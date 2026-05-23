Mundo Deportivo: «Ο Μοντέρο έχει επιλέξει Ολυμπιακό, δεν ανανεώνει στη Βαλένθια»
SPORTS
Ολυμπιακός Γιαν Μοντέρο Βαλένθια

Mundo Deportivo: «Ο Μοντέρο έχει επιλέξει Ολυμπιακό, δεν ανανεώνει στη Βαλένθια»

Το κείμενο αναφέρει πως υπάρχουν προχωρημένες επαφές των δύο πλευρών με σκοπό να βρεθεί ο Δομινικανος στο ΣΕΦ τη νέα σεζόν

Mundo Deportivo: «Ο Μοντέρο έχει επιλέξει Ολυμπιακό, δεν ανανεώνει στη Βαλένθια»
10 ΣΧΟΛΙΑ
«Βόμβα» από τους Ισπανούς μια μέρα πριν το τελικό της Euroleague. Σύμφωνα με τη Μundo Deportivo ο Γιαν Μοντέρο  έχει εξετάσει πολλές προσφορές εδώ και μήνες και η επιλογή του είναι ο Ολυμπιακός, αφήνοντας τη Βαλένθια.

Το κείμενο αναφέρει πως υπάρχουν προχωρημένες επαφές των δύο πλευρών με σκοπό να βρεθεί ο Δομινικανος στο ΣΕΦ τη νέα σεζόν. Τονίζει πως η Βαλένθια είχε κάνει μια κίνηση για να προσπαθήσει να διατηρήσει ένα από τα πιο λαμπρά νεαρά ταλέντα στο ευρωπαϊκό μπάσκετ.

Η προσφορά περιελάμβανε σημαντική αύξηση μισθού χωρίς παράταση του συμβολαίου, το οποίο θα παρέμενε σε ισχύ μέχρι το 2028. Η Βαλένθια προσέφερε στον παίκτη μισθό δύο εκατομμυρίων ευρώ για την ερχόμενη σεζόν και 2,2 εκατομμύρια ευρώ για τη σεζόν 2027-28, εκτός από την αύξηση της ρήτρας αποδέσμευσής του στα δύο εκατομμύρια ευρώ.

Η οικονομική αύξηση αντιπροσώπευε μια αύξηση άνω του 50% σε σύγκριση με την τρέχουσα κατάσταση του παίκτη Ωστόσο, ο Μοντέρο θα απορρίψει την προσφορά όπως τονίζει το δημοσίευμα και οδεύει προς τους Πειραιώτες.

Πηγή: gazzetta.gr
10 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης