«Ποτάμια» οι δρόμοι σε Ηράκλειο και Χανιά, στο Παλαιόκαστρο δεν μπορούν να βγουν από τα σπίτια τους - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
ΕΛΛΑΔΑ
Χανιά Καιρός Κακοκαιρία Βροχές Ηράκλειο

«Ποτάμια» οι δρόμοι σε Ηράκλειο και Χανιά, στο Παλαιόκαστρο δεν μπορούν να βγουν από τα σπίτια τους - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Ένα «ποτάμι» διαπερνά τους δρόμους στο Παλαιόκαστρο Ηρακλείου - Στον οδικό άξονα Ηράκλειο-Βούτες, η κατάσταση είναι ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς, σύμφωνα με μαρτυρίες, τμήματα του δρόμου έχουν πρακτικά μετατραπεί σε χειμάρρους

«Ποτάμια» οι δρόμοι σε Ηράκλειο και Χανιά, στο Παλαιόκαστρο δεν μπορούν να βγουν από τα σπίτια τους - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
13 ΣΧΟΛΙΑ
Ισχυρές βροχοπτώσεις πλήττουν την Κρήτη πλημμυρίζοντας δρόμους στο Ηράκλειο και τα Χανιά.

Ένα «ποτάμι» διαπερνά τους δρόμους στο Παλαιόκαστρο Ηρακλείου, συνέπεια της σφοδρής νεροποντής με τους κατοίκους στον δήμο Μαλεβιζίου να μην μπορούν να βγουν από τα σπίτια τους, όπως φαίνεται και στο βίντεο του cretalive.gr:

Κακοκαιρία: Ποτάμι τα νερά και οι λάσπες στο Παλαιόκαστρο

Σε αρκετά σημεία οι δρόμοι καλύφθηκαν από τα νερά. Ενδεικτικά, στον οδικό άξονα Ηράκλειο-Βούτες, η κατάσταση είναι ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς, σύμφωνα με μαρτυρίες, τμήματα του δρόμου έχουν πρακτικά μετατραπεί σε χειμάρρους.

Σε βίντεο του neakriti.gr αποτυπώνονται οι εικόνες έντονης απορροής, με το νερό να κατεβαίνει με δύναμη, δημιουργώντας συνθήκες που καθιστούν την κίνηση των οχημάτων επικίνδυνη. Οδηγοί αναγκάζονται να μειώνουν ταχύτητα ή ακόμη και να ακινητοποιηθούν, προκειμένου να αποφύγουν υδρολίσθηση ή πιθανή εκτροπή.

Δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια - Τρομάζει η εικόνα του δρόμου Ηρακλείου - Βουτών

Κλείσιμο
Παράλληλα, αναφορές υπάρχουν και για κατολισθήσεις μικρής έκτασης σε ορεινές διαδρομές, χωρίς ωστόσο –μέχρι στιγμής– να υπάρχουν πληροφορίες για τραυματισμούς.

Οι Αρχές απευθύνουν έκκληση στους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να αποφεύγουν άσκοπες μετακινήσεις και να μην επιχειρούν διάσχιση δρόμων όπου η συγκέντρωση νερού είναι υψηλή.

«Ποτάμια» οι δρόμοι σε Ηράκλειο και Χανιά, στο Παλαιόκαστρο δεν μπορούν να βγουν από τα σπίτια τους - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

«Ποτάμια» οι δρόμοι και στα Χανιά

«Άνοιξαν οι ουρανοί» και στα Χανιά με αποτέλεσμα πολλοί δρόμοι να πλημμυρίσουν και να μετατραπούν σε… ποτάμια. Σύμφωνα με το zarpanews.gr, υπερχειλίσεις από φρεάτια και αποχετεύσεις παρατηρούνται στην οδό Αποκορώνου, στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου, στο Καλαμάκι, στη Νέα Χώρα, ενώ στην οδό Κονδυλάκη στην παλιά πόλη τα νερά μπήκαν μέσα σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Ταυτόχρονα κατολιθήσεις σημειώθηκαν στην οδό Περιβολίων.

Πλημμύρισαν οι δρόμοι στη Νέα Χώρα

Ποτάμια οι δρόμοι στο κέντρο των Χανίων από τη βροχή

Δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια στην πόλη λόγω της βροχής

Φωτογραφίες από τα Χανιά: 

«Ποτάμια» οι δρόμοι σε Ηράκλειο και Χανιά, στο Παλαιόκαστρο δεν μπορούν να βγουν από τα σπίτια τους - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
«Ποτάμια» οι δρόμοι σε Ηράκλειο και Χανιά, στο Παλαιόκαστρο δεν μπορούν να βγουν από τα σπίτια τους - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
«Ποτάμια» οι δρόμοι σε Ηράκλειο και Χανιά, στο Παλαιόκαστρο δεν μπορούν να βγουν από τα σπίτια τους - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
«Ποτάμια» οι δρόμοι σε Ηράκλειο και Χανιά, στο Παλαιόκαστρο δεν μπορούν να βγουν από τα σπίτια τους - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
«Ποτάμια» οι δρόμοι σε Ηράκλειο και Χανιά, στο Παλαιόκαστρο δεν μπορούν να βγουν από τα σπίτια τους - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Ειδήσεις σήμερα:

Ταυτοποιήθηκε και συνελήφθη και το δεύτερο άτομο που εμφανίζεται με τον γαμπρό του Καργάκη στο βίντεο με το καλάσνικοφ

Ζάππειο: Συνάντηση επτά κορυφαίων Ελλήνων εφοπλιστών με τον Αμερικανό υπουργό Εσωτερικών Νταγκ Μπέργκμαν

Φρίκη στο Τέξας: Γυναίκα κρατούνταν ημίγυμνη και αλυσοδεμένη σε αυλή σπιτιού - Φίλοι της τη βασάνιζαν για μήνες
13 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Το νέο μήνυμα του παραολυμπιονίκη Στέλιου Μαλακόπουλου και της Continental για την οδική ασφάλεια

Το νέο μήνυμα του παραολυμπιονίκη Στέλιου Μαλακόπουλου και της Continental για την οδική ασφάλεια

Η δεύτερη ταινία της καμπάνιας με τίτλο “Safety in Your Hands” αναδεικνύει τη σημασία της υπεύθυνης οδήγησης, της σωστής συντήρησης ελαστικών και της προσοχής στον δρόμο για όλους.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης