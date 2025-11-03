Με 56 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα, η Coca-Cola (Coca-Cola Τρία Έψιλον και Coca-Cola Hellas) αποδεικνύει πως η πραγματική αξία μιας εταιρείας δεν μετριέται μόνο στην παραγωγή και στις πωλήσεις, αλλά στη δυνατότητα να ανοίγει ορίζοντες για την κοινωνία, την οικονομία, την ανάπτυξη. Για το μέλλον όλων μας.
Περισσότερα από 20.000 ζώα θανατώθηκαν λόγω της ευλογιάς στις Σέρρες
Περισσότερα από 20.000 ζώα θανατώθηκαν λόγω της ευλογιάς στις Σέρρες
«Δεκάδες κτηνοτρόφοι αυτή τη στιγμή είναι σε πολύ κακή οικονομική κατάσταση, δεδομένου ότι έχουν σφαγιασθεί τα κοπάδια τους», σημειώνει η πρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Σερρών
Τεράστια είναι η καταστροφή του αγροτικού τομέα της Π.Ε. Σερρών, καθώς περισσότερα από 20.000 πρόβατα σφαγιάστηκαν λόγω της ευλογιάς, σύμφωνα με την πρόεδρο του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Σερρών Ελπίδας Σιδηροπούλου. Όπως είπε σε δηλώσεις της, ιδιαίτερα από τον Αύγουστο και μετά η κατάσταση επιδεινώθηκε, καθώς υπήρξε ραγδαία επιδείνωση της ζωονόσου.
«Δεκάδες κτηνοτρόφοι αυτή τη στιγμή είναι σε πολύ κακή οικονομική κατάσταση, δεδομένου ότι έχουν σφαγιασθεί τα κοπάδια τους. Όλοι οι υπόλοιποι κτηνοτρόφοι είναι στα… κάρβουνα, γιατί δεν δείχνει να σταματά η ζωονόσος. Θεωρούν, ότι είναι τα επόμενα θύματα. Ο νομός είναι σε πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση» σημείωσε η κυρία Ελπίδα Σιδηροπούλου.
Σύμφωνα με την κ. Σιδηροπούλου, η αντίδραση των κτηνοτρόφων εστιάζει «στην καταβολή των πληρωμών, αλλά και στο έχει να κάνει με γεγονός ότι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξη & Τροφίμων δεν θέλει να προχωρήσει σε εμβολιασμούς ζώων, επιμένοντας στην απόφαση της εκρίζωσης».
Η Πρόεδρος του Πανσερραϊκού Κτηνοτροφικού Συλλόγου ανέφερε πως «μέχρι στιγμής έχουν θανατωθεί περισσότερα από 20 χιλιάδες ζώα και πως υπάρχουν μονάδες που περιμένουν ότι τις επόμενες μέρες θα θανατωθούν τα ζώα τους».
Όσον αφορά στο ενδεχόμενο κινητοποιήσεων, υπογράμμισε πως «ο Πανσερραϊκός Κτηνοτροφικός Σύλλογος είναι σε συνεχείς επαφές με τους υπόλοιπους νομούς και ανακοίνωσε πως στις 23 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί συνάντηση στη Νίκαια για να αποφασισθούν το πλαίσιο των ζητημάτων που θα κατατεθούν, αλλά και οι κινήσεις που θα είναι κοινές παντού».
Πηγή: ertnews
«Δεκάδες κτηνοτρόφοι αυτή τη στιγμή είναι σε πολύ κακή οικονομική κατάσταση, δεδομένου ότι έχουν σφαγιασθεί τα κοπάδια τους. Όλοι οι υπόλοιποι κτηνοτρόφοι είναι στα… κάρβουνα, γιατί δεν δείχνει να σταματά η ζωονόσος. Θεωρούν, ότι είναι τα επόμενα θύματα. Ο νομός είναι σε πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση» σημείωσε η κυρία Ελπίδα Σιδηροπούλου.
Σύμφωνα με την κ. Σιδηροπούλου, η αντίδραση των κτηνοτρόφων εστιάζει «στην καταβολή των πληρωμών, αλλά και στο έχει να κάνει με γεγονός ότι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξη & Τροφίμων δεν θέλει να προχωρήσει σε εμβολιασμούς ζώων, επιμένοντας στην απόφαση της εκρίζωσης».
Η Πρόεδρος του Πανσερραϊκού Κτηνοτροφικού Συλλόγου ανέφερε πως «μέχρι στιγμής έχουν θανατωθεί περισσότερα από 20 χιλιάδες ζώα και πως υπάρχουν μονάδες που περιμένουν ότι τις επόμενες μέρες θα θανατωθούν τα ζώα τους».
Όσον αφορά στο ενδεχόμενο κινητοποιήσεων, υπογράμμισε πως «ο Πανσερραϊκός Κτηνοτροφικός Σύλλογος είναι σε συνεχείς επαφές με τους υπόλοιπους νομούς και ανακοίνωσε πως στις 23 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί συνάντηση στη Νίκαια για να αποφασισθούν το πλαίσιο των ζητημάτων που θα κατατεθούν, αλλά και οι κινήσεις που θα είναι κοινές παντού».
Πηγή: ertnews
Ειδήσεις σήμερα:
Το πρώτο μήνυμα και το συρτάκι της Γκιλφόιλ στην Ελλάδα - Δείτε ποιους πολιτικούς και επιχειρηματίες κάλεσε στον Αργυρό
Συναγερμός για την κηδεία σε ανοιχτό κύκλο του 39χρονου στα Βορίζια που χτυπήθηκε από δύο όπλα - Φρούριο το χωριό, αναζητούνται 3 άτομα
Επίθεση ροτβάιλερ σε 76χρονο στην Καλαμάτα: Εκπαιδευτής σκύλων εξηγεί τι πήγε λάθος - Δεν είναι πάντα ο σκύλος το πρόβλημα
Το πρώτο μήνυμα και το συρτάκι της Γκιλφόιλ στην Ελλάδα - Δείτε ποιους πολιτικούς και επιχειρηματίες κάλεσε στον Αργυρό
Συναγερμός για την κηδεία σε ανοιχτό κύκλο του 39χρονου στα Βορίζια που χτυπήθηκε από δύο όπλα - Φρούριο το χωριό, αναζητούνται 3 άτομα
Επίθεση ροτβάιλερ σε 76χρονο στην Καλαμάτα: Εκπαιδευτής σκύλων εξηγεί τι πήγε λάθος - Δεν είναι πάντα ο σκύλος το πρόβλημα
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα