης στο σπίτι συγγενή τους στο Άργος, όπου βρίσκονταν μόνη της η 17χρονη. Με τη βία την οδήγησαν εκτός της οικίας της και την επιβίβασαν σε αυτοκίνητο, μεταφέροντας την στη συνέχεια στην οικία τους.
Όπως αναφέρει η αστυνομία, στην οικία αυτή, οι δράστες την κακοποίησαν σωματικά και τη βίασαν. Η ανήλικη, μόλις έμεινε μόνη της στο δωμάτιο, κατάφερε να δραπετεύσει και ειδοποίησε τους γονείς της, οι οποίοι τη συνόδευσαν στην Αστυνομία και κατήγγειλαν το περιστατικό.
Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και Υγείας (Τ.Δ.Ε.Ε.) Άργους – Μυκηνών εντόπισαν και συνέλαβαν τους πέντε δράστες. Πρόκειται για μία γυναίκα ηλικίας 41 ετών, μία ανήλικη 15 ετών και τρεις άνδρες ηλικίας 41, 19 και 18 ετών.
Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι παραγγέλθηκε ιατροδικαστική εξέταση για να διαπιστωθούν τα ακριβή αποτελέσματα της κακοποίησης της ανήλικης, ενώ η έρευνα για την υπόθεση συνεχίζεται.
Ειδήσεις σήμερα
Όλα όσα έγιναν στην παρουσίαση της Ιθάκης: Τα μηνύματα Τσίπρα για κόμμα με αυτοοργάνωση, οι παρουσίες και η επόμενη ημέρα
Σήμερα το τραπέζι Μητσοτάκη σε βουλευτές της ΝΔ με μενού προϋπολογισμό και αγροτικά μπλόκα, ποιοι θα δώσουν το «παρών»
Πόλεμος Τσίπρα με Χαριλάου Τρικούπη και η συνάντηση όλων των φυλών του ΠΑΣΟΚ σε ταβέρνα στο κέντρο της Αθήνας
Όλα όσα έγιναν στην παρουσίαση της Ιθάκης: Τα μηνύματα Τσίπρα για κόμμα με αυτοοργάνωση, οι παρουσίες και η επόμενη ημέρα
Σήμερα το τραπέζι Μητσοτάκη σε βουλευτές της ΝΔ με μενού προϋπολογισμό και αγροτικά μπλόκα, ποιοι θα δώσουν το «παρών»
Πόλεμος Τσίπρα με Χαριλάου Τρικούπη και η συνάντηση όλων των φυλών του ΠΑΣΟΚ σε ταβέρνα στο κέντρο της Αθήνας
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα