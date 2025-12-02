Θρασύτατη ληστεία στα Χανιά: Τον απείλησαν με μαχαίρι, άρπαξαν 3.000 ευρώ και έφυγαν με το αγροτικό του
ΕΛΛΑΔΑ
Χανιά Ληστεία Κρήτη

Θρασύτατη ληστεία στα Χανιά: Τον απείλησαν με μαχαίρι, άρπαξαν 3.000 ευρώ και έφυγαν με το αγροτικό του

Οι δύο δράστες εισέβαλλαν στο σπίτι του 52χρονου άνδρα και με την απειλή μαχαιριού άρπαξαν μετρητά και το χρηματοκιβώτιο

Θρασύτατη ληστεία στα Χανιά: Τον απείλησαν με μαχαίρι, άρπαξαν 3.000 ευρώ και έφυγαν με το αγροτικό του
Περιστατικό απειλής με μαχαίρι και ληστείας σημειώθηκε χθες το πρωί στον Αποκόρωνα στα Χανιά με θύμα έναν 52χρονο και δράστες δύο κουκουλοφόρους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του zarpanews.gr, το περιστατικό έλαβε χώρα στο Νιο Χωριό με τους δράστες να εισβάλουν στο σπίτι του 52χρονου φορώντας μάσκες τύπου full face.

Αφού τον απείλησαν, του απέσπασαν με την απειλή μαχαιριού το ποσό των 3.000 ευρώ. Οι δράστες αφαίρεσαν και το χρηματοκιβώτιο που είχε στην κατοχή του ο 52χρονος, το οποίο σύμφωνα με τον καταγγέλλοντα ήταν άδειο, ενώ εν συνεχεία πήραν και τα κλειδιά του αγροτικού του αυτοκινήτου και διέφυγαν με αυτό.

Η αστυνομία διεξάγει έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών.

Ειδήσεις σήμερα:

Υπό την επήρεια αλκοόλ ο 29χρονος που παρέσυρε και σκότωσε τον 24χρονο στη Λούτσα

Crash test της «Ιθάκης» του Τσίπρα με όσα είπαν και έγραψαν η Μέρκελ, ο Σόιμπλε και ο Βαρουφάκης

Πατρίτσια Ρετζιάνι: Η ιστορία της «μαύρης χήρας» που συγκλόνισε τον Οίκο Gucci

Thema Insights

Η Inchcape Hellas οδηγεί τη νέα εποχή της κινητικότητας

Πίσω από τα Toyota και Lexus που κατακτούν τους ελληνικούς δρόμους, βρίσκεται η Inchcape Hellas, που αθόρυβα και μεθοδικά επιταχύνει τις εξελίξεις και καθορίζει τους κανόνες του παιχνιδιού, συνδυάζοντας τη διεθνή τεχνογνωσία με την ελληνική επιχειρησιακή αριστεία.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης