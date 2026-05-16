Ο «χάρτης» των πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ έως τις 22 Μαΐου

Συνολικά 64.850.000 ευρώ θα καταβληθούν σε 81.800 δικαιούχους, από τις 18 έως τις 22 Μαΐου 2026, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).- στις 21 Μαΐου, θα καταβληθούν 16.850.000 ευρώ σε 36.600 δικαιούχους για παροχές σε χρήμα και- από τις 18 Μαΐου έως τις 22 Μαΐου, θα καταβληθούν 14.000.000 ευρώ σε 700 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.- 16.000.000 ευρώ σε 27.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα,- 1.000.000 ευρώ σε 1.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας και- 17.000.000 ευρώ σε 16.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.