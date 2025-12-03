Ο Γενικός διευθυντής της DigiCar, Δημήτρης Δαλιάνης, μας εξηγεί πώς η εταιρεία επιταχύνει τη μετάβαση επιχειρήσεων και ιδιωτών στην ηλεκτροκίνηση, με ευέλικτες και ολοκληρωμένες υπηρεσίες leasing ηλεκτρικών οχημάτων
Λιμενικό: Διασώθηκαν 69 αλλοδαποί σε Λέρο και Γαύδο και συνελήφθη 16χρονος από τη Συρία ως διακινητής
Έγιναν συλλήψεις και κατασχέσεις σκαφών από το Λιμενικό
Τις προηγούμενες ώρες οι ελληνικές αρχές πραγματοποίησαν δύο σημαντικές επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης αλλοδαπών σε Λέρο και Γαύδο, ενώ διασφαλίστηκαν και οι απαραίτητες ιατρικές παροχές. Συνολικά, διασώθηκαν 69 άτομα, ενώ ένας ανήλικος συνελήφθη ως διακινητής και δύο σκάφη κατασχέθηκαν.
Αριθμός διασωθέντων αλλοδαπών: 69
Λέρος: 30 (15 άνδρες, 10 γυναίκες, 5 ανήλικοι)
Νότια της Γαύδου: 39 (36 άνδρες, 1 γυναίκα, 2 ανήλικοι)
Συλληφθέντες διακινητές: 1 (Λέρος, 16χρονος υπήκοος Συρίας)
Διακομιδές σε νοσοκομεία: 9 άτομα στη Λέρο
Κατασχεμένα σκάφη: 2 (ταχύπλοο στη Λέρο, πνευστή λέμβος νότια της Γαύδου)
Αναλυτικά:
Χθες το απόγευμα, δύο περιπολικά σκάφη του Λιμενικού Σώματος εντόπισαν ένα ταχύπλοο σκάφος με αλλοδαπούς να κινείται προς τη Λέρο. Το σκάφος ανέπτυξε ταχύτητα και έκανε επικίνδυνους ελιγμούς, προσπαθώντας να αποφύγει τον έλεγχο.
Μετά από καταδίωξη, οι επιβαίνοντες αποβιβάστηκαν στις ανατολικές ακτές και τράπηκαν σε φυγή. Στη συνέχεια, στελέχη της Λιμενικής Αρχής εντόπισαν 30 αλλοδαπούς (15 άνδρες, 10 γυναίκες, 5 ανήλικοι) στην περιοχή Βρομόλιθος και Ξηροκάμπος, οι οποίοι μεταφέρθηκαν σε Κλειστή Ελεγχόμενη Δομή.
Εννέα άτομα διακομίστηκαν στο Κρατικό Θεραπευτήριο Λέρου για ιατρική περίθαλψη.
Ένας 16χρονος υπήκοος Συρίας συνελήφθη ως διακινητής. Το ταχύπλοο κατασχέθηκε.
Το πρωί χθες, σκάφος της FRONTEX εντόπισε πνευστή λέμβο με επιβαίνοντες αλλοδαπούς. Οι 39 αλλοδαποί (36 άνδρες, 1 γυναίκα, 2 ανήλικοι) περισυνελέγησαν και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι Καραβέ. Στη συνέχεια, επιβιβάστηκαν σε άλλο σκάφος FRONTEX και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Παλαιόχωρας, πριν οδηγηθούν σε χώρο φιλοξενίας στην Αγυιά Χανίων.
