Στη φυλακή τα μέλη της συμμορίας που έκλεβαν χρηματοκιβώτια και έτρωγαν τη λεία στο καζίνο

Μεταξύ άλλων, χρησιμοποιούσαν επιβατικά οχήματα τύπου τζιπ, ίδιου τύπου και χαρακτηριστικών, που μπορούσαν να κινηθούν σε δύσβατες περιοχές, επιλέγοντας απομακρυσμένα σημεία και καταστήματα, αφαιρούσαν αγροτικά οχήματα από εταιρείες - επιχειρήσεις, τα οποία χρησιμοποιούσαν σε άλλες διαρρήξεις - κλοπές, διαμόρφωναν κατάλληλα δρομολόγια, για την ασφαλή προσέγγιση και διαφυγή τους, χρησιμοποιούσαν εξειδικευμένα εργαλεία διάρρηξης, λάμβαναν μέτρα αποφυγής εντοπισμού, όπως η καταστροφή ή αφαίρεση συστημάτων βιντεοεπιτήρησης και η χρήση διαφορετικών οχημάτων, υπέκλεπταν ασύρματες επικοινωνίες, προκειμένου να λαμβάνουν μέτρα αντιπαρακολούθησης και να προστατεύουν τη δράση τους, χρησιμοποιούσαν οχήματα που οι ιδιοκτήτες δεν είχαν καταχωρήσει σε δημόσιους φορείς με στόχο την αποφυγή σύνδεσης των οχημάτων με τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης.Ο 47χρονος και ο 36χρονος ήταν υπεύθυνοι για την ανεύρεση «κατάλληλων» οχημάτων που θα χρησιμοποιούνταν στη δράση της εγκληματικής ομάδας και, χάρη στις ιδιαίτερες ικανότητές τους στην οδήγηση, αναλάμβαναν τη χρήση των «επιχειρησιακών» οχημάτων. Παράλληλα φρόντιζαν για τη φύλαξη και τον σχολαστικό καθαρισμό τους, ώστε να μην παραμένουν ίχνη.Ο 41χρονος και ο 34χρονος είχαν αποκλειστικό επιχειρησιακό ρόλο κατά την εκτέλεση των εγκλημάτων, αναλαμβάνοντας τη διάρρηξη εταιρειών και οικιών, καθώς και την αφαίρεση χρημάτων και πολύτιμων αντικειμένων, όπως χρυσαφικά, από το εσωτερικό τους.Η δράση τους χαρακτηρίζεται από έντονο προσωποπαγή χαρακτήρα έχοντας συγγενικούς δεσμούς και φιλικές σχέσεις, ενώ τον εγκληματικό τους σκοπό διευκόλυνε ότι όλοι διέμεναν σε κοντινή μεταξύ τους απόσταση σε οικισμό σε περιοχή της Θεσσαλονίκης. Από την οικονομική έρευνα προέκυψε ότι κανένα μέλος της εγκληματικής οργάνωσης δεν έχει έσοδα από εργασία ή επαγγελματική δραστηριότητα, παρά μόνο από την παροχή επιδομάτων.Επίσης, αν και διέμεναν σε οικίες, δήλωναν άστεγοι ή «σκηνίτες», παρά το γεγονός ότι καθένας απ’ αυτούς διατηρούσε πάνω από ένα αυτοκίνητο ενώ πραγματοποιούσαν και συχνές επισκέψεις σε χώρους διενέργειας τυχερών παιγνίων. Μέχρι στιγμής, έχει διακριβωθεί η τέλεση 16 διαρρήξεων-κλοπών σε εταιρείες- επιχειρήσεις, δύο διαρρήξεων οικιών και δύο περιπτώσεων κλοπών αυτοκινήτων, πράξεις που τελέστηκαν από 1 Ιουλίου έως 20 Νοεμβρίου 2025, ενώ η αξία των αφαιρεθέντων χρηματικών ποσών και αντικειμένων ανέρχεται στα 298.400 ευρώ.Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες των κατηγορουμένων καθώς και σε κτίριο που χρησιμοποιούσαν ως χώρο αποθήκευσης, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων 1.930 ευρώ, δύο φορητοί πομποδέκτες, διάφορα εργαλεία, πλήθος ρολογιών και κοσμημάτων, κάμερες κ.ά. Κατασχέθηκαν τέσσερα οχήματα.Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. κατά το παρελθόν οι κατηγορούμενοι έχουν απασχολήσει κατ’ επανάληψη για όμοια και άλλα αδικήματα -συνολικά 49 δικογραφίες- ενώ σε όλους έχουν επιβληθεί περιοριστικοί όροι για διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών.