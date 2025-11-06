«Ποτάμια» οι δρόμοι σε Ηράκλειο και Χανιά, στο Παλαιόκαστρο δεν μπορούν να βγουν από τα σπίτια τους - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Ένα «ποτάμι» διαπερνά τους δρόμους στο Παλαιόκαστρο Ηρακλείου - Στον οδικό άξονα Ηράκλειο-Βούτες, η κατάσταση είναι ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς, σύμφωνα με μαρτυρίες, τμήματα του δρόμου έχουν πρακτικά μετατραπεί σε χειμάρρους
Ισχυρές βροχοπτώσεις πλήττουν την Κρήτη πλημμυρίζοντας δρόμους στο Ηράκλειο και τα Χανιά.
Ένα «ποτάμι» διαπερνά τους δρόμους στο Παλαιόκαστρο Ηρακλείου, συνέπεια της σφοδρής νεροποντής με τους κατοίκους στον δήμο Μαλεβιζίου να μην μπορούν να βγουν από τα σπίτια τους, όπως φαίνεται και στο βίντεο του cretalive.gr:
Σε αρκετά σημεία οι δρόμοι καλύφθηκαν από τα νερά. Ενδεικτικά, στον οδικό άξονα Ηράκλειο-Βούτες, η κατάσταση είναι ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς, σύμφωνα με μαρτυρίες, τμήματα του δρόμου έχουν πρακτικά μετατραπεί σε χειμάρρους.
Σε βίντεο του neakriti.gr αποτυπώνονται οι εικόνες έντονης απορροής, με το νερό να κατεβαίνει με δύναμη, δημιουργώντας συνθήκες που καθιστούν την κίνηση των οχημάτων επικίνδυνη. Οδηγοί αναγκάζονται να μειώνουν ταχύτητα ή ακόμη και να ακινητοποιηθούν, προκειμένου να αποφύγουν υδρολίσθηση ή πιθανή εκτροπή.
Παράλληλα, αναφορές υπάρχουν και για κατολισθήσεις μικρής έκτασης σε ορεινές διαδρομές, χωρίς ωστόσο –μέχρι στιγμής– να υπάρχουν πληροφορίες για τραυματισμούς.
Οι Αρχές απευθύνουν έκκληση στους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να αποφεύγουν άσκοπες μετακινήσεις και να μην επιχειρούν διάσχιση δρόμων όπου η συγκέντρωση νερού είναι υψηλή.
«Ποτάμια» οι δρόμοι και στα Χανιά«Άνοιξαν οι ουρανοί» και στα Χανιά με αποτέλεσμα πολλοί δρόμοι να πλημμυρίσουν και να μετατραπούν σε… ποτάμια. Σύμφωνα με το zarpanews.gr, υπερχειλίσεις από φρεάτια και αποχετεύσεις παρατηρούνται στην οδό Αποκορώνου, στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου, στο Καλαμάκι, στη Νέα Χώρα, ενώ στην οδό Κονδυλάκη στην παλιά πόλη τα νερά μπήκαν μέσα σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Ταυτόχρονα κατολιθήσεις σημειώθηκαν στην οδό Περιβολίων.
Φωτογραφίες από τα Χανιά:
