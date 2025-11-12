Άλιμος: 15χρονος ξυλοκοπήθηκε από εξωσχολικούς στο προαύλιο του σχολείου του
ΕΛΛΑΔΑ
Άλιμος Επίθεση Σχολείο Ανήλικος

Άλιμος: 15χρονος ξυλοκοπήθηκε από εξωσχολικούς στο προαύλιο του σχολείου του

Ο 15χρονος δέχθηκε χτυπήματα στο κεφάλι και το πρόσωπο - Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παίδων

Άλιμος: 15χρονος ξυλοκοπήθηκε από εξωσχολικούς στο προαύλιο του σχολείου του
Θύμα επίθεσης από εξωσχολικούς έπεσε ένας 15χρονος μαθητής σε σχολείο στον Άλιμο.

Σύμφωνα με πληροφορίες το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας όταν δύο άτομα μπήκαν στο σχολείο και ξυλοκόπησαν τον 15χρονο.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες ο 15χρονος δέχθηκε χτυπήματα στο κεφάλι και το πρόσωπο.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μετέφερε τον ανήλικο στο νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού» όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες πριν αποχωρήσει αφού η μητέρα του υπέγραψε για να του δοθεί εξιτήριο.

