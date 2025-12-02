Η La Roche-Posay γιορτάζει 50 χρόνια δερματολογικής φροντίδας προσφέροντας καινοτόμες λύσεις που συνδυάζουν ορατά αποτελέσματα και σεβασμό στην επιδερμίδα.
Εργατικό ατύχημα στη Θεσσαλονίκη - Τραυματίστηκε στο χέρι από τροχό 42χρονος
Μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ
Εργατικό ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (2/12) στην περιοχή των Νέων Επιβατών της Θεσσαλονίκης, όταν ένας 42χρονος τραυματίστηκε στο χέρι από τροχό με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.
Στο σημείο έσπευσαν διασώστες και γιατρός του ΕΚΑΒ, οι οποίοι του παρείχαν της πρώτες βοήθειες.
Στη συνέχεια ο τραυματίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ.
#Διασώστες_ΕΚΑΒ_Θεσσαλονίκης#Εργατικό_ατύχημα— Σωματείο Εργαζομένων ΕΚΑΒ -2 Θεσσαλονίκης (@SomateioEKAB2) December 2, 2025
Σήμερα 02/12/2025, νωρίς το μεσημέρι, οι Διασώστες και η Ιατρός του ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης ανταποκρίθηκαν άμεσα σε εργατικό ατύχημα στην περιοχή των Νέων Επιβατών Θεσσαλονίκης. Άντρας 42 ετών υπέστη βαθύ θλαστικό τραύμα στο άνω άκρο… pic.twitter.com/dRfdwD7uB6
