Η ασφάλεια σπιτιού Home On της Generali σου δίνει τη δυνατότητα να προσαρμόσεις καλύψεις, να έχεις άμεση βοήθεια και σιγουριά στην καθημερινότητά σου
Αγωνία για τους δύο 14χρονους που αγνοούνται από δομή φιλοξενίας στην Μακρινίτσα
Αγωνία για τους δύο 14χρονους που αγνοούνται από δομή φιλοξενίας στην Μακρινίτσα
Από την Κυριακή εξαφανίστηκαν χωρίς να δώσουν σημεία ζωής – Οι αρχές και το «Χαμόγελο του Παιδιού» αναζητούν πληροφορίες
Αγωνία επικρατεί στη Μακρινίτσα για την τύχη δύο 14χρονων Αιγυπτιακής καταγωγής, του Αχμάντ και του Σαμίρ, οι οποίοι αγνοούνται από την περασμένη Κυριακή. Οι ανήλικοι, φιλοξενούμενοι σε δομή ασυνόδευτων παιδιών, δεν έχουν δώσει κανένα σημείο ζωής, ενώ η επικοινωνία μαζί τους μέσω τηλεφώνου είναι αδύνατη.
Στις τοπικές αρχές έχει σημάνει συναγερμός και το «Χαμόγελο του Παιδιού» απευθύνει έκκληση σε όποιον γνωρίζει κάτι να επικοινωνήσει άμεσα. Σύμφωνα με πληροφορίες του Ταχυδρόμου, οι δύο έφηβοι αποχώρησαν από τον χώρο φιλοξενίας το μεσημέρι της Κυριακής με σκοπό να κάνουν μια βόλτα και έκτοτε δεν έχουν εμφανιστεί πουθενά.
Οι άτυπες αποχωρήσεις από δομές φιλοξενίας είναι φαινόμενο που παρατηρείται συχνά στην Ελλάδα, κυρίως από ασυνόδευτους ανήλικους που βρίσκονται στη χώρα για οικονομικούς λόγους και επιδιώκουν την ένταξή τους στην τοπική κοινωνία. Παρότι οι περισσότεροι παρακολουθούν σχολείο και προσπαθούν να χτίσουν ένα ασφαλές μέλλον, υπάρχουν περιπτώσεις που εξαφανίζονται χωρίς προειδοποίηση, εκτεθειμένοι σε κινδύνους.
Στην προκείμενη περίπτωση, τα ερωτήματα για τους λόγους που ώθησαν τους δύο ανήλικους να φύγουν από μια δομή με εξασφαλισμένη στέγη, τροφή και ασφάλεια παραμένουν αναπάντητα. Οι δύο έφηβοι βρίσκονταν μόλις ένα μήνα στη Μακρινίτσα, γεγονός που περιορίζει τις κοινωνικές τους συνδέσεις και ενισχύει την ανησυχία για την ασφάλειά τους.
Το «Χαμόγελο του Παιδιού» επισημαίνει ότι ενδεχομένως να βρίσκονται σε κίνδυνο. Κάποιες φορές, οι ανήλικοι επανεντοπίζονται και επιστρέφουν σε δομές ή μόνοι τους, ενώ σε σπάνιες περιπτώσεις εξαφανίζονται οριστικά.
Ο Ελ Σούντι Σαμίρ, ύψος 1,40μ., κανονικό βάρος, καστανά μαλλιά και μάτια, φορούσε μαύρο παντελόνι, μαύρη μπλούζα και μαύρα παπούτσια.
Όποιος έχει πληροφορίες μπορεί να επικοινωνήσει με το «Χαμόγελο του Παιδιού» καθ’ όλο το 24ωρο μέσω της Ευρωπαϊκής Γραμμής για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000, με όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας ή μέσω της εφαρμογής Missing Alert app, διαθέσιμη για Android εδώ και για Apple εδώ.
Στις τοπικές αρχές έχει σημάνει συναγερμός και το «Χαμόγελο του Παιδιού» απευθύνει έκκληση σε όποιον γνωρίζει κάτι να επικοινωνήσει άμεσα. Σύμφωνα με πληροφορίες του Ταχυδρόμου, οι δύο έφηβοι αποχώρησαν από τον χώρο φιλοξενίας το μεσημέρι της Κυριακής με σκοπό να κάνουν μια βόλτα και έκτοτε δεν έχουν εμφανιστεί πουθενά.
Οι άτυπες αποχωρήσεις από δομές φιλοξενίας είναι φαινόμενο που παρατηρείται συχνά στην Ελλάδα, κυρίως από ασυνόδευτους ανήλικους που βρίσκονται στη χώρα για οικονομικούς λόγους και επιδιώκουν την ένταξή τους στην τοπική κοινωνία. Παρότι οι περισσότεροι παρακολουθούν σχολείο και προσπαθούν να χτίσουν ένα ασφαλές μέλλον, υπάρχουν περιπτώσεις που εξαφανίζονται χωρίς προειδοποίηση, εκτεθειμένοι σε κινδύνους.
Στην προκείμενη περίπτωση, τα ερωτήματα για τους λόγους που ώθησαν τους δύο ανήλικους να φύγουν από μια δομή με εξασφαλισμένη στέγη, τροφή και ασφάλεια παραμένουν αναπάντητα. Οι δύο έφηβοι βρίσκονταν μόλις ένα μήνα στη Μακρινίτσα, γεγονός που περιορίζει τις κοινωνικές τους συνδέσεις και ενισχύει την ανησυχία για την ασφάλειά τους.
Το «Χαμόγελο του Παιδιού» επισημαίνει ότι ενδεχομένως να βρίσκονται σε κίνδυνο. Κάποιες φορές, οι ανήλικοι επανεντοπίζονται και επιστρέφουν σε δομές ή μόνοι τους, ενώ σε σπάνιες περιπτώσεις εξαφανίζονται οριστικά.
Ποιοι είναι οι δύο αγνοούμενοιΟ Σαχάντ Αχμάντ έχει ύψος 1,65μ., κανονικό βάρος, ξανθά μαλλιά και γαλανά μάτια, φορούσε μαύρο παντελόνι, μαύρη μπλούζα και μαύρα παπούτσια.
Ο Ελ Σούντι Σαμίρ, ύψος 1,40μ., κανονικό βάρος, καστανά μαλλιά και μάτια, φορούσε μαύρο παντελόνι, μαύρη μπλούζα και μαύρα παπούτσια.
Όποιος έχει πληροφορίες μπορεί να επικοινωνήσει με το «Χαμόγελο του Παιδιού» καθ’ όλο το 24ωρο μέσω της Ευρωπαϊκής Γραμμής για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000, με όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας ή μέσω της εφαρμογής Missing Alert app, διαθέσιμη για Android εδώ και για Apple εδώ.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα