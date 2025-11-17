Η συγκινητική τελετή στην Κωνσταντινούπολη για τα 30 χρόνια διακονίας του Μητροπολίτη Δέρκων - Φωτογραφίες

Κλείσιμο

Με λαμπρότητα και παρουσία του Οικουμενικού Πατριάρχη κ.κ.εορτάστηκε στην Κωνσταντινούπολη η επέτειος των 30 ετών αρχιερωσύνης τουΗ πανηγυρική τρισαρχιερατική Θεία Λειτουργία πραγματοποιήθηκε σε κλίμα κατάνυξης την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίας Παρασκευής Θεραπείων ενώ συνλειτούργησαν οι Μητροπολίτες Αλεξανδρούπολης Ανθιμος και Προύσης Ιωακείμ. Το “παρών” έδωσαν επίσης οι Μητροπολίτες Χαλκηδόνος Εμμανουήλ, Φιλαδελφείας Μελίτων, Μυριοφύτου & Περιστάσεως Ειρηναίος, Καλλιουπόλεως & Μαδύτου Στέφανος, Κυδωνιών Αθηναγόρας, Ανθηδώνος Νεκτάριος, Σηλυβρίας Μάξιμος και Σαράντα Εκκλησιών Ανδρέας. Παρόντες ήταν επίσης Ο Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, ο βουλευτής και πρώην υφυπουργός Εξωτερικών Ανδρέας Κατσανιώτης, ο γγ Εσωτερικών Αθανάσιος Μπαλέρμπας, ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης Γιάννης Ζαμπούκης και πλήθος κόσμου τόσο από την Πόλη όσο και από την Ελλάδα και την Ουκρανία.Μετά τη Θεία Λειτουργία ακολούθησαν οι Προσφωνήσεις με τον Οικουμενικό Πατριάρχη να υπογραμμίζει την μεγάλη εκτίμησή του για την πολυετή και αφοσιωμένη διακονία του Μητροπολίτη Απόστολου κάνοντας μεταξύ άλλων ειδική αναφορά για το τεράστιο έργο αναστήλωσης των εκκλησιών και προσκυνημάτων της Μητρόπολης Δέρκων. Ο κ.κ. Βαρθολομαίος τόνισε μάλιστα ότι πως όταν ο ίδιος απουσιάζει στο εξωτερικό τον αντικαθιστά στον θρόνο, αναλαμβάνοντας τα κρίσιμα καθήκοντα του Πατριαρχικού Επιτρόπου, ο Μητροπολίτης Απόστολος. Παράλληλα, ο Πατριάρχης σε συνομιλία που είχε με τους εκπροσώπους της ελληνικής κυβέρνησης και του εθνικού κοινοβουλίου αναφέρθηκε στις επαφές με τις Τουρκικές αρχές για την επαναλειτουργία της σχολής της Χάλκης και εξέφρασε αισιοδοξία ότι θα υπάρξουν θετικές ανακοινώσεις εντός του 2026.Να σημειωθεί πως οι εορτασμοί συνεχίστηκαν σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της ίδιας ημέρας στο κτίριο της Μαρασλείου Σχολής στο Φανάρι. Μεταξύ άλλων προβλήθηκε βίντεο - αφιέρωμα στον τιμώμενο Μητροπολίτη όπου σημαντικές προσωπικότητες παραχώρησαν δηλώσεις και εκφράστηκαν με θερμά λόγια για το πολυετές εκκλησιαστικό και κοινωνικό έργο του, την αφοσίωσή του στον Οικουμενικό θρόνο και την Ρωμιοσύνη και τις προσπάθειες στήριξης της ελληνικής κοινότητας στην Κωνσταντινούπολη. Την εκδήλωση συνόδευσε επίσης μουσικά η Χορωδία του Αρχείου Μουσικολογικής Παράδοσης «Χρόνης Αηδονίδης», τα «Αηδονάκια» όπως χαρακτήρισε τα μέλη της ο Οικουμενικός Πατριάρχης.Ο Μητροπολίτης Απόστολος (κατά κόσμον Απόστολος Δανιηλίδης) γεννήθηκε στον Γαλατά της Κωνσταντινούπολης το 1952 και φοίτησε στην αστική σχολή Γαλατά, στο Ζωγράφειο Γυμνάσιο και το Λυκειακό Τμήμα της Ιεράς Θεολογικής Σχολής της Χάλκης.Θα συνέχιζε τις Θεολογικές σπουδές στην Σχολή της Χάλκης ωστόσο με απόφαση του Τουρκικού κράτους η σχολή έκλεισε το 1971 και οι σπουδαστές μεταφέρθηκαν στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης. Ο Απόστολος Δανιηλίδης πήρε πτυχίο και μεταπτυχιακό ως Υπότροπος του Οικουμενικού Πατριαρχείου ενώ παράλληλα στις 30 Δεκεμβρίου 1973 χειροτονήθηκε διάκονος. Τον Ιανουάριο του 1976 προσελήφθη στο Οικουμενικό Πατριαρχείο ως Πατριαρχικός Διάκονος και Γραμματέας στο Α' Πατριαρχικό Γραφείο. Με πρόταση του τότε Πατριάρχη Δημητρίου, ανέλαβε το 1984 Κωδικογράφος και το 1987 Υπογραμματέας της Αγίας και Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Στις 14 Νοεμβρίου 1995 εξελέγη παμψηφεὶ τιτουλάριος Μητροπολίτης Αγαθονικείας και χειροτονήθηκε Επίσκοπος στις 26 Νοεμβρίου 1995 στον Πατριαρχικό Ναό Αγίου Γεωργίου στο Φανάρι. Αναλαμβάνει στις 21 Δεκεμβρίου 1995 Ηγούμενος της Ιεράς Πατριαρχικής και Σταυροπηγιακής Μονής της Αγίας Τριάδος Χάλκης, θέση που διατήρησε έως το 2011, έχοντας παράλληλα την επιστασία για την Ιερά Πατριαρχική Μονή της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Χριστού και της Πατριαρχικής Σκήτης Αγίου Σπυρίδωνος στη Χάλκη.Στις 4 Σεπτεμβρίου 2000, η Αγία και Ιερά Σύνοδος τον εξέλεξε Μητροπολίτη Μοσχονησίων.