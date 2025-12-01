Άγνωστοι ξήλωσαν τα κολονάκια στην επαρχιακή οδό Πύργου–Κατακόλου - Δείτε φωτογραφία

Με όραμα να προσφέρει πρωτοποριακές και βιώσιμες ενεργειακές λύσεις, η Enerwave στοχεύει να καταστεί μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην παραγωγή και προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου.