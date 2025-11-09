Τσιάρας: Το εμβόλιο δεν είναι η λύση για την ευλογιά των αιγοπροβάτων

Τέλος, στα όσα είπε ο πρώην πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς, είπε ότι σέβεται όλους τους πρώην πρωθυπουργούς, "αλλά πρέπει να βλέπουμε την πραγματικότητα. Και η πραγματικότητα σήμερα, υπό την ηγεσία του Κυριάκου Μητσοτάκη η ΝΔ είναι μια κυρίαρχη πολιτική δύναμη, ότι ως κυβέρνηση τα τελευταία χρόνια έχει καταφέρει να αλλάξει τον ρου μιας κακής πραγματικότητας για την πατρίδα μας, ότι αυτή τη στιγμή η Ελλάδα δεν είναι ούτε η τελευταία χώρα της Ευρώπης, ούτε ο αποδιοπομπαίος τράγος, όπως ήταν την προηγούμενη δεκαετία.Αντίθετα είναι μια Ελλάδα η οποία μεγαλώνει, δημιουργεί, που έχει υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης. Είναι μια Ελλάδα που κάνει σημαντικές μεταρρυθμίσεις αντιμετωπίζοντας παθογένειες δεκαετιών ακόμα και με μεγάλο πολιτικό κόστος. Είναι μια Ελλάδα που εκσυγχρονίζεται, ψηφιοποιείται. Είναι μια Ελλάδα που έχει αναβαθμίσει το ρόλο και την παρουσία της στη γενικότερη ευρωπαϊκή και παγκόσμια σκηνή. Είναι μια Ελλάδα η οποία έχει καταφέρει να ενισχύσει σημαντικά την αμυντική της ικανότητα. Η πραγματικότητα είναι αυτή και δεν αναιρείται από κανέναν. Ακόμα και από αυτοί που κάνουν κριτική ή βρίσκονται απέναντι πολιτικά από τη ΝΔ, δεν μπορούν να παραγνωρίσουν ότι η Ελλάδα έχει αλλάξει πορεία, όσο κι αν υπάρχουν δυσκολίες και προκλήσεις".