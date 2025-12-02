Συνάντηση του Αρχιεπισκόπου Ιερώνυμου με την Αφροδίτη Λατινοπούλου
Συνάντηση του Αρχιεπισκόπου Ιερώνυμου με την Αφροδίτη Λατινοπούλου

Η πρόεδρος της «ΦΩΝΗΣ ΛΟΓΙΚΗΣ» δήλωσε ότι η επίσκεψη αποτέλεσε για εκείνη μεγάλη χαρά, τιμή και ευλογία - Από την πλευρά του, ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος σημείωσε ότι συζήτησαν θέματα καθημερινότητας, διοικητικά και πνευματικά ζητήματα της Εκκλησίας

Στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών πραγματοποιήθηκε σήμερα το απόγευμα συνάντηση του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος, Ιερώνυμου, με την Αφροδίτη Λατινοπούλου.

Η προέδρος της «ΦΩΝΗΣ ΛΟΓΙΚΗΣ», συνοδευόμενη από τον Γραμματέα της οργάνωσης, Κωνσταντίνο Κόλλια, είχε την ευκαιρία να συζητήσει με τον Μακαριώτατο για θέματα κοινού ενδιαφέροντος, παρουσία των Επισκόπων Χριστουπόλεως κ. Βαρνάβα, Ταλαντίου κ. Θεολόγου και του Πρωτοπρεσβύτερου Εμμανουήλ Παπαμικρούλη.

Μετά τη συνάντηση, η Ευρωβουλευτής δήλωσε ότι αισθάνθηκε μεγάλη χαρά και τιμή για τη συζήτηση, τονίζοντας τη σημασία της ανοιχτής έκφρασης των αξιών της πατρίδας, της θρησκείας και της οικογένειας. «Η Ελλάδα και η Ευρώπη είναι Χριστιανικές», ανέφερε, υπογραμμίζοντας την ανάγκη διαφύλαξης και μετάδοσης αυτών των αξιών στις επόμενες γενιές.

Ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος από την πλευρά του επισήμανε τη σημασία της επίσκεψης και της συζήτησης για την καθημερινότητα, τα διοικητικά και πνευματικά ζητήματα της Εκκλησίας, αλλά και για τα γενικότερα κοινωνικά και πολιτικά θέματα. Τόνισε ότι απαιτείται συνεχής προσπάθεια και εμβάθυνση, καθώς η συμβολή του καθενός αποτελεί το πολυτιμότερο αγαθό για την κοινωνία.

