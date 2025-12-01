Με όραμα να προσφέρει πρωτοποριακές και βιώσιμες ενεργειακές λύσεις, η Enerwave στοχεύει να καταστεί μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην παραγωγή και προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου.
Άγνωστοι ξήλωσαν τα κολονάκια στην επαρχιακή οδό Πύργου–Κατακόλου - Δείτε φωτογραφία
Άγνωστοι ξήλωσαν τα κολονάκια στην επαρχιακή οδό Πύργου–Κατακόλου - Δείτε φωτογραφία
Τα κολονάκια στο ίδιο σημείο είχαν ξηλωθεί ξανά τον Ιανουάριο του 2023
Άγνωστοι δράστες «ξαναχτύπησαν» στην επαρχιακή οδό Πύργου – Κατάκολου, ξηλώνοντας για δεύτερη φορά τα κολονάκια που είχαν τοποθετηθεί για την ασφάλεια των οδηγών.
Όπως αναφέρει το patrisnews.com, το σκηνικό θυμίζει… επανάληψη του Ιανουαρίου 2023, με τα κολονάκια αυτή τη φορά να βρίσκονται παρατημένα στην άκρη του δρόμου.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, το νέο περιστατικό έχει προκαλέσει συζητήσεις και πολλά ερωτηματικά για το ποιοι και γιατί αποφάσισαν ξανά να τα ξηλώσουν.
Όπως αναφέρει το patrisnews.com, το σκηνικό θυμίζει… επανάληψη του Ιανουαρίου 2023, με τα κολονάκια αυτή τη φορά να βρίσκονται παρατημένα στην άκρη του δρόμου.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, το νέο περιστατικό έχει προκαλέσει συζητήσεις και πολλά ερωτηματικά για το ποιοι και γιατί αποφάσισαν ξανά να τα ξηλώσουν.
Ειδήσεις σήμερα:
Λειψυδρία: Ο Μόρνος έχασε το 40% των αποθεμάτων νερού σε δύο χρόνια ενώ η Υλίκη μόλις σε έναν - Με έργα 2,5 δισ. η αντιμετώπιση
Απόγονος του ιδρυτή της σοκολατοποιίας «Leonidas» o 24χρονος που σκοτώθηκε στο τροχαίο στη Λούτσα
Γιάννης Παπαμιχαήλ: Μιλούσα μία ώρα στο messenger με τη Μαράια Κάρεϊ, θα ανεβάσω διαλόγους
Λειψυδρία: Ο Μόρνος έχασε το 40% των αποθεμάτων νερού σε δύο χρόνια ενώ η Υλίκη μόλις σε έναν - Με έργα 2,5 δισ. η αντιμετώπιση
Απόγονος του ιδρυτή της σοκολατοποιίας «Leonidas» o 24χρονος που σκοτώθηκε στο τροχαίο στη Λούτσα
Γιάννης Παπαμιχαήλ: Μιλούσα μία ώρα στο messenger με τη Μαράια Κάρεϊ, θα ανεβάσω διαλόγους
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα