Τραγωδία στο Μενίδι: 60χρονος κάλεσε την αστυνομία και μετά αυτοκτόνησε με καραμπίνα
Τραγωδία στο Μενίδι: 60χρονος κάλεσε την αστυνομία και μετά αυτοκτόνησε με καραμπίνα
Οι αστυνομικοί εντόπισαν αιμόφυρτο τον άνδρα στο έδαφος
Τραγωδία σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής στο Μενίδι όταν ένας άνδρας κάλεσε στην Άμεση Δράση, δήλωσε πως πρόκειται να βάλει τέλος στη ζωή του και στη συνέχεια προέβη στο απονενοημένο διάβημα.
Μετά την κλήση αστυνομικοί έσπευσαν στην πολυκατοικία που κατοικούσε ο άνδρας και άρχισαν να τον ψάχνουν. Κατά την έρευνα παρατήρησαν πως η πόρτα ενός διαμερίσματος στον πρώτο όροφο ήταν ανοιχτή.
Μπήκαν μέσα και είδαν έναν άνδρα νεκρό αιμόφυρτο στο έδαφος και δίπλα του μία καραμπίνα. Ο άνδρας ήταν περίπου 60 ετών. Στο σημείο αναμένεται ιατροδικαστής.
