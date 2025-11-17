Το πρόγραμμα της ΑΒ Βασιλόπουλος συνδυάζει την κοινωνική προσφορά με την περιβαλλοντική υπευθυνότητα και στηρίζει ανθρώπους που έχουν ανάγκη σε όλη την Ελλάδα.
Πέθανε ο Νίκος Παπανικολάου, ιδρυτής της πρώτης Τράπεζας σπέρματος και γιατρός της Αλίκης Βουγιουκλάκη
Ήταν κορυφαίος διδάκτωρ Μαιευτικής - Έφυγε σε ηλικία 99 ετών
Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 99 ετών ο καθηγητής Νίκος Παπανικολάου. Ήταν κορυφαίος διδάκτωρ Μαιευτικής και ιδρυτής της πρώτης Τράπεζας σπέρματος, γιατρός των ηθοποιών και καλλιτεχνών και της Αλίκης Βουγιουκλάκη.
Η Αλίκη Βουγιουκλάκη δυσκολεύτηκε να μείνει έγκυος. Όταν πια τα κατάφερε με τη βοήθεια του μαιευτήρα- γυναικολόγου Νικόλαου Παπανικολάου, κινδύνευσε να χάσει το παιδί κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας «η δασκάλα με τα ξανθά μαλλιά».
Ο Παπανικολάου διακόπτει τα γυρίσματα και τη μεταφέρει εσπευσμένα στην Αθήνα. Με τη βοήθεια του καταφέρνει να φέρει στον κόσμο τον μονάκριβο γιο της Γιάννη.
Ο Νίκος Παπανικολάου ήταν και ιδρυτής των μουσείων λαογραφικού και εθνικής Αντίστασης στον Πλάτανο Ναυπακτίας.
