Ρόδος: Απαντήσεις για την τραγωδία ζητά ο πατέρας του 19χρονου Ραφαήλ - Μάχη για τη ζωή του δίνει ο 39χρονος επιλοχίας
Συντετριμμένος ο πατέρας του αδικοχαμένου νέου, μεταβαίνει στο νησί, συνοδεία πραγματογνώμονα αποφασισμένος να διασφαλίσει κάθε στοιχείο που θα φωτίσει τις πραγματικές συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία και χάθηκε το παιδί του
Βαρύ πένθος στις Ένοπλες Δυνάμεις μετά τον θάνατο 19χρονου ΕΠΟΠ κατά τη διάρκεια στρατιωτικής άσκησης σε μονάδα της Ρόδου το πρωί της Τετάρτης (26/11). Συντετριμμένος ο πατέρας του νεαρού, μεταβαίνει στο νησί, συνοδεία πραγματογνώμονα αποφασισμένος να διασφαλίσει κάθε στοιχείο που θα φωτίσει τις πραγματικές συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία και χάθηκε το 19χρονο παιδί του, ενώ ο 39χρονος επιλοχίας που τραυματίστηκε βαριά λόγω της έκρηξης, δίνει μάχη για τη ζωή του. Έχει διασωληνωθεί, το ένα του χέρι έχει ακρωτηριαστεί από τον αγκώνα και έχει σοβαρά τραύματα σε όλο του το σώμα.
Παράλληλα, τόνισε ότι «διορίσαμε έναν εγκεκριμένο βαλλιστικό πραγματογνώμονα και πυροτεχνουργό που πηγαίνει μαζί με το πατέρα στη Ρόδο για τη διαλεύκανση της υποθέσεως. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να διασφαλιστεί το υλικό και να πέσει άπλετο φως σε αυτή την τραγωδία. Από τη πρώτη στιγμή θέλουμε να μάθουμε τι συνέβη στο παιδί, για ποιο λόγο εξερράγη η χειροβομβίδα και για ποιο λόγο ένας νεοσύλλεκτος κλήθηκε να διαχειριστεί το υλικό αυτό. Πρέπει να δούμε τι προκάλεσε την έκρηξη, τις προδιαγραφές, την ημερομηνία λήξης της χειροβομβίδας και μιλάμε για αμυντικού τύπου χειροβομβίδα. Πρέπει να ελεγχθεί η παρτίδα των συγκεκριμένων πυρομαχικών».
Και συμπλήρωσε: «Δηλώσαμε ήδη παράσταση προς υποστήριξη κατηγορίας και συμμετέχουμε κανονικά στην προανάκριση που γίνεται αυτή τη στιγμή και πιστεύω ότι θα έχουμε πολύ γρήγορα απαντήσεις στα ερωτήματα μας. Θέλω να πω ότι και ο δεύτερος άντρας που ήταν μαζί με τον 19χρονο δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή κι αν τα καταφέρει θα έχει βλάβες από ότι μαθαίνουμε που θα του αφήσουν μόνιμη αναπηρία, δυστυχώς. Οι σκέψεις όλων μας είναι κοντά του και μακάρι να καταφέρει να επιβιώσει» και πρόσθεσε: «Αξίζει να αναφέρω ότι ο υπουργός Άμυνας κ. Δένδιας επικοινώνησε με τον πατέρα του 19χρονου και του εξέφρασε τα συλλυπητήριά του και είμαι σίγουρος ότι δεν θα υπάρξει οποιαδήποτε συγκάλυψη οποιοδήποτε γεγονότων».
Το δυστύχημα σημειώθηκε στο πεδίο βολής στην περιοχή Αφάντου της Ρόδου κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης εκπαιδευτικής δραστηριότητας βολής χειροβομβίδας του 6ου ΕΤΕΘ. Σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις, η έκρηξη προκλήθηκε από λανθασμένο χειρισμό που προκάλεσε πρόωρη ενεργοποίηση της χειροβομβίδας.
Γιατί ένας νεοσύλλεκτος κρατούσε χειροβομβίδα;«Δεν θέλουμε να υπάρξει καμία σκοτεινή πλευρά στη διερεύνηση της υποθέσεως, θέλουμε να χυθεί άπλετο φως σε όλες τις εκφάνσεις της υποθέσεως, να δούμε γιατί ένας νεοσύλλεκτος διαχειρίστηκε τέτοιου είδους υλικό, πού πήγαινε, για ποιο λόγο χρησιμοποιήθηκε κι όλα αυτά θα διερευνηθούν» δήλωσε αρχικά ο δικηγόρος της οικογένειας Γιώργος Κοκοσάλης, μιλώντας στο protothema.gr.
Πώς έγινε το δυστύχημα στη Ρόδο
