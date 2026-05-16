Με αγάπη για την καθαριότητα και τους εργαζομένους στην καθαριότητα, η Sanitas προσφέρει τις απαιτούμενες πρακτικές λύσεις και δείχνει τον τρόπο που μικρές πράξεις φροντίδας γίνονται στάσεις ζωής και αλλάζουν την καθημερινότητα όλων μας.
Ο «χάρτης» των πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ έως τις 22 Μαΐου
Ο «χάρτης» των πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ έως τις 22 Μαΐου
64.850.000 ευρώ θα καταβληθούν σε 81.800 δικαιούχους
Συνολικά 64.850.000 ευρώ θα καταβληθούν σε 81.800 δικαιούχους, από τις 18 έως τις 22 Μαΐου 2026, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).
Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση:
Από τον e-ΕΦΚΑ:
- στις 21 Μαΐου, θα καταβληθούν 16.850.000 ευρώ σε 36.600 δικαιούχους για παροχές σε χρήμα και
- από τις 18 Μαΐου έως τις 22 Μαΐου, θα καταβληθούν 14.000.000 ευρώ σε 700 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.
Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:
- 16.000.000 ευρώ σε 27.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα,
- 1.000.000 ευρώ σε 1.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας και
- 17.000.000 ευρώ σε 16.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση:
Από τον e-ΕΦΚΑ:
- στις 21 Μαΐου, θα καταβληθούν 16.850.000 ευρώ σε 36.600 δικαιούχους για παροχές σε χρήμα και
- από τις 18 Μαΐου έως τις 22 Μαΐου, θα καταβληθούν 14.000.000 ευρώ σε 700 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.
Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:
- 16.000.000 ευρώ σε 27.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα,
- 1.000.000 ευρώ σε 1.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας και
- 17.000.000 ευρώ σε 16.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα