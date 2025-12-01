Άγνωστοι ξήλωσαν τα κολονάκια στην επαρχιακή οδό Πύργου–Κατακόλου - Δείτε φωτογραφία
ΕΛΛΑΔΑ
Πύργος Κατάκολο

Άγνωστοι ξήλωσαν τα κολονάκια στην επαρχιακή οδό Πύργου–Κατακόλου - Δείτε φωτογραφία

Τα κολονάκια στο ίδιο σημείο είχαν ξηλωθεί ξανά τον Ιανουάριο του 2023

Άγνωστοι ξήλωσαν τα κολονάκια στην επαρχιακή οδό Πύργου–Κατακόλου - Δείτε φωτογραφία
4 ΣΧΟΛΙΑ
Άγνωστοι δράστες «ξαναχτύπησαν» στην επαρχιακή οδό ΠύργουΚατάκολου, ξηλώνοντας για δεύτερη φορά τα κολονάκια που είχαν τοποθετηθεί για την ασφάλεια των οδηγών.

Όπως αναφέρει το patrisnews.com, το σκηνικό θυμίζει… επανάληψη του Ιανουαρίου 2023, με τα κολονάκια αυτή τη φορά να βρίσκονται παρατημένα στην άκρη του δρόμου.

Άγνωστοι ξήλωσαν τα κολονάκια στην επαρχιακή οδό Πύργου–Κατακόλου - Δείτε φωτογραφία


Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, το νέο περιστατικό έχει προκαλέσει συζητήσεις και πολλά ερωτηματικά για το ποιοι και γιατί αποφάσισαν ξανά να τα ξηλώσουν.


Ειδήσεις σήμερα:

Λειψυδρία: Ο Μόρνος έχασε το 40% των αποθεμάτων νερού σε δύο χρόνια ενώ η Υλίκη μόλις σε έναν - Με έργα 2,5 δισ. η αντιμετώπιση

Απόγονος του ιδρυτή της σοκολατοποιίας «Leonidas» o 24χρονος που σκοτώθηκε στο τροχαίο στη Λούτσα

Γιάννης Παπαμιχαήλ: Μιλούσα μία ώρα στο messenger με τη Μαράια Κάρεϊ, θα ανεβάσω διαλόγους
4 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Enerwave: το νέο κεφάλαιο της ενέργειας στην Ελλάδα

Enerwave: το νέο κεφάλαιο της ενέργειας στην Ελλάδα

Με όραμα να προσφέρει πρωτοποριακές και βιώσιμες ενεργειακές λύσεις, η Enerwave στοχεύει να καταστεί μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην παραγωγή και προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης