Βριλήσσια: Αντιδράσεις για την εγγύηση των 2.000 ευρώ για την ενοικίαση δημοτικών ηλεκτρικών ποδηλάτων

Ο 42ος Μαραθώνιος της Αθήνας, ο Αυθεντικός, άφησε φέτος πίσω του κάτι πολύ μεγαλύτερο από εντυπωσιακούς αριθμούς: άφησε έντονα συναισθήματα και μια αξέχαστη εμπειρία σε όλους όσοι συμμετείχαν.