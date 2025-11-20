Η Bianchet είναι μια ελβετική μάρκα πολυτελών ρολογιών που συνδυάζει διαχρονικές αρχές σχεδιασμού με υπερμοντέρνο στυλ και τις παραδοσιακές τεχνικές της Haute Horlogerie, δημιουργώντας εξαιρετικά ρολόγια tourbillon.
Ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος κήρυξε την έναρξη του Διεθνούς Συνεδρίου για τα 1700 χρόνια από την Α' Οικουμενική Σύνοδο
Ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος κήρυξε την έναρξη του Διεθνούς Συνεδρίου για τα 1700 χρόνια από την Α' Οικουμενική Σύνοδο
Για σπουδαίο Συνέδριο έκανε λόγο ο Πρύτανης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Καθηγητής Γεράσιμος Σιάσος
Παρουσία του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου πραγματοποιήθηκε η τελετή έναρξης του Διεθνούς Συνεδρίου για τα 1700 χρόνια από τη σύγκληση της Α΄ Οικουμενικής Συνόδου με τίτλο: «Ἡ σημασία καὶ ἐπικαιρότητα τῆς Α΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου» που οργάνωσε η Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Στην τελετή έναρξης του Συνεδρίου, η οποία πραγματοποιήθηκε στη Μεγάλη Αίθουσα του Πανεπιστημίου Αθηνών, προσφώνηση έκανε ο Πρύτανης καθηγητής Γεράσιμος Σιάσος.
Ακολούθησαν μηνύματα:
-του Μακαριωτάτου Πατριάρχου Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής, κ. Θεοδώρου.
-του Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ιεροσολύμων, κ. Θεοφίλου.
-από τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος, κ. Ιερώνυμο.
-από τον Κοσμήτορα της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Καθηγητή Εμμανουήλ Καραγεωργούδη.
Ακολούθησε εισαγωγική ομιλία από τον Μητροπολίτη Φιλαδελφείας, υπέρτιμο και έξαρχο Λυδίας και Πρόεδρο Βενετίας, κ. Μελίτωνα (Καρά), με τίτλο: «Ἡ Α΄ Οἰκουμενικὴ Σύνοδος: Ἑδραίωμα τῆς πίστεως, ἔκφρασις τῆς συνοδικότητος, διαχρονική μαρτυρία ἑνότητος»
Στη συνέχεια, ακολούθησαν ύμνοι της εορτής των αγίων Πατέρων της Α΄ Οικουμενικής Συνόδου. Τέλος, έψαλε ο Βυζαντινός Χορός ΤΡΟΠΟΣ, με χοράρχη τον Κωνσταντίνο Αθ. Αγγελίδη, Πρωτοψάλτη και Διδάσκαλο της Ψαλτικής Τέχνης.
Στην προσφώνησή του ο Πρύτανης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Καθηγητής Γεράσιμος Σιάσος, μεταξύ άλλων, είπε: «Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και η Θεολογική Σχολή ως σταθερός θεματοφύλακας της παράδοσης και του σύγχρονου θεολογικού στοχασμού, προβαίνει στην υλοποίηση αυτού του σπουδαίου συνεδρίου με τίτλο «Ἡ σημασία καὶ ἐπικαιρότητα τῆς Α ́ Οἰκουμενικῆς Συνόδου».
Το Πανεπιστήμιο Αθηνών, σταθερά προσηλωμένο στην αποστολή του ως γέφυρα μεταξύ παράδοσης και καινοτομίας, αναδεικνύει μέσα από αυτή τη διοργάνωση την επιτακτική ανάγκη για επανεξέταση του ρόλου της Α΄ Οικουμενικής Συνόδου, η οποία σηματοδότησε μια νέα εποχή στην ιστορία της Εκκλησίας».
Στο μήνυμά του, ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμος, μεταξύ άλλων, είπε πως: «Ἡ 1700ὴ ἐπέτειος ἀπὸ τὴν σύγκληση τῆς Α΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου ὑπενθυμίζει σὲ ὅλους μας τὰ ἀρχέτυπα, τὶς παραδοχὲς τῆς Ἐκκλησίας, καὶ τὸν διηνεκῆ ἀγῶνα Της κατὰ τῶν κατὰ καιροὺς διαστρεβλώσεων καὶ παρανοήσεων τῆς ἀποστολικῆς Πίστης. Εἴμεθα βέβαιοι, ὅτι τὸ παρὸν διεθνὲς Ἐπιστημονικὸ Συνέδριο τῆς περιπύστου Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἐθνικοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν θὰ συμβάλλει στὴν ἀνάδειξη τῆς σημασίας καὶ τῆς ἐπικαιρότητας τῆς Α΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου γιὰ τὴν μαρτυρίαν τῆς Ἐκκλησίας, ὄχι μόνον κατὰ τοὺς διαρρεύσαντας δεκαεπτὰ αἰῶνες ἀλλὰ καὶ σήμερον καὶ γιὰ τὸ μέλλον.
Κατακλείοντας συγχαίρουμε τοὺς ὀργανωτὲς τοῦ Συνεδρίου, ἐπικαλούμενοι ἐπὶ τοὺς Ἐλλογιμωτάτους καὶ Ἐλλογίμους Συνέδρους τὴν ζείδωρη χάριν καὶ τὴν ἐπιφοίτηση τοῦ Παναγίου, Τελεταρχικοῦ καὶ Σοφοποιοῦ Πνεύματος «πρὸς ὀρθοτόμηση λόγου ἀληθείας».
Από την πλευρά του ο Κοσμήτορας της Θεολογικής Σχολής ΕΚΠΑ, Καθηγητής Εμμανουήλ Καραγεωργούδης, μεταξύ άλλων, είπε: «Το Συνέδριό μας, λοιπόν, αποτελεί πρόσκληση για μια νέα, συλλογική πράξη νόησης. Ως Θεολογική Σχολή, ως ακαδημαϊκή κοινότητα, καλούμαστε να επιδείξουμε τη Νικαϊκή αυθεντικότητα:
1. Να είμαστε προσεκτικοί στα δεδομένα της εποχής μας, χωρίς φόβο, χωρίς προκαταλήψεις, χωρίς την εύκολη φυγή σε έναν στείρο παραδοσιοκρατισμό.
2. Να είμαστε νοήμονες, αναζητώντας νέες συνθέσεις, νέες ερμηνείες που καθιστούν την πίστη μας κατανοητή στον σύγχρονο άνθρωπο. Να αναζητήσουμε την «γραμματική» του δόγματος για τον 21ο αιώνα.
3. Να είμαστε λογικοί, προβαίνοντας σε δύσκολες κρίσεις για το τί είναι αληθές και τί ψευδές, τί προάγει τον άνθρωπο και τί τον υποβιβάζει, διακρίνοντας τις αυθεντικές αναζητήσεις από τις ιδεολογικές στρεβλώσεις.
4. Και τέλος, να είμαστε υπεύθυνοι, λαμβάνοντας αποφάσεις για το πώς η Εκκλησία και η θεολογία θα πορευθούν, πώς θα λειτουργήσει η συνοδικότητα σήμερα, πώς θα απαντήσουμε στις προκλήσεις της παγκοσμιοποίησης».
