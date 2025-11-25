Ένας επιμελημένος οδηγός χρήσιμων, έξυπνων και μοδάτων τεχνολογικών συσκευών που καλύπτουν κάθε πτυχή της σύγχρονης ζωής, από τον απόλυτο προορισμό αγορών, το The Mall Athens.
Φωτιά τώρα σε εργοστάσιο στο Ηράκλειο - Κάηκε η αποθήκη
Δεν υπάρχουν τραυματίες ενώ δεν κινδυνεύουν κατοικημένες περιοχές
Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Τρίτης μετά το ξέσπασμα πυρκαγιάς σε εργοστάσιο στην Επισκοπή Ηρακλείου.
Η φωτιά ξέσπασε στην αποθήκη του εργοστασίου τροφίμων που έχει καεί ολοσχερώς. Λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Τρίτης η εικόνα της φωτιάς στην αποθήκη εμφάνιζε σημάδια ύφεσης, ενώ δεν απειλεί κάποιο άλλο κτίσμα της περιοχής.
Στο σημείο επιχειρούν 35 πυροσβέστες με 10 οχήματα, μία ομάδα πεζοπόρο και μηχανήματα των ΟΤΑ.
Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς ενώ δεν κινδυνεύουν κατοικημένες περιοχές.
