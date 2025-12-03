Στο εδώλιο ο 52χρονος καθηγητής από τον Άλιμο που κατηγορείται για ασέλγεια σε δύο ανήλικες
Στο εδώλιο ο 52χρονος καθηγητής από τον Άλιμο που κατηγορείται για ασέλγεια σε δύο ανήλικες
Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες που του αποδίδονται - Το ραντεβού στην Ηλιούπολη και τα μηνύματα σε 14χρονη
Στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Αθηνών αναβιώνει σήμερα η υπόθεση ασέλγειας σε βάρος δύο ανήλικων κοριτσιών 14 και 15 ετών, με κατηγορούμενο έναν 52χρονο καθηγητή στον Αλίμο. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες που του αποδίδονται υποστηρίζοντας πως δεν ασέλγησε ποτέ σε βάρος των κοριτσιών.
Τα μηνύματα που είχαν βρεθεί στο κινητό τηλέφωνο της 14χρονης μαθήτριας του καθηγητή είχαν οδηγήσει στην αποκάλυψη της δράσης του. Η αντίστροφη μέτρηση για τη σύλληψή του ξεκίνησε όταν οι γονείς έκαναν την καταγγελία στην αστυνομία. Μάλιστα, η ανταλλαγή των μηνυμάτων είχε οδηγήσει σε συνάντηση του εκπαιδευτικού με την ανήλικη, στο αυτοκίνητο του στην Ηλιούπολη, όπου εκεί φέρεται να προέβη σε πράξεις γενετήσιου χαρακτήρα σε βάρος της, φιλώντας το ανήλικο κορίτσι στο λαιμό.
Στο παρελθόν ο 52χρονος καθηγητής ήταν στα δικαστήρια και με γονείς μαθητών του γιατί τον είχαν καταγγείλει για τη συμπεριφορά του στα παιδιά και ο ίδιος τους είχε μηνύσει για συκοφαντική δυσφήμιση.
Τα μηνύματα που είχαν βρεθεί στο κινητό τηλέφωνο της 14χρονης μαθήτριας του καθηγητή είχαν οδηγήσει στην αποκάλυψη της δράσης του. Η αντίστροφη μέτρηση για τη σύλληψή του ξεκίνησε όταν οι γονείς έκαναν την καταγγελία στην αστυνομία. Μάλιστα, η ανταλλαγή των μηνυμάτων είχε οδηγήσει σε συνάντηση του εκπαιδευτικού με την ανήλικη, στο αυτοκίνητο του στην Ηλιούπολη, όπου εκεί φέρεται να προέβη σε πράξεις γενετήσιου χαρακτήρα σε βάρος της, φιλώντας το ανήλικο κορίτσι στο λαιμό.
Στο παρελθόν ο 52χρονος καθηγητής ήταν στα δικαστήρια και με γονείς μαθητών του γιατί τον είχαν καταγγείλει για τη συμπεριφορά του στα παιδιά και ο ίδιος τους είχε μηνύσει για συκοφαντική δυσφήμιση.
Ειδήσεις σήμερα
Έρχεται κακοκαιρία 72 ωρών με ισχυρές βροχές και καταιγίδες: Ποιες περιοχές επηρεάζονται
Τι τρέχει με Μπακς και Αντετοκούνμπο; Η διαγραφή των φωτογραφιών, η απογοήτευση του Greek Freak και τα σενάρια φυγής από το Μιλγουόκι
Οι πόλεις με το χειρότερο μποτιλιάρισμα στον κόσμο, σε ποια θέση είναι η Αθήνα
Έρχεται κακοκαιρία 72 ωρών με ισχυρές βροχές και καταιγίδες: Ποιες περιοχές επηρεάζονται
Τι τρέχει με Μπακς και Αντετοκούνμπο; Η διαγραφή των φωτογραφιών, η απογοήτευση του Greek Freak και τα σενάρια φυγής από το Μιλγουόκι
Οι πόλεις με το χειρότερο μποτιλιάρισμα στον κόσμο, σε ποια θέση είναι η Αθήνα
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα