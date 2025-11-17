Το πρόγραμμα της ΑΒ Βασιλόπουλος συνδυάζει την κοινωνική προσφορά με την περιβαλλοντική υπευθυνότητα και στηρίζει ανθρώπους που έχουν ανάγκη σε όλη την Ελλάδα.
Βριλήσσια: Αντιδράσεις για την εγγύηση των 2.000 ευρώ για την ενοικίαση δημοτικών ηλεκτρικών ποδηλάτων
Ο αντιδήμαρχος Ψηφιακής Διακυβέρνησης εξήγησε ότι το ποσό είχε μπει προσωρινά ως αποτρεπτικό μέτρο, ενώ η εγγύηση πλέον είναι στα 30 ευρώ ανά ενοικίαση
Ας υποθέσουμε ότι βρίσκεστε στα Βριλήσσια και θέλετε να νοικιάσετε ένα από τα καινούρια, ηλεκτρικά ποδήλατα που έχει βάλει ο Δήμος σε ένα από τα πάρκα του. Γρήγορα θα διαπιστώσετε ότι θα πρέπει να έχετε μια… οικονομική επιφάνεια, καθώς η ενοικίαση του ποδηλάτου καταλήγει να είναι πιο ακριβή, έστω και περιστασιακά, από μια Porsche. Η σχετική εφαρμογή μέχρι πριν 10 μέρες ζητούσε εισαγωγή των στοιχείων της τραπεζικής σας κάρτας, ώστε να γίνει δέσμευση ποσού ύψους… 2.000 ευρώ ως εγγύηση για την ενοικίαση του ποδηλάτου, η οποία κατά τα άλλα είναι... δωρεάν!
«Πρόκειται περί λάθους». «Έβαλαν τέτοιο ποσό επειδή είμαστε Βόρεια Προάστια και, όπως και να το κάνει κανείς, απευθύνονται σε άρχοντες» και «δεν διαβάσατε σωστά, ζητάνε 20.00 και όχι 2.000 ευρώ», είναι μερικές από τις δικαιολογίες που σκέφτηκαν οι δημότες της περιοχής για το… παράλογο της υπέρογκης εγγύησης για την ενοικίαση του ποδηλάτου. Στην πραγματικότητα ωστόσο, δεν ισχύει τίποτα από τα παραπάνω, αλλά κάτι ακόμα πιο τρελό: το ποσό αυτό είχε μπει ως εγγύηση, ώστε να αποτρέπει τον κόσμο να παίρνει τα ποδήλατα, μέχρι να ολοκληρωθεί η φάση δοκιμής του συστήματος!
Την απάντηση αυτή έδωσε στον καταιγισμό ερωτημάτων των δημοτών της περιοχής, ο αντιδήμαρχος Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Δήμου Βριλησσίων, Αδάμ Ασημακόπουλος, εξηγώντας πως τα 2000 ευρώ ισχύουν ως εγγύηση προσωρινά προκειμένου να λειτουργούν αποτρεπτικά για νέες εγγραφές στο σύστημα, ώστε να δοκιμαστεί. Το σύστημα βέβαια έχει τοποθετηθεί από το περασμένο καλοκαίρι, αλλά αυτό είναι μια «λεπτομέρεια».
Μια άλλη «λεπτομέρεια», είναι ότι τα περί της εγγύησης που ισοδυναμούν με την εγγύηση ενοικίασης supercar, δεν αναφέρονται πουθενά στη σύμβαση για την προμήθεια και τη λειτουργία των ηλεκτρικών ποδηλάτων στο Δήμο Βριλησσίων, που είχε υπογραφεί στις 5 Μαρτίου 2025. Αντίθετα, στον “Κανονισμό Λειτουργίας Συστήματος Κοινοχρήστων Ποδηλάτων Δήμου Βριλησσίων” (συμπεριλαμβάνεται στη σύμβαση), αναφέρεται ρητά πως οι χρήστες θα κάνουν αυθεντικοποίηση στην εφαρμογή e-bike Vrilissia είτε με ταυτοποίηση μέσω κωδικών taxisnet (όταν ολοκληρωθεί αντίστοιχο αίτημα και αποδοχή της παραγωγικής λειτουργίας από τη ΓΓΠΣ για τον Δήμο Βριλησσίων), και με χρήση πιστωτικής για την εγγύηση, είτε “με ταυτοποίηση μέσω τραπεζικής κάρτας (αρχική επιλογή). Με τη χρήση της κάρτας γίνεται δέσμευση ποσού ύψους 30 ευρώ, ανά ενοικίαση. Το ως άνω ποσό, αποδεσμεύεται αυτόματα με την επιστροφή του ποδηλάτου”. Επισημαίνουμε ότι η εγγύηση των 30 ευρώ επιστρέφεται καθώς, όπως προβλέπεται στη σύμβαση, “δεν θα υπάρχει κράτηση χρημάτων για οτιδήποτε, αφού οι λειτουργίες του συστήματος, παρέχονται στους πολίτες δωρεάν”.
Εδώ και μία εβδομάδα πάντως στο σύστημα ισχύει η εγγύηση των 30 ευρώ.
Η σύμβαση με τίτλο «Ενίσχυση της μικροκινητικότητας στον Δήμο Βριλησσίων» με την εταιρεία AMCO, προέβλεπε την προμήθεια συστήματος κοινόχρηστων ηλεκτρικών ποδηλάτων, ύψους 301.444,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α). Η σύμβαση περιλαμβάνει την προμήθεια, εγκατάσταση, παραμετροποίηση και λειτουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος μίσθωσης 46 ηλεκτρικών ποδηλάτων που θα βρίσκονται σε έξι σταθμούς ποδηλάτων του Δήμου Βριλησσίων. Οι σταθμοί ποδηλάτων βρίσκονται στις παρακάτω θέσεις εντός του αστικού ιστού της πόλης του, στην πλατεία Ελευθερίας- Ομήρου και Θέτιδος, στην Αγίου Αντωνίου και Ψαρών, στο Κλειστό Γυμναστήριο Βριλησσίων, στο Πάρκο ΤΥΠΕΤ επί της Μπακογιάννη, στη Ναυτική Βάση (επί της λ. Αναπαύσεως) και στην πλατεία 28ης Οκτωβρίου, στα Άνω Βριλήσσια.
