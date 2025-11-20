Ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος κήρυξε την έναρξη του Διεθνούς Συνεδρίου για τα 1700 χρόνια από την Α' Οικουμενική Σύνοδο

, μεταξύ άλλων, είπε πως: «Ἡ 1700ὴ ἐπέτειος ἀπὸ τὴν σύγκληση τῆς Α΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου ὑπενθυμίζει σὲ ὅλους μας τὰ ἀρχέτυπα, τὶς παραδοχὲς τῆς Ἐκκλησίας, καὶ τὸν διηνεκῆ ἀγῶνα Της κατὰ τῶν κατὰ καιροὺς διαστρεβλώσεων καὶ παρανοήσεων τῆς ἀποστολικῆς Πίστης. Εἴμεθα βέβαιοι, ὅτι τὸ παρὸν διεθνὲς Ἐπιστημονικὸ Συνέδριο τῆς περιπύστου Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἐθνικοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶνγιὰ τὴν μαρτυρίαν τῆς Ἐκκλησίας, ὄχι μόνον κατὰ τοὺς διαρρεύσαντας δεκαεπτὰ αἰῶνες ἀλλὰ καὶ σήμερον καὶ γιὰ τὸ μέλλον.Κατακλείοντας συγχαίρουμε τοὺς ὀργανωτὲς τοῦ Συνεδρίου, ἐπικαλούμενοι ἐπὶ τοὺς Ἐλλογιμωτάτους καὶ Ἐλλογίμους Συνέδρους τὴν ζείδωρη χάριν καὶ τὴν ἐπιφοίτηση τοῦ Παναγίου, Τελεταρχικοῦ καὶ Σοφοποιοῦ Πνεύματος «πρὸς ὀρθοτόμηση λόγου ἀληθείας».Από την πλευρά του ο Κοσμήτορας της Θεολογικής Σχολής ΕΚΠΑ, Καθηγητής Εμμανουήλ Καραγεωργούδης, μεταξύ άλλων, είπε: «Το Συνέδριό μας, λοιπόν, αποτελεί πρόσκληση για μια νέα, συλλογική πράξη νόησης. Ως Θεολογική Σχολή, ως ακαδημαϊκή κοινότητα, καλούμαστε να επιδείξουμε τη Νικαϊκή αυθεντικότητα:1. Να είμαστε προσεκτικοί στα δεδομένα της εποχής μας, χωρίς φόβο, χωρίς προκαταλήψεις, χωρίς την εύκολη φυγή σε έναν στείρο παραδοσιοκρατισμό.2. Να είμαστε νοήμονες, αναζητώντας νέες συνθέσεις, νέες ερμηνείες που καθιστούν την πίστη μας κατανοητή στον σύγχρονο άνθρωπο. Να αναζητήσουμε την «γραμματική» του δόγματος για τον 21ο αιώνα.3. Να είμαστε λογικοί, προβαίνοντας σε δύσκολες κρίσεις για το τί είναι αληθές και τί ψευδές, τί προάγει τον άνθρωπο και τί τον υποβιβάζει, διακρίνοντας τις αυθεντικές αναζητήσεις από τις ιδεολογικές στρεβλώσεις.4. Και τέλος, να είμαστε υπεύθυνοι, λαμβάνοντας αποφάσεις για το πώς η Εκκλησία και η θεολογία θα πορευθούν, πώς θα λειτουργήσει η συνοδικότητα σήμερα, πώς θα απαντήσουμε στις προκλήσεις της παγκοσμιοποίησης».