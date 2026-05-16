Ο «χάρτης» των πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ έως τις 22 Μαΐου
64.850.000 ευρώ θα καταβληθούν σε 81.800 δικαιούχους

Συνολικά 64.850.000 ευρώ θα καταβληθούν σε 81.800 δικαιούχους, από τις 18 έως τις 22 Μαΐου 2026, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση:

Από τον e-ΕΦΚΑ:
- στις 21 Μαΐου, θα καταβληθούν 16.850.000 ευρώ σε 36.600 δικαιούχους για παροχές σε χρήμα και
- από τις 18 Μαΐου έως τις 22 Μαΐου, θα καταβληθούν 14.000.000 ευρώ σε 700 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.

Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:
- 16.000.000 ευρώ σε 27.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα,
- 1.000.000 ευρώ σε 1.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας και
- 17.000.000 ευρώ σε 16.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

