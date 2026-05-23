Θεσσαλονίκη: Οδηγοί έκαναν κόντρες και έτρεχαν με 221 χιλιόμετρα την ώρα, ο ένας οδηγούσε μεθυσμένος
Μετά την άμεση παρέμβαση των αστυνομικών, οι δύο νεαροί ακινητοποιήθηκαν και συνελήφθησαν

Για πίστα αγώνων πέρασαν τους δρόμους δύο οδηγοί όπου συνελήφθησαν τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη.

Οι δύο άντρες, 32 και 25 ετών, εντοπίστηκαν να κινούνται στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Αθηνών με ταχύτητα 221 χλμ/ώρα αντί 120 χλμ/ώρα, πραγματοποιώντας αυτοσχέδιους αγώνες ταχύτητας.

Μάλιστα, ο 25χρονος που οδηγούσε το ένα αυτοκίνητο, διαπιστώθηκε ότι ήταν υπό την επήρεια μέθης.

Τους δύο οδηγούς ακινητοποίησαν και συνέλαβαν αστυνομικοί της Ομάδας Βέλος της Τροχαίας. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
