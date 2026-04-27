Στο Ευρωκοινοβούλιο η υπόθεση με τις καταγγελίες για πλαστές υπογραφές της Φωνής Λογικής - Η Λατινοπούλου έχει ζητήσει την άρση ασυλίας της
Η υπόθεση ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2024 μετά την αναφορά του Κωνσταντίνου Μπογδάνου στον Άρειο Πάγο - Η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα ανακοίνωσε στην Ολομέλεια την αποστολή του σχετικού αιτήματος από την ελληνική Δικαιοσύνη
Στις δικαστικές αίθουσες μεταφέρεται η αντιπαράθεση ανάμεσα στον δημοσιογράφο και πρώην βουλευτή Κωνσταντίνο Μπογδάνο και την ευρωβουλευτή και πρόεδρο της «Φωνής της Λογικής», Αφροδίτη Λατινοπούλου, με αφορμή την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος «Φωνή Λογικής» και τις καταγγελίες περί πλαστογράφησης υπογραφών πολιτών.
Η υπόθεση ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2024, όταν ο Κ. Μπογδάνος κατέθεσε αναφορά στον Άρειο Πάγο σε βάρος της Α. Λατινοπούλου, καταγγέλλοντας ότι στην ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος είχαν χρησιμοποιηθεί πλαστές υπογραφές. Τη μήνυση συνυπέγραψαν δύο ακόμη στελέχη, της «Φωνής Λογικής».
Σύμφωνα με όσα είχε αναφέρει τότε ο κ. Μπογδάνος, ζητήθηκε από τις αρμόδιες αρχές να ελεγχθεί κατεπειγόντως η γνησιότητα των ονομάτων και των υπογραφών που κατατέθηκαν κατά την ίδρυση του κόμματος, υποστηρίζοντας ότι ορισμένες εξ αυτών δεν αντιστοιχούσαν σε πραγματικά πρόσωπα.
Η Εισαγγελία Πρωτοδικών προχώρησε στην αξιολόγηση του φακέλου και ανέθεσε την υπόθεση σε ανακρίτρια. Στο πλαίσιο της έρευνας, κλήθηκαν να καταθέσουν ο Κων. Μπογδάνος καθώς και μέλη που φέρονται να είχαν υπογράψει τη διακήρυξη. Κατά την εξέταση των στοιχείων διαπιστώθηκαν, σύμφωνα με πληροφορίες, αρκετές ανακρίβειες στη σχετική λίστα υπογραφών.
Μετά την ολοκλήρωση της προκαταρκτικής διαδικασίας, σχηματίστηκε δικογραφία, η οποία διαβιβάστηκε εκ νέου στην Εισαγγελία Πρωτοδικών. Στη συνέχεια, υποβλήθηκε αίτημα προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την άρση της ασυλίας της Αφροδίτης Λατινοπούλου, προκειμένου να προχωρήσει η ποινική διαδικασία.
Η Επιστολή της Λατινοπούλου, στην Ρ. Μέτσολα για οικειοθελή άρση της κοινοβουλευτικής της ασυλίας
Η Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρ. Μέτσολα ανακοίνωσε σήμερα στην ολομέλεια την αποστολή του σχετικού αιτήματος από την ελληνική δικαιοσύνη. Η υπόθεση αναμένεται πλέον να διαβιβαστεί στην Επιτροπή Νομικών Θεμάτων (JURI) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που θα κάνει την αξιολόγηση και θα καλέσει την Α. Λατινοπούλου προκειμένου να πάρει απόφαση για την άρση της ασυλίας της.
Να σημειωθεί ότι η κα Λατινοπούλου είχε καταθέσει από τον Ιανουάριο οικειοθελώς αίτημα άρσης της κοινοβουλευτικής της ασυλίας προς την Ρομπέρτα Μέτσολα.
«Εδώ και μήνες δέχομαι ασταμάτητη λάσπη, συκοφαντίες, πολιτικές διώξεις και νομικές παρενοχλήσεις από πολιτικούς αντιπάλους, ΜΜΕ που υπηρετούν συγκεκριμένα συμφέροντα και κέντρα εξουσίας που ενοχλούνται από την παρουσία της ΦΩΝΗΣ ΛΟΓΙΚΗΣ στο Ευρωκοινοβούλιο» ανέφερε τότε η κ. Λατινοπούλου ζητώντας να κινηθεί άμεσα η διαδικασία για την άρση της ασυλίας της προκειμένου να πέσει άπλετο φως στην υπόθεση.
Δείτε την επιστολή της
Αναλυτικά η επιστολή της :
Αξιότιμη κυρία Πρόεδρε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,
Σας απευθύνομαι με την ιδιότητά μου ως Μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, προκειμένου να ζητήσω επισήμως και οικειοθελώς την άρση της κοινοβουλευτικής μου ασυλίας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις των Συνθηκών και του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Στη χώρα καταγωγής μου, την Ελλάδα, έχει κατατεθεί αγωγή εναντίον μου από πολιτικούς αντιπάλους. Είμαι απολύτως βέβαιη ότι οποιαδήποτε αμερόληπτη δικαστική εξέταση θα αποδείξει αδιαμφισβήτητα την αθωότητά μου.
Ακριβώς επειδή δεν έχω τίποτα να αποκρύψω, και επειδή πιστεύω ακράδαντα στις αρχές της διαφάνειας, της λογοδοσίας και του κράτους δικαίου, θεωρώ ότι αποτελεί τόσο υποχρέωσή μου όσο και καθήκον μου —πρωτίστως απέναντι στους πολίτες που με τιμούν με την ψήφο τους— να διευκολύνω την ταχεία και απρόσκοπτη απονομή της δικαιοσύνης.
Για τον λόγο αυτό, και προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν θα προκύψει ούτε η παραμικρή υπόνοια ότι θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω την κοινοβουλευτική μου ασυλία ως ασπίδα έναντι του δικαστικού ελέγχου, ζητώ οικειοθελώς την άρση της ασυλίας μου.
Το αίτημά μου υποβάλλεται προς το συμφέρον της νομικής σαφήνειας, της θεσμικής ακεραιότητας και του σεβασμού των δημοκρατικών αρχών. Επιθυμώ οι αρμόδιες δικαστικές αρχές να είναι σε θέση να εξετάσουν την υπόθεση χωρίς καθυστέρηση, ώστε η αλήθεια να αποκαλυφθεί πλήρως το συντομότερο δυνατόν.
Σας παρακαλώ, κυρία Πρόεδρε, να κινήσετε άμεσα τη σχετική διαδικασία, ώστε η άρση της κοινοβουλευτικής μου ασυλίας να εγκριθεί το ταχύτερο δυνατό, προκειμένου να διευκολυνθεί το έργο της ελληνικής Δικαιοσύνης και να φωτιστεί πλήρως αυτή η πρωτοφανής πράξη πολιτικού εξαναγκασμού, η οποία απορρέει από την άνοδο της εκλογικής επιρροής της ΦΩΝΗΣ ΛΟΓΙΚΗΣ.
Με εκτίμηση,
Αφροδίτη Λατινοπούλου
Μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Πρόεδρος της ΦΩΝΗΣ ΛΟΓΙΚΗΣ
