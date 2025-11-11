Δολοφονία στον Άγιο Παντελεήμονα: Πώς κινήθηκαν οι Ουκρανοί δράστες μετά το έγκλημα σε βάρος του ομοεθνή τους - Δείτε βίντεο
Οι αστυνομικοί κατάφεραν μέσα από μαρτυρίες, αποτυπώματα και DNA να φθάσουν στα ίχνη ενός εκ των δραστών
Ντοκουμέντα από την έρευνα των στελεχών της ΕΛ.ΑΣ. που οδήγησαν στην εξιχνίαση της δολοφονίας του 31χρονου Ουκρανού που είχε γίνει στις 10 Οκτωβρίου στον Άγιο Παντελεήμονα εξασφάλισε και παρουσιάζει το protothema.gr.
Οι αστυνομικοί κατάφεραν μέσα από μαρτυρίες, αποτυπώματα και DNA να φθάσουν στα ίχνη ενός εκ των δραστών και να τον θέσουν υπό διακριτική παρακολούθηση καταφέρνοντας έτσι να ταυτοποιήσουν και τους υπόλοιπους δράστες.
Στις εικόνες έχουν καταγραφεί οι κινήσεις των δραστών μετά τη δολοφονία. Συγκεκριμένα οι αστυνομικοί εντόπισαν το σπίτι του ενός και άρχισαν να παρακολουθούν ποιοι μπαίνουν και ποιοι βγαίνουν αλλά και τι είχε συμβεί όταν έλαβε χώρα η ανθρωποκτονία. Όπως προέκυψε λοιπόν, μετά το έγκλημα, οι δράστες συναντήθηκαν στο σπίτι αυτό και άλλαξαν ρούχα. Άλλωστε διακρίνεται ένας από αυτούς να μπαίνει στην πολυκατοικία κουβαλώντας μία μεγάλη βαλίτσα. Τελικά στην υπόθεση εμπλέκονται συνολικά τρία άτομα. Δύο άνδρες, Ουκρανοί, συνελήφθησαν, ενώ κατηγορείται ακόμη ένα άτομο.
Από την ενδελεχή προανακριτική έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών, προέκυψε ότι οι δράστες πρωινές ώρες της 10ης Οκτωβρίου ακινητοποίησαν με τη χρήση βίας τον συγκάτοικο του θύματος, έναν 48χρονο Ουκρανό, τη στιγμή που εξερχόταν από την οικία τους και τον εξανάγκασαν να τους παρέχει πρόσβαση στο εσωτερικό της. Στη συνέχεια τον ακινητοποίησαν δένοντας τους καρπούς του και με χρήση σωματικής βίας και αιχμηρών αντικειμένων του προκάλεσαν σωματικές βλάβες.
Κατόπιν, ανέμεναν τον 31χρονο, επίσης Ουκρανό, και όταν εκείνος εισήλθε στο σπίτι απογευματινές ώρες της ίδιας ημέρας, τον ακινητοποίησαν δένοντάς του τα χέρια, τον γρονθοκόπησαν και έκαναν χρήση αιχμηρού αντικειμένου με αποτέλεσμα να του επιφέρουν θανάσιμα τραύματα.
Από το εσωτερικό της οικίας οι δράστες αφαίρεσαν οικοδομικά εργαλεία και ηλεκτρικές συσκευές, ενώ παραβίασαν και χρηματοκιβώτιο.
Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για τετελεσμένη ανθρωποκτονία, επικίνδυνη σωματική βλάβη, αρπαγή και ληστεία κατά συναυτουργία, παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών, περί όπλων και -κατά περίπτωση- για απείθεια.
