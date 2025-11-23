Θεσσαλονίκη: Βίντεο ντοκουμέντο από τη δράση της συμμορίας Ρομά που έκλεβαν χρηματοκιβώτια και τα έτρωγαν στο καζίνο

Καρέ - καρέ η δράση των δραστών οι οποίοι έμπαιναν ακόμη και… μπουσουλώντας στις επιχειρήσεις προκειμένου να εντοπίσουν οτιδήποτε τους φαινόταν πολύτιμο

Τα τέσσερα μέλη της συμμορίας, ηλικίας 47, 36, 41 και 34 ετών, κατάφεραν να αποκομίσουν από την εγκληματική τους δράση παράνομο οικονομικό όφελος ύψους 298.400 ευρώ.



Έμπαιναν μπουσουλώντας και έσπαγαν χρηματοκιβώτια Στο υλικό που κατέγραψαν κάμερες ασφαλείας επιχειρήσεων αποτυπώνεται καρέ - καρέ η δράση των δραστών οι οποίοι έμπαιναν ακόμη και… μπουσουλώντας στις επιχειρήσεις προκειμένου να εντοπίσουν οτιδήποτε τους φαινόταν πολύτιμο. Επιπλέον, φρόντιζαν να υπάρχει και «τσιλιαδόρος» για να τους ειδοποιήσει αν γίνουν αντιληπτοί





Σε διαφορετική περίπτωση καταγράφονται τρία μέλη της συμμορίας να βρίσκονται μέσα σε μια επιχείρηση αναμμένους φακούς και με εργαλείο να σπάνε το χρηματοκιβώτιο που βρίσκεται κάτω από το γραφείο για να καταφέρουν να το ανοίξουν





Όπως προέκυψε από την έρευνα, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης μετέβαιναν βραδινές και πρώτες πρωινές ώρες σε απομακρυσμένες περιοχές και οικισμούς κυρίως σε Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, Κιλκίς και Πέλλα, όπου εντόπιζαν επιχειρήσεις και οικίες, τις οποίες παραβίαζαν με διαρρηκτικά εργαλεία και αφαιρούσαν χρηματοκιβώτια, χρυσαφικά, χρήματα κ.ά. αντικείμενα.



Οι φερόμενοι ως δράστες φρόντιζαν να απουσιάζουν οι εργαζόμενοι και οι ιδιοκτήτες των στόχων τους ενώ είχαν αναπτύξει και συγκεκριμένη μεθοδολογία.





Μεταξύ άλλων, χρησιμοποιούσαν επιβατικά οχήματα τύπου τζιπ, ίδιου τύπου και χαρακτηριστικών, που μπορούσαν να κινηθούν σε δύσβατες περιοχές, επιλέγοντας απομακρυσμένα σημεία και καταστήματα, αφαιρούσαν αγροτικά οχήματα από εταιρείες - επιχειρήσεις, τα οποία χρησιμοποιούσαν σε άλλες διαρρήξεις - κλοπές, διαμόρφωναν κατάλληλα δρομολόγια, για την ασφαλή προσέγγιση και διαφυγή τους, χρησιμοποιούσαν εξειδικευμένα εργαλεία διάρρηξης, λάμβαναν μέτρα αποφυγής εντοπισμού, όπως η καταστροφή ή αφαίρεση συστημάτων βιντεοεπιτήρησης και η χρήση διαφορετικών οχημάτων, υπέκλεπταν ασύρματες επικοινωνίες, προκειμένου να λαμβάνουν μέτρα αντιπαρακολούθησης και να προστατεύουν τη δράση τους, χρησιμοποιούσαν οχήματα που οι ιδιοκτήτες δεν είχαν καταχωρήσει σε δημόσιους φορείς με στόχο την αποφυγή σύνδεσης των οχημάτων με τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης





Παράλληλα, είχαν διαχωρίσει και ρόλους μεταξύ τους, ως εξής:



Ο 47χρονος και ο 36χρονος ήταν υπεύθυνοι για την ανεύρεση «κατάλληλων» οχημάτων που θα χρησιμοποιούνταν στη δράση της εγκληματικής ομάδας και, χάρη στις ιδιαίτερες ικανότητές τους στην οδήγηση, αναλάμβαναν τη χρήση των «επιχειρησιακών» οχημάτων. Παράλληλα φρόντιζαν για τη φύλαξη και τον σχολαστικό καθαρισμό τους, ώστε να μην παραμένουν ίχνη.

Ο 41χρονος και ο 34χρονος είχαν αποκλειστικό επιχειρησιακό ρόλο κατά την εκτέλεση των εγκλημάτων, αναλαμβάνοντας τη διάρρηξη εταιρειών και οικιών, καθώς και την αφαίρεση χρημάτων και πολύτιμων αντικειμένων, όπως χρυσαφικά, από το εσωτερικό τους.





Η δράση τους χαρακτηρίζεται από έντονο προσωποπαγή χαρακτήρα έχοντας συγγενικούς δεσμούς και φιλικές σχέσεις, ενώ τον εγκληματικό τους σκοπό διευκόλυνε ότι όλοι διέμεναν σε κοντινή μεταξύ τους απόσταση σε οικισμό σε περιοχή της Θεσσαλονίκης. Από την οικονομική έρευνα προέκυψε ότι κανένα μέλος της εγκληματικής οργάνωσης δεν έχει έσοδα από εργασία ή επαγγελματική δραστηριότητα, παρά μόνο από την παροχή επιδομάτων.



Επίσης, αν και διέμεναν σε οικίες, δήλωναν άστεγοι ή «σκηνίτες», παρά το γεγονός ότι καθένας απ’ αυτούς διατηρούσε πάνω από ένα αυτοκίνητο ενώ πραγματοποιούσαν και συχνές επισκέψεις σε χώρους διενέργειας τυχερών παιγνίων. Μέχρι στιγμής, έχει διακριβωθεί η τέλεση 16 διαρρήξεων-κλοπών σε εταιρείες- επιχειρήσεις, δύο διαρρήξεων οικιών και δύο περιπτώσεων κλοπών αυτοκινήτων, πράξεις που τελέστηκαν από 1 Ιουλίου έως 20 Νοεμβρίου 2025, ενώ η αξία των αφαιρεθέντων χρηματικών ποσών και αντικειμένων ανέρχεται στα 298.400 ευρώ.



Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες των κατηγορουμένων καθώς και σε κτίριο που χρησιμοποιούσαν ως χώρο αποθήκευσης, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων 1.930 ευρώ, δύο φορητοί πομποδέκτες, διάφορα εργαλεία, πλήθος ρολογιών και κοσμημάτων, κάμερες κ.ά. Κατασχέθηκαν τέσσερα οχήματα.



Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. κατά το παρελθόν οι κατηγορούμενοι έχουν απασχολήσει κατ’ επανάληψη για όμοια και άλλα αδικήματα -συνολικά 49 δικογραφίες- ενώ σε όλους έχουν επιβληθεί περιοριστικοί όροι για διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών.





Μέχρι να απολογηθούν οι τέσσερις συλληφθέντες παραμένουν υπό κράτηση, ενώ οι έρευνες για την πλήρη εξακρίβωση του εύρους της εγκληματικής τους δραστηριότητας συνεχίζονται.