Οκτώ συλλήψεις από τη συμπλοκή ανηλίκων στη Βάρκιζα μετους τέσσερις τραυματίες
Δύο 16χρονοι, ένας 17χρονος και ένας 19χρονος οι τραυματίες
Συμπλοκή μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής (23 Νοεμβρίου) στην περιοχή της Βάρκιζας.
Συγκεκριμένα, λίγο μετά τις 7 το απόγευμα δύο ομάδες ανηλίκων από Ελλάδα, Βουλγαρία, Αλβανία και Πακιστάν, συγκρούστηκαν μεταξύ τους στη λεωφόρο Ποσειδώνος.
Ο λόγος φαίνεται να είναι μία κοπέλα. Κατά την συμπλοκή ένας 17χρονος και ένας 16χρονος τραυματίστηκαν από αιχμηρό αντικείμενο και μεταφέρθηκαν, αντίστοιχα, στο «Ασκληπιείο» Βούλας και στο νοσοκομείο Παίδων, όπου νοσηλεύονται εκτός κινδύνου.
Επίσης, δύο ακόμα άτομα, ένας 19χρονος και ένας 16χρονος, τραυματίστηκαν ελαφρά μετά από σωματική επίθεση που δέχθηκαν.
Όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ, για το περιστατικό συνελήφθησαν συνολικά 8 άτομα. Οι 4 τραυματίες καθώς και δύο 17χρονοι, ένας 18χρονος και ένας 20χρονος, που φέρονται να συμμετείχαν στη συμπλοκή.
Εις βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για πρόκληση επικίνδυνης σωματικής βλάβης και -κατά περίπτωση- για παραβίαση του νόμου περί όπλων.
