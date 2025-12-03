Λιμενικό: Διασώθηκαν 69 αλλοδαποί σε Λέρο και Γαύδο και συνελήφθη 16χρονος από τη Συρία ως διακινητής
ΕΛΛΑΔΑ
Λιμενικό Λέρος Μετανάστες Γαύδος

Λιμενικό: Διασώθηκαν 69 αλλοδαποί σε Λέρο και Γαύδο και συνελήφθη 16χρονος από τη Συρία ως διακινητής

Έγιναν συλλήψεις και κατασχέσεις σκαφών από το Λιμενικό

Λιμενικό: Διασώθηκαν 69 αλλοδαποί σε Λέρο και Γαύδο και συνελήφθη 16χρονος από τη Συρία ως διακινητής
Μηνάς Τσαμόπουλος
1 ΣΧΟΛΙΟ
Τις προηγούμενες ώρες οι ελληνικές αρχές πραγματοποίησαν δύο σημαντικές επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης αλλοδαπών σε Λέρο και Γαύδο, ενώ διασφαλίστηκαν και οι απαραίτητες ιατρικές παροχές. Συνολικά, διασώθηκαν 69 άτομα, ενώ ένας ανήλικος συνελήφθη ως διακινητής και δύο σκάφη κατασχέθηκαν.

Συνολικά στοιχεία:

Αριθμός διασωθέντων αλλοδαπών: 69

Λέρος: 30 (15 άνδρες, 10 γυναίκες, 5 ανήλικοι)

Νότια της Γαύδου: 39 (36 άνδρες, 1 γυναίκα, 2 ανήλικοι)

Συλληφθέντες διακινητές: 1 (Λέρος, 16χρονος υπήκοος Συρίας)

Διακομιδές σε νοσοκομεία: 9 άτομα στη Λέρο

Κατασχεμένα σκάφη: 2 (ταχύπλοο στη Λέρο, πνευστή λέμβος νότια της Γαύδου)

Αναλυτικά:

Χθες το απόγευμα, δύο περιπολικά σκάφη του Λιμενικού Σώματος εντόπισαν ένα ταχύπλοο σκάφος με αλλοδαπούς να κινείται προς τη Λέρο. Το σκάφος ανέπτυξε ταχύτητα και έκανε επικίνδυνους ελιγμούς, προσπαθώντας να αποφύγει τον έλεγχο.

Κλείσιμο
Μετά από καταδίωξη, οι επιβαίνοντες αποβιβάστηκαν στις ανατολικές ακτές και τράπηκαν σε φυγή. Στη συνέχεια, στελέχη της Λιμενικής Αρχής εντόπισαν 30 αλλοδαπούς (15 άνδρες, 10 γυναίκες, 5 ανήλικοι) στην περιοχή Βρομόλιθος και Ξηροκάμπος, οι οποίοι μεταφέρθηκαν σε Κλειστή Ελεγχόμενη Δομή.

Εννέα άτομα διακομίστηκαν στο Κρατικό Θεραπευτήριο Λέρου για ιατρική περίθαλψη.

Ένας 16χρονος υπήκοος Συρίας συνελήφθη ως διακινητής. Το ταχύπλοο κατασχέθηκε.

Το πρωί χθες, σκάφος της FRONTEX εντόπισε πνευστή λέμβο με επιβαίνοντες αλλοδαπούς. Οι 39 αλλοδαποί (36 άνδρες, 1 γυναίκα, 2 ανήλικοι) περισυνελέγησαν και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι Καραβέ. Στη συνέχεια, επιβιβάστηκαν σε άλλο σκάφος FRONTEX και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Παλαιόχωρας, πριν οδηγηθούν σε χώρο φιλοξενίας στην Αγυιά Χανίων.

Το μέσο μεταφοράς των αλλοδαπών κατασχέθηκε από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων.

Ειδήσεις σήμερα

Ανάλυση Sky News: Γιατί ο Πούτιν δεν θα συμφωνήσει με το τελευταίο ειρηνευτικό σχέδιο για την Ουκρανία

Οι τελευταίες ώρες του Πάμπλο Εσκομπάρ και το λάθος που έδειξε την τοποθεσία του στους πράκτορες

Έρχεται κακοκαιρία 72 ωρών με ισχυρές βροχές και καταιγίδες: Ποιες περιοχές επηρεάζονται
Μηνάς Τσαμόπουλος
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

H ηλεκτροκίνηση αλλάζει τα δεδομένα: Η νέα εποχή στη μετακίνηση και ο ρόλος των έξυπνων λύσεων

H ηλεκτροκίνηση αλλάζει τα δεδομένα: Η νέα εποχή στη μετακίνηση και ο ρόλος των έξυπνων λύσεων

Ο Γενικός διευθυντής της DigiCar, Δημήτρης Δαλιάνης, μας εξηγεί πώς η εταιρεία επιταχύνει τη μετάβαση επιχειρήσεων και ιδιωτών στην ηλεκτροκίνηση, με ευέλικτες και ολοκληρωμένες υπηρεσίες leasing ηλεκτρικών οχημάτων

Εδώ θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για να στολίσεις, να χαρίσεις και να απολαύσεις τις γιορτές στο MAXιμουμ

Αυτά τα Χριστούγεννα τα Max Stores σε καλούν να ανακαλύψεις όμορφα δώρα, μοναδικά στολίδια, προσεγμένα διακοσμητικά, άπειρες ιδέες και εκατοντάδες παιχνίδια για όλα τα αγαπημένα σου πρόσωπα.

Βιώσιμη ανάπτυξη με συνέπεια: Παράδοση, καινοτομία και υπευθυνότητα για ένα καλύτερο μέλλον

Μέσα από κάθε δράση της, η ΔΩΔΩΝΗ ενισχύει τις τοπικές κοινωνίες και υιοθετεί πρακτικές που σέβονται τον άνθρωπο και το περιβάλλον - Τι δείχνουν τα στοιχεία της Έκθεσης Βιώσιμης Ανάπτυξης 2024 για τις επιδόσεις της.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης