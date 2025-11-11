Κρούσμα καταρροϊκού πυρετού σε μονάδα εκτροφής αιγοπροβάτων στη Μεσσηνία
Οι Αρχές όρισαν ζώνη ελέγχου ακτίνας 20 χιλιομέτρων από τη μολυσμένη εκμετάλλευση, που περιλαμβάνει τους δήμους Μεσσήνης, Καλαμάτας, Πύλου, Οιχαλίας και Τριφυλίας
Επιβεβαιώθηκε κρούσμα καταρροϊκού πυρετού σε μονάδα εκτροφής αιγοπροβάτων της Ανδρούσας του δήμου Μεσσήνης, στην περιφερειακή ενότητα Μεσσηνίας.
Λόγω του κρούσματος οι κτηνιατρικές υπηρεσίες της Περιφέρειας Πελοποννήσου τέθηκαν σε επιφυλακή ενώ λήφθηκαν όλα τα προβλεπόμενα υγειονομικά μέτρα για την αποφυγή εξάπλωσης της νόσου, σύμφωνα με την ΕΡΤ.
Συγκεκριμένα, οι Αρχές όρισαν ζώνη ελέγχου ακτίνας 20 χιλιομέτρων από τη μολυσμένη εκμετάλλευση, που περιλαμβάνει τους δήμους Μεσσήνης, Καλαμάτας, Πύλου, Οιχαλίας και Τριφυλίας. Εντός της ζώνης αυτής απαγορεύεται η μετακίνηση ζώων, με εξαίρεση τη μεταφορά τους για άμεση σφαγή σε σφαγείο που βρίσκεται εντός της ίδιας ζώνης.
Οι Αρχές υπογραμμίζουν ότι ο καταρροϊκός πυρετός δεν προσβάλλει τον άνθρωπο, ωστόσο αποτελεί σοβαρότατο νόσημα για την κτηνοτροφία, καθώς προκαλεί απώλειες στα ζώα και μείωση της παραγωγής.
Το νόσημα προκαλείται από ιό που μεταδίδεται αποκλειστικά μέσω αιματοφάγων εντόμων (κουνούπια του γένους Culicoides), τα οποία ζουν κυρίως σε υγρά και σκοτεινά σημεία στάβλων. Προσβάλλει πρόβατα, αίγες, βοοειδή και άγρια μηρυκαστικά, με πιο έντονη εκδήλωση στα πρόβατα.
Ο καταρροϊκός πυρετός είναι νόσημα υποχρεωτικής δήλωσης. Οι κτηνοτρόφοι οφείλουν να ενημερώνουν άμεσα τις αρμόδιες κτηνιατρικές υπηρεσίες σε περίπτωση εμφάνισης ύποπτων συμπτωμάτων όπως:
Για την αποφυγή εξάπλωσης της νόσου, οι υπηρεσίες συνιστούν:
Η μετακίνηση αιγοπροβάτων και βοοειδών χωρίς έγγραφη άδεια της αρμόδιας κτηνιατρικής υπηρεσίας απαγορεύεται αυστηρά.
