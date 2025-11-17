Το πρόγραμμα της ΑΒ Βασιλόπουλος συνδυάζει την κοινωνική προσφορά με την περιβαλλοντική υπευθυνότητα και στηρίζει ανθρώπους που έχουν ανάγκη σε όλη την Ελλάδα.
Έσβησε η φωτιά σε διαμέρισμα στη Θεσσαλονίκη - Δείτε φωτογραφίες
Έσβησε η φωτιά σε διαμέρισμα στη Θεσσαλονίκη - Δείτε φωτογραφίες
Οι πυκνοί καπνοί από τη φωτιά ήταν ορατοί και από την περιφερειακή οδό
UPD:
Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική το πρωί της Δευτέρα έπειτα από φωτιά σε διαμέρισμα σε περιοχή της Θεσσαλονίκης.
Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα σε περιοχή των Κωνσταντινουπολίτικων, στην Πυλαία. Επί τόπου έσπευσαν 12 πυροσβέστες με 6 οχήματα, οι οποίοι κατάφεραν να θέσουν γρήγορα υπό έλεγχο τη φωτιά.
Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα σε περιοχή των Κωνσταντινουπολίτικων, στην Πυλαία. Επί τόπου έσπευσαν 12 πυροσβέστες με 6 οχήματα, οι οποίοι κατάφεραν να θέσουν γρήγορα υπό έλεγχο τη φωτιά.
Οι πυκνοί καπνοί από τη φωτιά ήταν ορατοί και από την περιφερειακή οδό.
Ειδήσεις σήμερα:
Απόφαση του ΣτΕ αλλάζει τις αγοραπωλησίες ακινήτων: Καμία προστασία από το συμβόλαιο όταν εντοπίζεται υψηλότερη καταβολή
Βίντεο από τα επεισόδια στο Πολυτεχνείο με επίθεση ακροαριστερών κατά αναρχικών
Τι έγινε στη δίκη για το Πολυτεχνείο: Οι «δύο ξένοι», τα Dunhill του Ντερτιλή και ο εκτελεστής με το τσιγάρο
Απόφαση του ΣτΕ αλλάζει τις αγοραπωλησίες ακινήτων: Καμία προστασία από το συμβόλαιο όταν εντοπίζεται υψηλότερη καταβολή
Βίντεο από τα επεισόδια στο Πολυτεχνείο με επίθεση ακροαριστερών κατά αναρχικών
Τι έγινε στη δίκη για το Πολυτεχνείο: Οι «δύο ξένοι», τα Dunhill του Ντερτιλή και ο εκτελεστής με το τσιγάρο
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα