Mundo Deportivo: «Ο Μοντέρο έχει επιλέξει Ολυμπιακό, δεν ανανεώνει στη Βαλένθια»
«Βόμβα» από τους Ισπανούς μια μέρα πριν το τελικό της Euroleague. Σύμφωνα με τη Μundo Deportivo ο Γιαν Μοντέρο έχει εξετάσει πολλές προσφορές εδώ και μήνες και η επιλογή του είναι ο Ολυμπιακός, αφήνοντας τη Βαλένθια.
Το κείμενο αναφέρει πως υπάρχουν προχωρημένες επαφές των δύο πλευρών με σκοπό να βρεθεί ο Δομινικανος στο ΣΕΦ τη νέα σεζόν. Τονίζει πως η Βαλένθια είχε κάνει μια κίνηση για να προσπαθήσει να διατηρήσει ένα από τα πιο λαμπρά νεαρά ταλέντα στο ευρωπαϊκό μπάσκετ.
Η προσφορά περιελάμβανε σημαντική αύξηση μισθού χωρίς παράταση του συμβολαίου, το οποίο θα παρέμενε σε ισχύ μέχρι το 2028. Η Βαλένθια προσέφερε στον παίκτη μισθό δύο εκατομμυρίων ευρώ για την ερχόμενη σεζόν και 2,2 εκατομμύρια ευρώ για τη σεζόν 2027-28, εκτός από την αύξηση της ρήτρας αποδέσμευσής του στα δύο εκατομμύρια ευρώ.
Η οικονομική αύξηση αντιπροσώπευε μια αύξηση άνω του 50% σε σύγκριση με την τρέχουσα κατάσταση του παίκτη Ωστόσο, ο Μοντέρο θα απορρίψει την προσφορά όπως τονίζει το δημοσίευμα και οδεύει προς τους Πειραιώτες.
Πηγή: gazzetta.gr
