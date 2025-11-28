Η DEMO εξελίσσεται σε στρατηγικό πυλώνα του εθνικού συστήματος υγείας, επενδύοντας στη βιοτεχνολογία, ενισχύοντας την επάρκεια φαρμάκων και δημιουργώντας την πρώτη ολοκληρωμένη εγχώρια παραγωγή προηγμένων θεραπειών στην Ελλάδα.
Τάιλερ ΜακΜπεθ: Με τον Στέφανο θέλουμε τουλάχιστον δύο παιδιά - Πώς σχολίασε τον επίμαχο διάλογο με την Μπαζιάνα στο βιβλίο του Τσίπρα
Ρώτησα τη Μπέτυ πώς ήταν η ζωή του να μεγαλώνει παιδιά ενώ ήταν παντρεμένη με τον πρωθυπουργό της Ελλάδας, είπε ο σύζυγος του Στέφανου Κασσελάκη
Για τις αναφορές στο βιβλίο Τσίπρα σχετικά με τον διάλογο που είχε με την Μπέτυ Μπαζιάνα αλλά και για τα σχέδιά του να αποκτήσουν παιδιά με τον Στέφανο Κασσελάκη μίλησε ο Τάιλερ ΜακΜπέθ σε συνέντευξη στη HuffPost.
Όπως είπε «υπάρχουν πολλά κίνητρα» για την αναφορά του διαλόγου αλλά «για μένα το πιο σημαντικό είναι ότι ξύπνησα και είδα το όνομά μου στους τίτλους του βιβλίου ενός πρώην πρωθυπουργού. Για έμενα αυτό είναι κόκκινη γραμμή, δεν έχει δουλειά το όνομά μου εκεί
δεν είμαι πολιτικός, είμαι παντρεμένος με πολιτικό, ενώ εκείνος (σ.σ.ο Τσίπρας) έχει πολλά χρόνια στην πολιτική».
«Για μένα το να είμαι σε ένα βιβλίο είναι περιττό για πολλούς λόγους. Ο πιο σημαντικός είναι ότι ήταν μια συζήτηση που είχαμε με τη Μπέτυ ο δύο μας και δεν είμαι βέβαιος ότι εξυπηρετεί τη κοινή γνώμη το να έχει οποιαδήποτε πληροφορία γι' αυτή τη συζήτηση. Δεν είπαμε κάτι κακό αλλά δεν υπήρχε λόγος να γίνει αναφορά σε αυτό» πρόσθεσε.
Εξηγώντας τι συζήτησε με την Μπέτυ Μπαζιάνα, ο Τάιλερ ΜακΜπέθ είπε ότι «ρώτησα τη Μπέτυ πώς ήταν η ζωή του να μεγαλώνει παιδιά ενώ ήταν παντρεμένη με τον πρωθυπουργό της Ελλάδας. Υπέθετα ότι θα υπήρχε πίεση. Η συζήτηση αυτή έγινε καθώς ο Στέφανος ενδεχομένως να έβαζε υποψηφιότητα για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Ο προβληματισμός ήταν ότι έχετε διαμορφώσει ένα οικογενειακό περιβάλλον, έχετε δύο παιδιά ο Τσίπρας ήταν νέος όταν έγινε αρχηγός κόμματος, ήταν αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ για 15 χρόνια και επομένως διέθετε αρκετή εμπειρία.
Όσον αφορά το αν σκέπτονται να αποκτήσουν παιδιά με τον Στέφανο Κασσελάκη, ο σύζυγος του Κινήματος Δημοκρατίας απάντησε «ναι, αυτό είναι το σχέδιο. Νομίζω ότι τουλάχιστον δύο θα ήταν ωραία. Ίσως ένα αγόρι και ένα κορίτσι, ίσως και περισσότερα από δύο αλλά προς το παρόν ας ξεκινήσουμε ελπίζοντας ότι θα έχουμε την τύχη να αποκτήσουμε ένα παιδί, θα το δούμε με τον καιρό».
