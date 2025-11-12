Ο Νοέμβριος στο Vodafone TV έχει νέες πρεμιέρες, απρόσμενες ιστορίες και χαρακτήρες που δεν ξεχνιούνται
Άλιμος: 15χρονος ξυλοκοπήθηκε από εξωσχολικούς στο προαύλιο του σχολείου του
Ο 15χρονος δέχθηκε χτυπήματα στο κεφάλι και το πρόσωπο - Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παίδων
Θύμα επίθεσης από εξωσχολικούς έπεσε ένας 15χρονος μαθητής σε σχολείο στον Άλιμο.
Σύμφωνα με πληροφορίες το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας όταν δύο άτομα μπήκαν στο σχολείο και ξυλοκόπησαν τον 15χρονο.
Κατά τις ίδιες πληροφορίες ο 15χρονος δέχθηκε χτυπήματα στο κεφάλι και το πρόσωπο.
Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μετέφερε τον ανήλικο στο νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού» όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες πριν αποχωρήσει αφού η μητέρα του υπέγραψε για να του δοθεί εξιτήριο.
