«Καλό ταξίδι, θα είσαι πάντα στην καρδιά μας»: Συγκλονίζουν οι αναρτήσεις για τον 19χρονο Ραφαήλ που σκοτώθηκε από χειροβομβίδα στη Ρόδο
«Καλό ταξίδι, θα είσαι πάντα στην καρδιά μας»: Συγκλονίζουν οι αναρτήσεις για τον 19χρονο Ραφαήλ που σκοτώθηκε από χειροβομβίδα στη Ρόδο

Η κηδεία του θα τελεστεί την Παρασκευή, στον Ιερό Ναό Αγίου Τίτου, στο Τυμπάκι της Κρήτης

Συγκλονίζουν οι αναρτήσεις συγγενών και φίλων του 19χρονου Ραφαήλ, ο οποίος έχασε τη ζωή του την Τετάρτη (26/11) όταν μια αμυντική χειροβομβίδα έσκασε στα χέρια του στο Πεδίο Βολής Αφάντου στη Ρόδο, με τα πρώτα στοιχεία να δείχνουν ότι το δυστύχημα προκλήθηκε από λανθασμένο χειρισμό.

«Καλό ταξίδι να έχεις, θα είσαι πάντα μέσα στην καρδιά μας. Καλό Παράδεισο», «Καλό Παράδεισο φίλε μου καλέ», «Καλό ταξίδι στην αιωνιότητα άντρα μου. Να μας προσέχεις από εκεί ψηλά» είναι μερικές από τις αναρτήσεις φίλων του Ραφαήλ.

Δείτε μερικές από τις αναρτήσεις:

Σημειώνεται ότι η τραγωδία στην εκπαιδευτική άσκηση βολής χειροβομβίδας στο 6ο Ειδικό Τάγμα Εθνικής Εφεδρείας σημειώθηκε μόλις τη δεύτερη ημέρα του 19χρονου στη μονάδα ως ΕΠΟΠ στρατιώτης.

«Ήταν μόλις η δεύτερη μέρα στη μονάδα που μπήκε, τη Δευτέρα παρουσιάστηκε και εγώ έφυγα μόλις χθες και τον άφησα μόνο του. Θα ερχόταν την Παρασκευή σε άδεια. Μετά από αυτό που έγινε, δεν μπορεί να μας βοηθήσει κανείς. Εγώ το έχασα το παιδί μου. Τώρα, μπορεί να με βοηθήσει μόνο ο Θεός. Αυτό που μας νοιάζει τώρα είναι να έρθει το παιδί μου, ακόμη κι έτσι, πίσω σπίτι του» δήλωνε, όπως αναφέρει το neakriti.gr ο συντετριμμένος πατέρας του που είναι Διοικητής του Λιμενικού Σταθμού Κόκκινου Πύργου στο Ηράκλειο.

Υπενθυμίζεται ότι από την έκρηξη της χειροβομβίδας τραυματίστηκε σοβαρά και ένας 39χρονος ΕΠ.ΟΠ επιλοχίας ο οποίος υπέστη ακρωτηριασμό από τον αγκώνα και εκτεταμένα θραύσματα σε κορμό και άκρα.

Η κηδεία του 19χρονου θα τελεστεί την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου στις 11 το πρωί, στον Ιερό Ναό Αγίου Τίτου, στο Τυμπάκι της Κρήτης, με συγγενείς και φίλους να συγκεντρώνονται για να πουν το τελευταίο αντίο στον νεαρό.

