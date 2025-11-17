Έσβησε η φωτιά σε διαμέρισμα στη Θεσσαλονίκη - Δείτε φωτογραφίες
Έσβησε η φωτιά σε διαμέρισμα στη Θεσσαλονίκη - Δείτε φωτογραφίες

Οι πυκνοί καπνοί από τη φωτιά ήταν ορατοί και από την περιφερειακή οδό

Έσβησε η φωτιά σε διαμέρισμα στη Θεσσαλονίκη - Δείτε φωτογραφίες
Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική το πρωί της Δευτέρα έπειτα από  φωτιά σε διαμέρισμα σε περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα σε περιοχή των Κωνσταντινουπολίτικων, στην Πυλαία. Επί τόπου έσπευσαν 12 πυροσβέστες με 6 οχήματα, οι οποίοι κατάφεραν να θέσουν γρήγορα υπό έλεγχο τη φωτιά.

Οι πυκνοί καπνοί από τη φωτιά ήταν ορατοί και από την περιφερειακή οδό.


Έσβησε η φωτιά σε διαμέρισμα στη Θεσσαλονίκη - Δείτε φωτογραφίες
Έσβησε η φωτιά σε διαμέρισμα στη Θεσσαλονίκη - Δείτε φωτογραφίες

