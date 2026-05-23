Έφοδος της ΕΛΑΣ σε 17 σπίτια στη Σαντορίνη: Ελέγχθηκαν 68 άτομα, κατασχέθηκαν 4,7 κιλά κάνναβης και 18.000 ευρώ
ΕΛΛΑΔΑ
Σαντορίνη Αστυνομική επιχείρηση Συλλήψεις ναρκωτικά

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση - Συνελήφθησαν δύο άτομα

Φρίξος Δρακοντίδης
Σε εκτεταμένη αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε στη Σαντορίνη προχώρησαν στελέχη της Υποδιεύθυνσης Αστυνομίας Θήρας, στο πλαίσιο ερευνών για υποθέσεις διακίνησης ναρκωτικών στο νησί.

Κατά τη διάρκεια της συντονισμένης επιχείρησης με συνδρομή σκύλου πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε συνολικά 17 κατοικίες, ενώ παράλληλα ελέγχθηκαν 68 άτομα. Από τις έρευνες προέκυψαν δύο συλλήψεις ημεδαπών, ηλικίας 31 και 59 ετών, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Protothema , σε κατοικία στην περιοχή του Εμπορείου Θήρας οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν 4.750 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, ζυγαριά ακριβείας, καθώς και το χρηματικό ποσό των 18.150 ευρώ, το οποίο εξετάζεται ως πιθανό προϊόν παράνομης δραστηριότητας.

Οι δύο συλληφθέντες κρατήθηκαν και αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα ενώπιον των δικαστικών Αρχών στη Νάξο, προκειμένου να απολογηθούν για τις κατηγορίες που αντιμετωπίζουν.

Η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ οι αστυνομικές Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο εμπλοκής και άλλων προσώπων στην υπόθεση.
