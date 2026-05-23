Η ασφάλεια σπιτιού Home On της Generali σου δίνει τη δυνατότητα να προσαρμόσεις καλύψεις, να έχεις άμεση βοήθεια και σιγουριά στην καθημερινότητά σου
Συναγερμός στον Πειραιά: Αυτοκίνητο έπεσε στο λιμάνι, απεγκλωβίστηκε σώος ο 89χρονος οδηγός
Συναγερμός στον Πειραιά: Αυτοκίνητο έπεσε στο λιμάνι, απεγκλωβίστηκε σώος ο 89χρονος οδηγός
Ο ηλικιωμένος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες
Αυτοκίνητο έπεσε στη θάλασσα στο λιμάνι του Πειραιά, στην πύλη Ε2, προκαλώντας κινητοποίηση στελεχών του Λιμενικού Σώματος.
Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή, στο όχημα επέβαινε ένας 89χρονος ημεδαπός, ο οποίος απεγκλωβίστηκε με τη συνδρομή στελεχών του Λιμενικού και είναι καλά στην υγεία του.
Ο ηλικιωμένος οδηγός παρελήφθη από ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ και μεταφέρεται στο Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας «'Αγιος Παντελεήμων» για προληπτικές εξετάσεις, ενώ τα αίτια του περιστατικού διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.
Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή, στο όχημα επέβαινε ένας 89χρονος ημεδαπός, ο οποίος απεγκλωβίστηκε με τη συνδρομή στελεχών του Λιμενικού και είναι καλά στην υγεία του.
Ο ηλικιωμένος οδηγός παρελήφθη από ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ και μεταφέρεται στο Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας «'Αγιος Παντελεήμων» για προληπτικές εξετάσεις, ενώ τα αίτια του περιστατικού διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα