Ο Τραμπ τάσσεται υπέρ της ιδέας να μετονομαστεί σε NICE η αμφιλεγόμενη αστυνομία μετανάστευσης ICE

Όλα ξεκίνησαν από μια ιδέα που είχε η συντηρητική influencer Αλίσα Μαρί τον προηγούμενο μήνα. «Θέλω ο Τραμπ να αλλάξει την ICE σε NICE» είχε γράψει

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ τάχθηκε υπέρ της ιδέας να μετονομαστεί η αμφιλεγόμενη αστυνομία μετανάστευσης (Immigration and Customs Enforcement / ICE), προσθέτοντας τη λέξη National ώστε να προκύψει το ακρωνύμιο NICE, αναφέρει σήμερα η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ.

Όλα ξεκίνησαν από μια ιδέα που είχε η συντηρητική influencer Αλίσα Μαρί τον προηγούμενο μήνα. «Θέλω ο Τραμπ να αλλάξει την ICE σε NICE (National Immigration and Customs Enforcement) ώστε τα ΜΜΕ να αναγκάζονται να λένε διαρκώς “NICE agents” (σ.σ. λογοπαίγνιο που παραπέμπει σε “καλούς πράκτορες”)».

Ο Ντόναλντ Τραμπ κοινοποίησε τo μήνυμα στο Truth Social και σχολίασε: «Εξαιρετική ιδέα!!! Κάντε το. Πρόεδρος DJT.» Ακολούθησε, λίγες ώρες αργότερα, η ανάρτηση της εκπροσώπου Τύπου του Λευκού Οίκου.

Δεν είναι σαφές όμως κατά πόσο η μετονομασία της ICE είναι εφικτή. Η εφημερίδα The Hill επισημαίνει πως για τη μετονομασία ομοσπονδιακής υπηρεσίας απαιτείται νομοσχέδιο που θα εγκριθεί από το Κογκρέσο.

