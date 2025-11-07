Καιρός: Δύο διαδοχικά βαρομετρικά φέρνουν έντονες βροχές – Χωρίς προβλήματα ο Μαραθώνιος της Αθήνας

Ο καιρός σήμερα

Ο καιρός το Σάββατο 8 Νοεμβρίου

Ο καιρός την Κυριακή 9 Νοεμβρίου

Aναμένονται τοπικές βροχές. Πιθανότητα για τοπικές καταιγίδες υπάρχει για τμήματα του Νοτιοανατολικού Αιγαίου. Από τις βραδινές ώρες και πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου 08/11 οι βροχές και οι καταιγίδες στα δυτικά αναμένεται να ενταθούν.Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 5 έως 14 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 1 έως 18-19 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλία από 4 έως 17-18 βαθμούς Κελσίου, στην Ήπειρο από 5 έως 20 βαθμούς Κελσίου, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 4 έως 20 βαθμούς Κελσίου, στα Επτάνησα από 11 έως 19 βαθμούς Κελσίου και στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη από 12 έως 20-21 βαθμούς Κελσίου.Στο Αιγαίο θα πνέουν αρχικά βόρειοι άνεμοι με εντάσεις έως 4-5 μποφόρ με σταδιακή εξασθένηση, ενώ από τις βραδινές ώρες θα στραφούν σε νότιους με εντάσεις έως 2-3 και τοπικά έως 4 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 4-5 μποφόρ.Στο νομό Αττικής αναμένονται παροδικές νεφώσεις με πιθανότητα για τοπικές βροχές στα βόρεια του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά βόρειοι με εντάσεις έως 2-3 μποφόρ και ανατολικά του νομού έως 4 μποφόρ, ενώ από τις απογευματινές ώρες αναμένονται νότιοι άνεμοι με εντάσεις έως 2-3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 19-20 βαθμούς Κελσίου.Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται παροδικές νεφώσεις με πιθανότητα για τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 2-3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 17-18 βαθμούς Κελσίου.Αρχικά στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά τη δυτική Πελοπόννησο, βαθμιαία στην κεντρική Μακεδονία και από τις βραδινές ώρες στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του βορειονανατολικού Αιγαίου αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Στις Κυκλάδες και την Κρήτη αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 5 και πρόσκαιρα στα βόρεια πελάγη τοπικά 6 μποφόρ.Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα νότια. Θα φτάσει στα βόρεια τους 18 με 19 βαθμούς και τοπικά τους 20 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 20 με 22 και τοπικά στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 23 με 24 βαθμούς Κελσίου.Στα δυτικά και τα βόρεια νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και κυρίως στο Ιόνιο και μέχρι το μεσημέρι στο βορειοανατολικό Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη ηπειρωτική χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 5 και στο Ιόνιο 6 με 7 μποφόρ.Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο.