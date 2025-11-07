Κλήρωση Eurojackpot 7/11/2025: Τα αποτελέσματα και οι αριθμοί που κερδίζουν
Κλήρωση Eurojackpot 7/11/2025: Τα αποτελέσματα και οι αριθμοί που κερδίζουν

Έγινε η σημερινή κλήρωση

Κλήρωση Eurojackpot 7/11/2025: Τα αποτελέσματα και οι αριθμοί που κερδίζουν
Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Παρασκευή (7/11), η μεγάλη κλήρωση του Eurojackpot, το οποίο στην πρώτη κατηγορία μοιράζει το ποσό των 53 εκατομμυρίων ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί, που ανέδειξε η κληρωτίδα της αποψινής κλήρωσης του Eurojackpot με αριθμό 175 είναι οι εξής: 13, 19, 22, 35, 40 και 2, 8.

