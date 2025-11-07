Ένα από τα κορυφαία αθλητικά γεγονότα της χώρας με την στήριξη της COSMOTE TELEKOM
Έφοδος της ΕΛΑΣ σε σπίτια-καταστήματα διακίνησης ναρκωτικών στα Άνω Λιόσια - Δείτε βίντεο από drone
Οι έξι συλληφθέντες είχαν εγκαταστήσει στα σπίτια μεταλλικές πόρτες που ανοίγουν προς την εξωτερική πλευρά, σύρτες, ρολά ασφαλείας και κάμερες
Έφοδο σε τέσσερα σπίτια στα Άνω Λιόσια για τα οποία υπήρχε η πληροφορία ότι είχαν μετατραπεί σε «καταστήματα» διακίνησης ναρκωτικών προχώρησαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής, με τη συνδρομή αστυνομικών της Ο.Π.Κ.Ε. της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής και αστυνομικού σκύλου.
Κατά την επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα, οι αστυνομικοί συνέλαβαν 6 άτομα, ηλικίας από 64 έως και 20 ετών, για συμμετοχή στα «καταστήματα» αυτά, καθώς και άλλο ένα άτομο που είχε μόλις αγοράσει παράνομες ουσίες.
Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ οι 6 συλληφθέντες είχαν εγκαταστήσει στα σπίτια τους μεταλλικές πόρτες που ανοίγουν προς την εξωτερική πλευρά, σύρτες, ρολά ασφαλείας καθώς και κάμερες, με σκοπό να εξυπηρετείται η διαδικασία πώλησης ναρκωτικών ουσιών και να δυσχεραίνεται η αιφνιδιαστική επέμβαση των αστυνομικών.
Δείτε από drone την έφοδο των αστυνομικών στα Άνω Λιόσια
Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, μάλιστα, ένας 23χρονος προσπάθησε να διαφύγει από την ταράτσα όμως οι αστυνομικοί τον ακινητοποίησαν ενώ σε άλλο σπίτι, δύο εκ των συλληφθέντων τη στιγμή που έριχναν τα ναρκωτικά στην αποχέτευση προκειμένου να μην τα βρουν οι αστυνομικοί.
Στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής, με τη συνδρομή αστυνομικών της Ο.Π.Κ.Ε. της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής και αστυνομικού σκύλου που έλαβε χώρα μεσημβρινές ώρες της 3-11-2025, συνελήφθησαν -6- άτομα, ηλικίας από 64 έως και 20 ετών, κατηγορούμενοι για -κατά περίπτωση- παραβίαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών και προσωπικών δεδομένων. Επιπλέον συνελήφθη και ημεδαπός για κατοχή μικροποσότητας ακατέργαστης κάνναβης.
Κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών αναφορικά με τη δράση ατόμων στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών εντός οικισμού στα Άνω Λιόσια, με ορμητήρια τις οικίες τους και αφού αυτές τέθηκαν σε διακριτική επιτήρηση από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής, εντοπίστηκαν οι κατηγορούμενοι και πιστοποιήθηκε η εγκληματική τους δράση.
Ειδικότερα, οι κατηγορούμενοι είχαν μετατρέψει τις οικίες τους σε «καταστήματα» πώλησης ναρκωτικών ουσιών, τα οποία επισκεπτόταν σε καθημερινή βάση μεγάλος αριθμός ατόμων προκειμένου να προμηθευτούν ναρκωτικές ουσίες.
Οι κατηγορούμενοι είχαν εγκαταστήσει στις οικίες τους μεταλλικές πόρτες που ανοίγουν προς την εξωτερική πλευρά, σύρτες, ρολά ασφαλείας καθώς και κάμερες, με σκοπό να εξυπηρετείται η διαδικασία πώλησης ναρκωτικών ουσιών και να δυσχεραίνεται η αιφνιδιαστική επέμβαση των αστυνομικών.
Για το λόγο αυτό η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής οργάνωσε συντονισμένη επιχείρηση, με τη συνδρομή αστυνομικών της Ο.Π.Κ.Ε. και αστυνομικού σκύλου, μεσημβρινές ώρες της 3-11-2025, όπου εντός των -4- οικιών εντόπισαν ναρκωτικές ουσίες και συνέλαβαν τους -6- κατηγορούμενους ενώ κατά την επιχείρηση συνελήφθη και έτερος ημεδαπός ο οποίος μόλις είχε αγοράσει μικροποσότητα ακατέργαστης κάνναβης από τους συλληφθέντες.
Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ
Κατά την επιχείρηση στις -4- οικίες, αρχικά στην πρώτη οικία 23χρονος κατηγορούμενος επιχείρησε να διαφύγει από την ταράτσα όμως οι αστυνομικοί τον ακινητοποίησαν ενώ σε έτερη οικία, εντοπίστηκαν -2- εκ των κατηγορουμένων τη στιγμή που απέρριπταν ναρκωτικές ουσίες στο αποχετευτικό σύστημα προκειμένου να μην εντοπιστούν από τους αστυνομικούς.
Συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν,
-209,3- γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης, εκ των οποίων τα -169,9- γραμμ. εντοπίστηκαν εντός σωλήνα αποχέτευσης,
το χρηματικό ποσό των -3.675- ευρώ,
-3- καταγραφικά μηχανήματα μαζί με τροφοδοτικό και κάμερα και
ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
