Έφοδος της ΕΛΑΣ σε σπίτια-καταστήματα διακίνησης ναρκωτικών στα Άνω Λιόσια - Δείτε βίντεο από drone

Κατά την επιχείρηση στις -4- οικίες, αρχικά στην πρώτη οικία 23χρονος κατηγορούμενος επιχείρησε να διαφύγει από την ταράτσα όμως οι αστυνομικοί τον ακινητοποίησαν ενώ σε έτερη οικία, εντοπίστηκαν -2- εκ των κατηγορουμένων τη στιγμή που απέρριπταν ναρκωτικές ουσίες στο αποχετευτικό σύστημα προκειμένου να μην εντοπιστούν από τους αστυνομικούς.Συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν,-209,3- γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης, εκ των οποίων τα -169,9- γραμμ. εντοπίστηκαν εντός σωλήνα αποχέτευσης,το χρηματικό ποσό των -3.675- ευρώ,-3- καταγραφικά μηχανήματα μαζί με τροφοδοτικό και κάμερα καιηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας.Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.