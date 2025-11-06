«Ποτάμια» οι δρόμοι σε Ηράκλειο και Χανιά, στο Παλαιόκαστρο δεν μπορούν να βγουν από τα σπίτια τους - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

«Ποτάμια» οι δρόμοι και στα Χανιά

«Άνοιξαν οι ουρανοί» και στα Χανιά με αποτέλεσμα πολλοί δρόμοι να πλημμυρίσουν και να μετατραπούν σε… ποτάμια. Σύμφωνα με το zarpanews.gr, υπερχειλίσεις από φρεάτια και αποχετεύσεις παρατηρούνται στην οδό Αποκορώνου, στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου, στο Καλαμάκι, στη Νέα Χώρα, ενώ στην οδό Κονδυλάκη στην παλιά πόλη τα νερά μπήκαν μέσα σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Ταυτόχρονα κατολιθήσεις σημειώθηκαν στην οδό Περιβολίων.Φωτογραφίες από τα Χανιά: