Εργατικό ατύχημα στη Θεσσαλονίκη - Τραυματίστηκε στο χέρι από τροχό 42χρονος
ΕΛΛΑΔΑ
Εργατικό ατύχημα Τροχός ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκη

Εργατικό ατύχημα στη Θεσσαλονίκη - Τραυματίστηκε στο χέρι από τροχό 42χρονος

Μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ

Εργατικό ατύχημα στη Θεσσαλονίκη - Τραυματίστηκε στο χέρι από τροχό 42χρονος
Εργατικό ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (2/12) στην περιοχή των Νέων Επιβατών της Θεσσαλονίκης, όταν ένας 42χρονος τραυματίστηκε στο χέρι από τροχό με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Στο σημείο έσπευσαν διασώστες και γιατρός του ΕΚΑΒ, οι οποίοι του παρείχαν της πρώτες βοήθειες.

Στη συνέχεια ο τραυματίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ.


Thema Insights

Η Inchcape Hellas οδηγεί τη νέα εποχή της κινητικότητας

Πίσω από τα Toyota και Lexus που κατακτούν τους ελληνικούς δρόμους, βρίσκεται η Inchcape Hellas, που αθόρυβα και μεθοδικά επιταχύνει τις εξελίξεις και καθορίζει τους κανόνες του παιχνιδιού, συνδυάζοντας τη διεθνή τεχνογνωσία με την ελληνική επιχειρησιακή αριστεία.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης