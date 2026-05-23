Πρωταγωνίστρια του τουρισμού η Ρόδος: Πάνω από 56 εκατομμύρια επισκέπτες από το εξωτερικό τα τελευταία 25 χρόνια

Κάθε καλοκαίρι η Ρόδος αποδεικνύει ότι δεν είναι απλώς ένας τουριστικός προορισμός, αλλά μια δυναμική εμπειρία που προσελκύει ταξιδιώτες από όλο τον κόσμο, συνδυάζοντας ιστορία, φυσική ομορφιά και σύγχρονες υπηρεσίες υψηλού επιπέδου





Σύμφωνα με τα συγκεντρωτικά στοιχεία της τελευταίας 25ετίας, από το 2001 έως και το τέλος του 2025, στο «Διαγόρας» Ρόδου, 44.124.546 επιβάτες από το εξωτερικό.







Από τη γραμμή που συνδέει το λιμάνι της Ρόδου με την Τουρκία, την ίδια χρονική περίοδο ήρθαν στη Ρόδο επιπλέον 2.492.506 επιβάτες, για διακοπές. Συνολικά, ο αριθμός των επιβατών - τουριστών, φθάνει τον πληθυσμό σχεδόν πέντε φορές ολόκληρης της χώρας μας αφού ξεπερνά τα 56.000.000, σύμφωνα με τα στοιχεία που παραχώρησαν στο ΑΠΕ - ΜΠΕ από την Ένωση Ξενοδόχων Ρόδου η κ. Χριστίνα Ανθούλη και από το Κεντρικό Λιμάνι της Ρόδου ο υπεύθυνος ασφαλείας κ. Παναγιώτης Ντόκος.



Αντίστοιχα, οι αριθμοί αυτοί αποτυπώνουν τη διαρκώς αυξανόμενη δυναμική του νησιού στις διεθνείς τουριστικές αγορές, αλλά και την ισχυρή εμπιστοσύνη που δείχνουν εκατομμύρια επισκέπτες κάθε χρόνο. Όχι μόνο τη μεγάλη απήχηση της Ρόδου ως τουριστικού προορισμού, αλλά, τη συμβολή της στην εθνική οικονομία και στον ελληνικό τουρισμό συνολικά. Με ισχυρές υποδομές, φυσικές ομορφιές, ιστορικό πλούτο και υψηλού επιπέδου υπηρεσίες φιλοξενίας, η Ρόδος συνεχίζει να αποτελεί σημείο αναφοράς για εκατομμύρια επισκέπτες από όλο τον κόσμο.







Ο πρόεδρος των Τουριστικών Πρακτόρων Δωδεκανήσου και αντιπεριφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου κ. Χρήστος Μιχαλάκης, που μίλησε στο ΑΠΕ - ΜΠΕ σημείωσε ότι τα στοιχεία για τις αεροπορικές αφίξεις, την κρουαζιέρα και τη σύνδεση με τα τουρκικά παράλια αποτυπώνουν όχι μόνο τη διαχρονική απήχηση του νησιού, αλλά και τη στρατηγική σημασία του για τον ελληνικό τουρισμό.



«Οι αριθμοί αυτοί αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη σημασία όταν συνδέονται με τη συνολική εξέλιξη του τουριστικού προϊόντος της Ρόδου, αλλά και με τις σύγχρονες προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κλάδος, σημείωσε στις δηλώσεις του ο πρόεδρος των Τουριστικών Πρακτόρων Δωδεκανήσου, κ. Χρήστος Μιχαλάκης, ο οποίος χαρακτήρισε τα στοιχεία «εντυπωσιακά», σημειώνοντας ότι επιβεβαιώνουν τη διαχρονική ισχύ και τη συμβολή της Ρόδου στο κομμάτι της εθνικής οικονομίας και τον τουρισμό.



Ο κ. Μιχαλάκης απέδωσε τη σταθερή αυτή πορεία στην ελκυστικότητα του προορισμού, αλλά και στην ανθεκτικότητα που επιδεικνύει η Ρόδος απέναντι στις διεθνείς κρίσεις και τις διακυμάνσεις της αγοράς. Υπογράμμισε δε ότι το νησί εξακολουθεί να προσελκύει επισκέπτες όλων των ηλικιών και διαφορετικών απαιτήσεων, στοιχείο που διατηρεί τη δυναμική του προϊόντος σε υψηλό επίπεδο.



Ωστόσο, ο ίδιος έστειλε και ένα σαφές μήνυμα προς όλους τους εμπλεκόμενους στον τουρισμό: οι υψηλές επιδόσεις δεν επιτρέπουν κανέναν εφησυχασμό. «Δεν έχουμε δικαίωμα να εφησυχάζουμε», τόνισε επανειλημμένα, εξηγώντας ότι ο τουρισμός είναι ένα ιδιαίτερα ευάλωτο προϊόν, το οποίο επηρεάζεται άμεσα από γεωπολιτικές εξελίξεις, οικονομικές συνθήκες, τεχνολογικές αλλαγές αλλά και τις μεταβαλλόμενες συνήθειες των ταξιδιωτών.



Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στις αλλαγές που καταγράφονται στο προφίλ των επισκεπτών, επισημαίνοντας ότι διαφορετικές ανάγκες και επιλογές έχουν οι νεότερες ηλικίες και διαφορετικές οι μεγαλύτερες γενιές. Για τον λόγο αυτό, όπως είπε, η Ρόδος οφείλει να προσαρμόζεται διαρκώς, επενδύοντας σε νέες υπηρεσίες, εμπειρίες και υποδομές.



Αναφερόμενος στην κρουαζιέρα, ο πρόεδρος των Τουριστικών Πρακτόρων Δωδεκανήσου υπογράμμισε ότι πρόκειται για έναν σημαντικό αλλά σύνθετο τομέα, ο οποίος επηρεάζεται από τις διεθνείς τάσεις της αγοράς, τα home ports, τις εταιρικές στρατηγικές και τις θαλάσσιες διαδρομές. Παρά τις διακυμάνσεις, η Ρόδος διατηρεί σταθερά ισχυρή παρουσία στον χάρτη της κρουαζιέρας της Ανατολικής Μεσογείου, χάρη στις υποδομές και τη διεθνή αναγνωρισιμότητά της.



Το βασικό συμπέρασμα που προκύπτει τόσο από τα στοιχεία της 25ετίας όσο και από τις επισημάνσεις των ανθρώπων της αγοράς είναι ότι η Ρόδος διαθέτει ένα ισχυρό τουριστικό «κεφάλαιο», το οποίο όμως απαιτεί συνεχή ανανέωση, στρατηγικό σχεδιασμό και προσαρμογή στις νέες παγκόσμιες συνθήκες.



Με ισχυρές ξενοδοχειακές υποδομές, φυσική ομορφιά, ιστορικό και πολιτιστικό πλούτο, αλλά και ένα πολυδιάστατο τουριστικό προϊόν που απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες και όλες τις αγορές, η Ρόδος εξακολουθεί να αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους πυλώνες του ελληνικού τουρισμού και της οικονομίας της χώρας.



ΑΠΕ-ΜΠΕ