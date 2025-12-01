Η La Roche-Posay γιορτάζει 50 χρόνια δερματολογικής φροντίδας προσφέροντας καινοτόμες λύσεις που συνδυάζουν ορατά αποτελέσματα και σεβασμό στην επιδερμίδα.
Πεδίον του Άρεως - Χριστούγεννα 2025: Εντυπωσιακό το γιορτινό χωριό - Δείτε το ωράριο και το πρόγραμμα
Το Χριστουγεννιάτικο Χωριό της Περιφέρειας Αττικής στο Πεδίον του Άρεως υποδέχθηκε επίσημα το κοινό το βράδυ της Παρασκευής, με τη φωταγώγηση του δέντρου να δίνει το σύνθημα για την έναρξη των γιορτινών εκδηλώσεων.
Ο μεγάλος αθηναϊκός πνεύμονας έχει μετατραπεί σε ένα φωτεινό χριστουγεννιάτικο σκηνικό, όπου καθημερινά θα πραγματοποιούνται συναυλίες, θεματικά δρώμενα και δράσεις για όλες τις ηλικίες. Η είσοδος παραμένει ελεύθερη, δίνοντας τη δυνατότητα σε κατοίκους και επισκέπτες να απολαύσουν το πρόγραμμα χωρίς κανένα κόστος.
Οι εορταστικές εγκαταστάσεις θα λειτουργούν μέχρι τις 7 Ιανουαρίου 2026. Το ωράριο είναι από τις 16:30 έως τις 22:00 τις καθημερινές, ενώ τα Σαββατοκύριακα το Χριστουγεννιάτικο Χωριό ανοίγει από τις 10:00 το πρωί, προσφέροντας ολοήμερη χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα.
Κατά τη διάρκεια των εορτών, το Χριστουγεννιάτικο Χωριό θα φιλοξενήσει γνωστά ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής. Την έναρξη των εκδηλώσεων έκαναν ο Θοδωρής Φέρρης και ο Onemanshow, ενώ η αλλαγή του χρόνου θα γιορταστεί με ένα μεγάλο πάρτι με την Ελένη Φουρέιρα, τον Zaf και τον DJ Bobito.
Στη σκηνή του χωριού θα ανέβουν επίσης οι Γιάννης Κότσιρας, Νίκος Πορτοκάλογλου, Ρένα Μόρφη, Μελίνα Ασλανίδου, Πάνος Μουζουράκης, Locomondo και Gadjo Dilo.
Παράλληλα, έχουν προγραμματιστεί ειδικά αφιερώματα σε σημαντικούς δημιουργούς όπως οι Μίκης Θεοδωράκης, Γιάννης Σπανός, Απόστολος Καλδάρας, Μάριος Τόκας και Μίμης Πλέσσας.
